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США и Британия согласовывают новый пакет санкций против РФ за использование химического оружия, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США и Британия согласовывают введение нового пакета санкций против России. Они касаются нарушения договоренностей о неиспользовании химического оружия.
Об этом изданию Bloomberg заявили информированные источники, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В Британии также планируют обсудить этот вопрос с ключевыми европейскими союзниками, в частности, Францией и Германией.
"США и Британия взвешивают дополнительное наказание для России за использование ею химического оружия, причем варианты охватывают от санкций против олигархов к чрезвычайному шагу – ограничений против государственного долга страны", - отмечается в сообщении.
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+13 Владимир Иванец
показать весь комментарий05.03.2021 09:05
+6 Gera 123
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Принцип распределения один - на экспорт углеводородов существуют квоты. И ************* при всём желании не могут продать всё, что могут добывать. Поэтому плебс сосёт, в деньги жрёт элита с бесконечно возрастающим аппетитом, так как на биржах чересчур много желающих сбыть сырьё. Если исключить нефть и газ - ВВП отсутсвует напрочь так же как и у нас.
6.03.2015 - 356 лярда;
26.02.2021 - 589 лярда. ссыль выше.
а перед этим существенно ипанулся и болтался около 370 года два.
и, это в прошлом. посмотрим, что будет в будущем.
с учетом же подобных признаний ДАЖЕ самих эрэфийцев начинают "терзать смутные сомненья" в правдоподобности данных цбр по звр рф.
Так я тоже на еде экономлю. Сегодня вместо сен-емильон взял бордоссоке, оно дешевле.
не уводите диспут в сторону. этим своим сообщением, вы, показали, что покупая более дешевые напитки - экономите. я, же, вам, ответил, что не экономлю.а, кто что пьет: слабое или крепкое - это уже другая история.
2. Германия - рекордсмен по запасам золота в Европе. Резерв золота - 3367,9 тонны. Процент от золотовалютных резервов - 70%.
3. Италия: резерв золота - 2451,8 тонны. Процент от золотовалютных резервов - 65,4%. Итальянское золото хранится в основном в слитках.
4. Франция: резерв золота - 2436 тонн. Процент от золотовалютных резервов - 59,9%.
5. Россия. К 1 июля 2019 года стоимость золотого запаса России впервые превысила $100 млрд, а физическая масса золота достигла 2207 тонн
Не сильно много в педирации золота осталось по сравнению с США
ЗЫ: т.е. скорости торпед, со времен ссср, практически не возросли (исключение "шквал"). а, вот скорости средств противодействия торпедам, с учетом сильно возросшего быстродействия эвм, как раз возросли пропорционально росту быстродействия эвм.
Быстренько свалит.
Вы, придурки, осмелитесь поднять свой облезлый хвост на Штаты ???
Ойтанесмешите...
про геев гритсштибритен говорить нечего. балаболы исторические. грит сшит бритен - фантомные боли за империей
сировину. Отака подвійна мораль у європейської олігархії і зв язаних з нею
держустанов