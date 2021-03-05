COVID-вакцинация стартовала в 111 странах мира: сделали более 279 млн прививок, - Bloomberg

Кампании вакцинации от коронавируса стартовали в 111 странах мира. Лидером по числу введенных доз вакцины от коронавируса являются США.

По состоянию на утро 5 марта в мире сделали более 279 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Кампании стартовали в 111 странах мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта

Лидерами по количеству введенных доз являются:



США – 82,6 млн доз;

Китай – 52,5 млн доз;

страны ЕС – 36,9 млн доз;

Великобритания – 21,9 млн доз;

Индия – 17,7 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (93,76), Сейшельские Острова (84,23), Объединенные Арабские Эмираты (57,72), Мальдивы (36,86) и Великобритания (32,86).