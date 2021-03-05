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Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1

Вооруженные формирования РФ и ее наемники передислоцируют запрещенное минскими соглашениями вооружение и военную технику и размещают их с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения.

Как сообщает украинская сторона СЦКК, данные грубые нарушения со стороны террористов зафиксированы в отчете СММ ОБСЕ от 4 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"6 танков Т-72Б и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" вооруженных формирований РФ размещены с нарушением линий разведения на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что согласно распоряжению командующего ООС продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры Донбасса. В частности ведется строительство автомобильного моста в районе населенного пункта Роты, Донецкой области (автомобильная дорога М-03 Харьков - Дебальцево). Также продолжались работы по строительству коллектора в районе населенного пункта Доломитное. Выполнены работы по обслуживанию оборудования базовой станции мобильной связи в районе населенного пункта Лобачево, Луганская область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ

"Следует отметить, что контроль за соблюдением предоставленных гарантий безопасности и режима прекращения огня представители УС СЦКК осуществляли непосредственно на месте работ", - добавила украинская сторона.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Ну так сожгите их !
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05.03.2021 10:17
+3
_Не "террористы" разместили - болваны вы! Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2361 - а расиянские оккупанты! С которыми и идёт война за независимость. А не с какими-то самодельными местными террористами.
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05.03.2021 09:33
+3
ОБСЕ выражает очень сильную обеспокоенность, переходящую в сильное душевное волнение вызывающее диарею
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05.03.2021 09:37
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Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
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05.03.2021 09:30 Ответить
Окупанти зайшли саме на ту територію, з якої зрадник ЗЕ добровільно вивів наші війська щоб "заглянути чи то в очі,чи то в попу Путіну !!! Яку ЗЕ фактично здав Путіну, штучно розтягнувши лінію фронту, лінію оборони! "СТРАТЕГ"!
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05.03.2021 14:52 Ответить
_Не "террористы" разместили - болваны вы! Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2361 - а расиянские оккупанты! С которыми и идёт война за независимость. А не с какими-то самодельными местными террористами.
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05.03.2021 09:33 Ответить
А какая разница?
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05.03.2021 10:41 Ответить
А подумать? Не?
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05.03.2021 10:47 Ответить
Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК.
И чё? Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9156
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05.03.2021 09:33 Ответить
Готовятся к наступлению.
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05.03.2021 09:38 Ответить
Да ладно Терористи розмістили 6 танків і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" на полігоні поблизу Новоселівки з порушенням ліній розведення, - СЦКК - Цензор.НЕТ 623. Членограй войну окончил Терористи розмістили 6 танків і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" на полігоні поблизу Новоселівки з порушенням ліній розведення, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8031

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе работы на Мюнхенской конференции по безопасности высказал мнение о перспективах ситуации на востоке страны. Вооруженный конфликт в Донбассе, отметил он, лично для него уже не является войной.
"В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну", - заявил Зеленский.
Он пояснил, что речь идет не о желании избежать конфликта, а о том, что спорных моментов, на его взгляд, больше нет.
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05.03.2021 09:55 Ответить
Техника размещена вдалеке от жилых строений и в месте, "где её нет". Поэтому в самый раз испытать РСЗО "Вільха" на реальных целях и никто не сможет предъявить претензий.
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05.03.2021 10:40 Ответить
ОБСЕ выражает очень сильную обеспокоенность, переходящую в сильное душевное волнение вызывающее диарею
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05.03.2021 09:37 Ответить
*************** более подходящее слово.
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05.03.2021 09:54 Ответить
Техніка ворога, розміщена з порушенням, має бути знищена.
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05.03.2021 09:55 Ответить
Хто піде в атаку визволяти те, що зелений кизяк здав добровільнго і без бою ворогу?
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05.03.2021 10:09 Ответить
легіони петровзадівців
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05.03.2021 11:00 Ответить
Ну так сожгите их !
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05.03.2021 10:17 Ответить
а разве гаубицы и танки не могут самоподорваться? могут... если сами захотят... а они уже давно хотят...
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05.03.2021 10:40 Ответить
От саме час випробувати Байрактари...
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05.03.2021 10:43 Ответить
И кто мешает их уничтожить?
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05.03.2021 10:52 Ответить
зе-лупино "главное нистрилять" и штрафи даже за стрелкотню.
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05.03.2021 13:29 Ответить
А куда зе-лупа приказал в ответ на это отвести наши войска? До Киева еще далеко?
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05.03.2021 13:28 Ответить
Як добре було у Югославії: побачили щось важке за лінією відведення, шваркнули разок,і знову мир.
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05.03.2021 14:02 Ответить
ну так нашим стрелять нельзя - ибо зелемойский сказал что стрелять нельзя в ответ..а украинцев кацапы убивают почти каждый день..тупорылые слуги урода
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06.03.2021 16:06 Ответить
 
 