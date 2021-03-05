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США и Британия согласовывают новый пакет санкций против РФ за использование химического оружия, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США и Британия согласовывают новый пакет санкций против РФ за использование химического оружия, - Bloomberg

США и Британия согласовывают введение нового пакета санкций против России. Они касаются нарушения договоренностей о неиспользовании химического оружия.

Об этом изданию Bloomberg заявили информированные источники, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В Британии также планируют обсудить этот вопрос с ключевыми европейскими союзниками, в частности, Францией и Германией.

"США и Британия взвешивают дополнительное наказание для России за использование ею химического оружия, причем варианты охватывают от санкций против олигархов к чрезвычайному шагу – ограничений против государственного долга страны", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС и США должны усилить санкции против России, чтобы обострение на Донбассе прекратилось, - Кравчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Астанавитесь!!! Сколько можно полезных санкций? Рашка уже лопается от благополучия. Народ ожирел, верхушка потеряла счет несметным богатствам, даже реки от избытка воды в Крыму пробили себе второе, а некоторые уже третье русло! Расея из-ни-ма-га-ит от счастья! Только жопа че-то болит.
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05.03.2021 09:05
+6
Психиатрическая больница,ну ты прямо психиатр настоящий
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05.03.2021 09:04
+6
понты шарабкренские,надоели,уже даже не смешно и не грустно.санкции! перестаньте с ними торговать,не покупайте у них нефть и газ,железо и пшеницу,перекройте все платежжные системы.введите нормальные санкции,чтоб усрались,тогда путина быстро поменяют сами рашисты,подключите китай,верните китайцам и японцам их земли,забраные союзом.заеройте все границы вокруг раши и не пускайте их за кордон,введите санитарную зону вокруг раши и они через пол года приползут и путлера за уши притянут на эшафот. а это все панты. а они и дальше будут вас травить и стрелять и беспредельничать,пока не получат крепко по зубам.это типичная линия поведения хулиганов-бандитов,пока по забам не получит,не успокоится.
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05.03.2021 09:47
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Это опять будет грозьба пальчиком?
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05.03.2021 08:52 Ответить
Психиатрическая больница,ну ты прямо психиатр настоящий
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05.03.2021 09:04 Ответить
"курочка по зернышку клюёт"
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05.03.2021 09:23 Ответить
был у меня как-то больной.. И всё говорил, - доктор, мне всё время кажется что я петух. И ходил так ,зерно клевал, на женщин из женского отделения поглядывал и кудахтал.. Я ему говорю, ну вы же понимаете что вы не петух? Он отвечает, да, я-то понимаю, но куры же этого не понимают!
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05.03.2021 09:39 Ответить
так то петух. креститься ему надо было. а то "курочка по зёрнышку" - разницу между ними тоже понимают не все
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05.03.2021 09:43 Ответить
К сожалению, толку от "санкций" - ноль. И это свершившийся факт.
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05.03.2021 09:50 Ответить
А лысеющий карлик на угрюмой лошади с ёршиком в руках всё скачет и скачет по всей Европе,с надеждой посмотреть и Байдэну в глаза ЧС когда же вы нелюди снимете с такие полезные для нас сссанкцииии!!!
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05.03.2021 10:47 Ответить
не ноль ,это абсолютно точно, просто эффекта разорвавшейся бомбы ожидать не нужно, возможно самая болючая стадия эффекта от их применения, настигнет рашку уже после того, как она похоронит своего ***** и взвоют навальные всякие , да мыж вменяемые, то все вова виноват, но будет поздно, к нынешнему отставанию на 2 десятилетия добавится еще два, люди из цивилизованного мира будут уже цереру плавить добывая воду и бурить Европу (спутник Юпитера)в поисках жизни, а рашка наконец избавится от 50 миллионов очковых сортиров и начнет осваивать роботизированную обработку сельскохозяйственных земель и изобретение первого российского беспроводного роутера))
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05.03.2021 12:24 Ответить
Навальному поделом - из-за таких как он и существуют убийства, отравления и оккупации. Но Навального интересуют только дворцы и шубохранилища, а не жертвы войн и оккупированные территории. Видимо потому, что у Навального сознание перекошено на порядок хуже чем у тех кого он "критикует".Поэтому пусть сидит, он заслужил и скорее всего под конец срока ему ещё пятёрик впаяют за экстремизьм.
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05.03.2021 13:24 Ответить
Ну тут у нас с Вами полное согласие, навальный мудак никак не меньший чем пуйло, отличие разве что в целях ради которых лепят из навального то , что лепят, я считаю это параллельным проэктом гебни, готорая на 150 геликах ездит улицами москвы демонстрируя плебеям кто тут хозяин жизни и почему быдло должно спокойно стоять в стойле жуя жвачку, и если уж и мычать , то тихонечко, в пол голоса..... Гебня не прекращала править рашкой никогда, просто в 91 они сделали это нахрапом ,в наглую, быдло начало мычать даже посадило в тишину(матросскую) якобы зачинщиков, каких-то дедов старых , типо язова и крючкова, в тот же момент, гебня сообразила, что так недалеко и до полной потери власти, потому как ельцин был все-таки не гебней а партноменклатурой, это разные вещи, с тех пор гебня не делает резких движений больше, все по тихому, "дженерейшен Р" советую глянуть или прочесть, для ознакоммления с технологиями, которые уж конечно шагнули вперед с девяностых, они не собираются отказаться от правления рашкой и после смерти *****, из которого никто иконы там не делает, поменяем сдохшее ***** на молодое и смазливое ***** 2 и сделаем вид ,что оно пришло к власти само,на волне "рыволюции" ,народ его "избрал" США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8821 ни принципы распределения материальных благ ни что-либо другое не изменятся, навальный тихонечко посидит, пока ***** доживет до той степени развития деменции ,когда его надо будет менять уже просто по любому. Как раз и подойдет срок у народного освободителя, или за месяц до официального освобождения его освободит волна "народного гнева" США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7177 мы в этом отношении явно лучше, гб никогда у нас не была сильна настолько, чтоб захватить власть в стране полностью, как в рашке, только отдельные сегменты, в рамках правящего в данный момент олигархического ситуативного объеденения..... Плюс нас швыряет от коммунистической номенклатуры до откровенных бандюков или как сейчас до полного трешевого дилетатства. Тут надо благодарить генетику нашего скотного двора который , как оказалось может не только громко мычать, но даже бодаться и махать копытами))
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05.03.2021 15:14 Ответить
принципы распределения материальных благ ни что-либо другое не изменятся,

==
Принцип распределения один - на экспорт углеводородов существуют квоты. И ************* при всём желании не могут продать всё, что могут добывать. Поэтому плебс сосёт, в деньги жрёт элита с бесконечно возрастающим аппетитом, так как на биржах чересчур много желающих сбыть сырьё. Если исключить нефть и газ - ВВП отсутсвует напрочь так же как и у нас.
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05.03.2021 17:22 Ответить
Скорее ёршиком )))
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05.03.2021 10:08 Ответить
После Маргарет Тетчер Британия как сопля на солнце
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05.03.2021 08:57 Ответить
В чём в чём,а в соплях ты разбераешся,просто захватывает от твоей аналитики!
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05.03.2021 09:27 Ответить
Не ну взялись за кремлевских фашистов, неплохо таки.
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05.03.2021 09:04 Ответить
слабо, шавку Китая надо давить сильнее
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05.03.2021 09:29 Ответить
Не взялись. Только собираются браться.
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05.03.2021 10:57 Ответить
Астанавитесь!!! Сколько можно полезных санкций? Рашка уже лопается от благополучия. Народ ожирел, верхушка потеряла счет несметным богатствам, даже реки от избытка воды в Крыму пробили себе второе, а некоторые уже третье русло! Расея из-ни-ма-га-ит от счастья! Только жопа че-то болит.
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05.03.2021 09:05 Ответить
Походу от санкций нарасее растут золотовалютные резервы как грибы после вождя.
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05.03.2021 09:07 Ответить
скорее, в последние месяцы, наблюдается застой в росте звр рф, а может даже наметился осторожный тренд к уменьшению звр рф https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
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05.03.2021 09:22 Ответить
Вдолгую скорее наоборот.
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05.03.2021 09:32 Ответить
это, только время покажет. будем поглядеть
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05.03.2021 09:35 Ответить
так время уже показало. ЗВР вдолгую вырос на 140 миллиардов за 6 лет.
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05.03.2021 09:41 Ответить
у, вас, не точные данные. за 6 лет звр рф вырос на 233 лярда американских гривен:
6.03.2015 - 356 лярда;
26.02.2021 - 589 лярда. ссыль выше.
а перед этим существенно ипанулся и болтался около 370 года два.
и, это в прошлом. посмотрим, что будет в будущем.
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05.03.2021 09:51 Ответить
тем более, если у меня клавиша запала.
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05.03.2021 09:57 Ответить
А чего бы ему существенно не ипануться и существенно не вырасти, если золото на бирже существенно падает и растёт?
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05.03.2021 09:58 Ответить
вот время и покажет. ап, этом и речь. к тому же звр это не только желтый металл (доля которого в звр рф составляет всего около 23%), но и всякие ценные бумаги (как-то ценные бумаги казначейства сша, которые рф опять стала наращивать) в том числе и резанные вечно-зеленые.
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05.03.2021 10:13 Ответить
А вы сами не видите что денег больше стало?Без всяких графиков и "посмотрим" ? Кацапьё разжирело и обнаглело.
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05.03.2021 10:23 Ответить
там разное кацапье разжирело. как бы сейчас даже в эрэфии уже признают, что более 70 миллионов эрэфийцев экономят на еде. можно жрать одни макарошки и тоже разжиреть .

с учетом же подобных признаний ДАЖЕ самих эрэфийцев начинают "терзать смутные сомненья" в правдоподобности данных цбр по звр рф.
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05.03.2021 15:50 Ответить
Так я тоже на еде экономлю. Сегодня вместо сен-емильон взял бордоссоке, оно дешевле.
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05.03.2021 17:11 Ответить
а, я не экономлю. как пил бренди "st-remy" XO от бренда "remy martin", так и пью. бывает, что заносит и пью коньяк "remy martin", но уже vsop.
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10.03.2021 11:41 Ответить
я крепкие не пью, берегу здоровье
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17.03.2021 16:55 Ответить
США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 148 Психиатрическая больница No1
Так я тоже на еде экономлю. Сегодня вместо сен-емильон взял бордоссоке, оно дешевле.
не уводите диспут в сторону. этим своим сообщением, вы, показали, что покупая более дешевые напитки - экономите. я, же, вам, ответил, что не экономлю.а, кто что пьет: слабое или крепкое - это уже другая история.
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17.03.2021 17:09 Ответить
Я всего лишь хотел сказать что понятие "экономлю" относительное. И применять его в контексте уменьшения доходов не всегда корректно, а в упомянутом вами случае - однозначно нельзя. Применим гиперболу - например, Абрамович купил 120 метровую яхту вместо 130 метровой и сэкономил 200 миллионов. Это не значит что человек находится в финансовом тупике или нужде. Хоть Абрамович и не представляет срез российского общества, но суть та же - экономить не значит бедствовать.
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17.03.2021 17:28 Ответить
1. США: резерв золота - 8133,5 тонны, по данным Всемирного золотого совета на июль 2019 года. Процент от золотовалютных резервов - 74,5%. США являются лидером по объему золотых запасов в мире.

2. Германия - рекордсмен по запасам золота в Европе. Резерв золота - 3367,9 тонны. Процент от золотовалютных резервов - 70%.

3. Италия: резерв золота - 2451,8 тонны. Процент от золотовалютных резервов - 65,4%. Итальянское золото хранится в основном в слитках.

4. Франция: резерв золота - 2436 тонн. Процент от золотовалютных резервов - 59,9%.

5. Россия. К 1 июля 2019 года стоимость золотого запаса России впервые превысила $100 млрд, а физическая масса золота достигла 2207 тонн
Не сильно много в педирации золота осталось по сравнению с США
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05.03.2021 09:35 Ответить
как бы, звр это не только желтый металл, который в общей стоимости звр рф составляет около 23%.
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05.03.2021 09:40 Ответить
Опять запретят въезд старшему помощнику младшего лейтенанта, который и так невыездной и арестуют зарубежные активы, которых у него никогда не было.
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05.03.2021 09:11 Ответить
США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 88 США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3553
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05.03.2021 09:13 Ответить
походу, Турция со своей стороны решила также присоединиться к санкциям, но без помпы - получено добро на строительство канала длиной около 40 км и пропускной способностью около 160 судов/кораблей в сутки, который обойдет Босфор. соответственно "обойдет" и положения конференции Монтрё. с учетом того, что турки строят быстро, можно ожидать, что корабли партнеров Украины, через некоторое время, смогут неограниченно по времени находиться в Черном море. может даже и авианосные группы смогут зайти в гости.
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05.03.2021 09:19 Ответить
для чего в Чёрном Море авианосные группы? Их работа - пересекать окиян.
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05.03.2021 09:34 Ответить
подразнить скрепоносов. к тому же авианосцы бывают разные - не только ударные
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05.03.2021 09:37 Ответить
Флот в Чёрмном море может напугать только папуасов, в остальном это очень опасно, так как подлётное время очень короткое и ПВО корабля может не справиться ни с торпедной ни с артиллерийской атакой.
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05.03.2021 09:46 Ответить
может не справиться, а может и справиться. вопрос Веры и выучки
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05.03.2021 09:53 Ответить
От прямой наводки арты и торпед вас ПВО не спасёт, тут и гадать нечего. Флот нужно держать в союзных водах, а не в коммунальной квартире.
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05.03.2021 09:55 Ответить
конечно не большой специалист, но прямую наводку надо еще сделать, а от торпед спасает не пво (исходя из названия), а какой-нибудь бомбомет. например, в советском союзе для этого предназначался РБУ-1000 (реактивно-бомбомётная установка-1000) индекс «Смерч-3» - реактивный морской бомбомёт со стационарной наводящейся в двух плоскостях установкой с шестью радиально расположенными стволами. Предназначен для уничтожения подводных лодок и АТАКУЮЩИХ ТОРПЕД противника. или более поздние РБУ-6000 и РБУ-12000.
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05.03.2021 10:08 Ответить
Скорости возросли с момента СССР, с группой торпед или группой Томагавков справиться практически невозможно. Это как говорят, будет "Конец света", то есть гарантированная земная катастрофа.
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05.03.2021 10:33 Ответить
Какой умный еврейский мальчик))) а америкосы прямо таки тупые США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9450
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05.03.2021 15:11 Ответить
ты сказал.
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05.03.2021 17:23 Ответить
повторяюсь - не специалист. знающие люди могут поправить. но, не все так просто. насколько мне известно, скорости эрэфийских торпед, со времен советов, сильно не изменились и составляют 40-45 узлов. так, стоящая на вооружении эрэфийских надводных кораблей, подводных лодок и авиации торпеда 53-57 имеет скорость 45 узлов. из ряда выбивается только эрэфийский "шквал" со скоростью 300км/ч.
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05.03.2021 15:46 Ответить
Ну а при чём тут торпеды РФ?Они что сами себя атаковать бюудут?
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05.03.2021 17:12 Ответить
раннее, вы, написали: "Скорости возросли с момента СССР ...". так, как наш диспут относился к противодействию зашедшим в акваторию Черного моря кораблей, дружественных Украине стран (к коим рф не относится), то единственное противодействие кораблям дружественных Украине стран, может оказать только рф. поэтому мной и были приведены скоростные параметры торпед рф. а, уж, будут они себя атаковать или нет - все возможно (так, например, одна из версий гибели апл "курск" - от своей же торпеды "шквал").
ЗЫ: т.е. скорости торпед, со времен ссср, практически не возросли (исключение "шквал"). а, вот скорости средств противодействия торпедам, с учетом сильно возросшего быстродействия эвм, как раз возросли пропорционально росту быстродействия эвм.
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10.03.2021 11:37 Ответить
Надеетесь что за Украину в случае войны кто то полезет воевать или активно помогать?
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05.03.2021 09:34 Ответить
нет не надеюсь. но сам факт присутствия партнеров будет радовать
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05.03.2021 09:38 Ответить
Дональд Кук каждый год присутствует, только толку от него в случае войны никакого.
Быстренько свалит.
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05.03.2021 09:40 Ответить
Войны с кем, с вами, коцапами ??? США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 94
Вы, придурки, осмелитесь поднять свой облезлый хвост на Штаты ??? США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4041
Ойтанесмешите... США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7237
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05.03.2021 09:43 Ответить
Американцы за нас воевать не будут, не мечтай.
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05.03.2021 09:50 Ответить
За ВАС - точно не будуть... Це не Друга світова, коли був Гітлер... Тепер його місце зайняв ваш "Путлєр"...
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05.03.2021 09:55 Ответить
За вас, казламордых, никто воевать не будет. Наоборот, против вас, идийотов, будет воевать весь мир... США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3197 США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2301
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05.03.2021 10:24 Ответить
Ні один народ світу не може похвалиться тим, що відома дата його виникнення... За виключенням росіян - їх створили Височайшим Указом Петра Першого, 2 листопада 1721 року...
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05.03.2021 09:33 Ответить
Чудесно !
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05.03.2021 09:33 Ответить
США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6909
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05.03.2021 09:40 Ответить
понты шарабкренские,надоели,уже даже не смешно и не грустно.санкции! перестаньте с ними торговать,не покупайте у них нефть и газ,железо и пшеницу,перекройте все платежжные системы.введите нормальные санкции,чтоб усрались,тогда путина быстро поменяют сами рашисты,подключите китай,верните китайцам и японцам их земли,забраные союзом.заеройте все границы вокруг раши и не пускайте их за кордон,введите санитарную зону вокруг раши и они через пол года приползут и путлера за уши притянут на эшафот. а это все панты. а они и дальше будут вас травить и стрелять и беспредельничать,пока не получат крепко по зубам.это типичная линия поведения хулиганов-бандитов,пока по забам не получит,не успокоится.
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05.03.2021 09:47 Ответить
Если решили потрогать олигархов которые везут им ворованные деньги, значит реально пукан горит. Как же например Лондон без ворованных денег.
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05.03.2021 09:47 Ответить
Британія забере гроші російських олігархів у своїх банках, Ось для чого ці санкції... Ну рубль правда знов подешевшає щодо всіх валют світу.
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05.03.2021 09:52 Ответить
На писят копеек или рупь? Так это вообще ни о чём!
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05.03.2021 10:13 Ответить
Наконец-то до США начало доходить. А учитывая симбиоз жабы и гадюки - Китая и ********, картина будет еще ярче. Китаю земли с ресурсами ********, а их ОЧЕНЬ много. И за каких-то 3-5 лет Китай сделает то что другие за 20.
про геев гритсштибритен говорить нечего. балаболы исторические. грит сшит бритен - фантомные боли за империей
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05.03.2021 10:11 Ответить
хороший подарок расии к всемирному дню *лядей... заодно и педофилу фофану с его белокурой бестией алинкой...
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05.03.2021 10:42 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... Для ума." (с)
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05.03.2021 16:19 Ответить
Європа боїться вводити дуже сурьозні санкції, бо де вона ще купе таку дешеву
сировину. Отака подвійна мораль у європейської олігархії і зв язаних з нею
держустанов США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5564
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05.03.2021 16:54 Ответить
 
 