Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Вооруженные формирования РФ и ее наемники передислоцируют запрещенное минскими соглашениями вооружение и военную технику и размещают их с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения.
Как сообщает украинская сторона СЦКК, данные грубые нарушения со стороны террористов зафиксированы в отчете СММ ОБСЕ от 4 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"6 танков Т-72Б и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" вооруженных формирований РФ размещены с нарушением линий разведения на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка", - подчеркивается в сообщении.
Также отмечается, что согласно распоряжению командующего ООС продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры Донбасса. В частности ведется строительство автомобильного моста в районе населенного пункта Роты, Донецкой области (автомобильная дорога М-03 Харьков - Дебальцево). Также продолжались работы по строительству коллектора в районе населенного пункта Доломитное. Выполнены работы по обслуживанию оборудования базовой станции мобильной связи в районе населенного пункта Лобачево, Луганская область.
"Следует отметить, что контроль за соблюдением предоставленных гарантий безопасности и режима прекращения огня представители УС СЦКК осуществляли непосредственно на месте работ", - добавила украинская сторона.
Пожалуйста, подождите...
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
И чё?
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе работы на Мюнхенской конференции по безопасности высказал мнение о перспективах ситуации на востоке страны. Вооруженный конфликт в Донбассе, отметил он, лично для него уже не является войной.
"В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну", - заявил Зеленский.
Он пояснил, что речь идет не о желании избежать конфликта, а о том, что спорных моментов, на его взгляд, больше нет.