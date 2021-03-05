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США не будут делиться вакцинами, пока не завершится вакцинация населения, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

США не будут делиться вакцинами, пока не завершится вакцинация населения, - Белый дом

Пока все американцы не получат доступ к вакцинам от COVID-19, США не будут отправлять дозы другим странам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

"США не намерены делиться вакцинами. Президент четко дал понять, что он сосредоточен на обеспечении доступа всех американцев к вакцинам. Это - наш фокус", - сказала Псаки.

По ее словам, вторым приоритетом США является быстрое экономическое восстановление.

"Следующим шагом является экономическое восстановление, предусматривающее, чтобы наши соседи - Мексика и Канада - также взяли пандемию под контроль, и мы могли открыть границы", - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что после завершения кампании по вакцинации в США, "мы будем рады обсудить дальнейшие шаги".

"В центре внимания этой администрации США - чтобы каждый американец получил прививку", - повторила Псаки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Правильное решение
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05.03.2021 09:16 Ответить
Мы тоже не будем делиться, пока всех китайско- индусской не проколем.
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05.03.2021 09:26 Ответить
Партнеры!
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05.03.2021 09:27 Ответить
"Стратегічні союзники !!!!" Правда про це американці не знають
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05.03.2021 10:02 Ответить
Правильное решение. Это не Раша, которая привила 1% собственного населения и при этом хочет сбагрить, навязать, продать, обменять на заложников.. ну в общем как уж получится свою " супер - пупер настойку" по всему миру от Никарагуа и Зимбабве до Венгрии .. и даже Украине через кума кума всучить..
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05.03.2021 09:33 Ответить
Ну это правильно. Америка ферст.
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05.03.2021 09:49 Ответить
 
 