РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11200 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
8 324 14
исследование (566) карантин (16725) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Украинские ученые первыми в мире научились прогнозировать тяжесть течения COVID-19 по анализу крови

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украинские ученые первыми в мире научились прогнозировать тяжесть течения COVID-19 по анализу крови

Украинские ученые первыми в мире доказали связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью заболевания COVID-19. Такой прогностический критерий необходим врачам для того, чтобы прогнозировать, как будет развиваться болезнь у конкретного пациента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктор Досенко в интервью пресс-службе НАН.

По его словам, на сегодня врачи не могут прогнозировать, как COVID-19 будет развиваться у конкретного пациента. В частности, непонятно, почему один пациент выздоравливает за 7-10 дней, а другой - может попасть в зависимость от кислорода.

"Поэтому всем врачам крайне нужен какой-то прогностический критерий. Мне приятно сообщить: мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, то хуже прогноз), и доказали это, кстати, первыми в мире", - отметил Досенко.

Он отметил, что при госпитализации у пациентов, которые были в разном состоянии, брали кровь для определения уровня внеклеточной ДНК. И на днях уже получили окончательные результаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будет проведено исследование уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине, - Ляшко

"… все, что нужно людям, чтобы буквально в первый день болезни предсказать, насколько тяжелым будет ее течение и, соответственно, какие препараты следует принимать, - сдать кровь на определение уровня внеклеточной ДНК", - добавил Досенко.

Напомним, до этого ученые выявили связь тяжелой формы COVID-19 с четырьмя заболеваниями.

Отметим, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что разработка украинской вакцины от COVID продолжается.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Позаклітинна ЛНК, яка циркулює в крові - ознака цитолізу, руйнування клітин людського організму, спричинена "цитокіновим штормом". P.S SARS-nCoV-2 РНК-вмісний вірус
показать весь комментарий
05.03.2021 09:35
+1
А мені здаеться, що не по аналізку крові, бо це всі вже давно всі роблять, а по аналізу калу, бо це вже давно ніхто не робить, а наші продовжують вивчати цей метод.
показать весь комментарий
05.03.2021 09:29
+1
Це як визначати діарею по проносу.
Можна й без аналізу крові сказати, що труп є труп.
показать весь комментарий
05.03.2021 09:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодцы, что сказать. Светлые головы. А если им еще и денег на исследования дать!
показать весь комментарий
05.03.2021 09:29 Ответить
Це як визначати діарею по проносу.
Можна й без аналізу крові сказати, що труп є труп.
показать весь комментарий
05.03.2021 09:51 Ответить
А мені здаеться, що не по аналізку крові, бо це всі вже давно всі роблять, а по аналізу калу, бо це вже давно ніхто не робить, а наші продовжують вивчати цей метод.
показать весь комментарий
05.03.2021 09:29 Ответить
Китай працює по аналізу калу, до речі, успішно...
показать весь комментарий
05.03.2021 09:41 Ответить
То ми що не перші? Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові - Цензор.НЕТ 5760 Та да чув, що вони і тести беруть анально. А знаєш чому? Тому що це хвороба передається через грязні руки, а не повітряно крапельним шляхом, і тому потрібно їх мити після того, як сходив в туалет, і після того як мав контакт з засранцями, а не бездумно натягувати ганчірки на морду і з придуркуватими очима коситися на нормальних людей, які це розуміють. Китайці це знають....
показать весь комментарий
05.03.2021 09:49 Ответить
Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові - Цензор.НЕТ 9278
показать весь комментарий
05.03.2021 09:57 Ответить
Ватку забули помінять.
показать весь комментарий
05.03.2021 14:07 Ответить
В общем то все логично! Фактически внеклеточный ДНК является готовым строительным материалом для вирусов и чем его больше.....Есть теория что многие вирусы вообще произошли из этих внеклеточных ДНК
показать весь комментарий
05.03.2021 09:31 Ответить
Позаклітинна ЛНК, яка циркулює в крові - ознака цитолізу, руйнування клітин людського організму, спричинена "цитокіновим штормом". P.S SARS-nCoV-2 РНК-вмісний вірус
показать весь комментарий
05.03.2021 09:35 Ответить
Одно другому не мешает
показать весь комментарий
05.03.2021 09:45 Ответить
Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові - Цензор.НЕТ 4638 Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові - Цензор.НЕТ 6128 Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові - Цензор.НЕТ 8064
показать весь комментарий
05.03.2021 09:46 Ответить
если это правда, так может всем сдать это анализ и вакцинировать только тех кто кто в группе риска?
показать весь комментарий
05.03.2021 11:37 Ответить
То можна буде економити кисень, якщо побачать, що не в коня харч?
показать весь комментарий
05.03.2021 14:05 Ответить
очень хорошо.
показать весь комментарий
06.03.2021 04:24 Ответить
 
 