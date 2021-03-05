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На высокую должность в ГФС назначили обвиняемого в вымогательстве налоговика Тетеру, - нардеп Холодов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

На высокую должность в ГФС назначили обвиняемого в вымогательстве налоговика Тетеру, - нардеп Холодов

Андрей Тетера, назначенный 25 февраля на должность начальника отдела оперативных разработок Главного управления внутренней безопасности ГФС, фигурировал в трех уголовных делах, связанных с вымогательством и взяточничеством, и одно из этих дел сейчас слушается в суде.

Об этом в своем телеграм-канале написал народный депутат Украины, замглавы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Холодов.

Тетера назначен на должность начальника отдела оперативных разработок Главного управления внутренней безопасности ГФС приказом главы ГФС Вадима Мельника 25 февраля.

На высокую должность в ГФС назначили обвиняемого в вымогательстве налоговика Тетеру, - нардеп Холодов 01

На момент назначения уголовное дело, где Тетера является обвиняемым, еще слушалось в апелляционном суде, то есть решение по нему не принято.

В уголовном деле речь идет о том, что Тетера, бывший замначальника оперативного управления Белоцерковской ОГНИ со своим бывшим подчиненным вымогал у предпринимателя $7 тысяч (но потом согласился на $6 тысяч) в 2014 году.

Задерживали его прямо при получении взятки наличными.

Квалификация действий Тетеры – часть 2 статьи 189 и часть 5 статьи 27 Уголовного кодекса - пособничество в вымогательстве, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства либо причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением либо уничтожением имущества, или причинившее значительный ущерб потерпевшему (срок от трех до семи лет).

По данным народного депутата Холодова, всего уголовных дел, в которых фигурировал Тетера, – 3.

"Получается, одного - Лебедко – со скандалом увольняют, хотя решения суда по нему нет, он не признан виновным. Другого – Тетеру с 3-мя эпизодами взяточничества в анамнезе, по которому также нет окончательного решения суда – назначают. Расскажите мне, а какой механизм у этой избирательной слепоты? Как Тетера прошел проверку в Минфине? Как можно так подставлять президента и его партию?" - написал нардеп Андрей Холодов.

Напомним, в 2017 году с поличным при получении взятки в 66 млн гривен был задержан исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергей Лебедко, однако суд до сих пор не вынес решения по этому уголовному делу, вина Лебедко не доказана.

Лебедко в сентябре 2020 года был назначен на должнлость и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, но после скандала в январе 2021 года был уволен. 
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Топ комментарии
+13
"Новые лица", да, зебилы зашкваренные? На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 3924 Убили страну по приколу. Жрите, пока не удавитесь.
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05.03.2021 10:07
+9
Це вже наслідки, а причина - 73% населення України тупе бидло
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05.03.2021 10:11
+7
ЗЕлошари здобули нових літс.На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 130
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05.03.2021 10:10
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"Новые лица", да, зебилы зашкваренные? На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 3924 Убили страну по приколу. Жрите, пока не удавитесь.
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05.03.2021 10:07 Ответить
Это борьба с коррупцией от Организма На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 4164
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05.03.2021 10:07 Ответить
У зеленожопых- как не назначение- то рыгоАнал зашкваренный со всех сторон, то бандит, то мент с руками по локоть в крови, то ворюги космического масштаба. Вот что людям надо знать про "честного" и неподкупного, с нулевой толерантностью к коррупции гринпоца. Правда зеленодрочерам уже ничего не поможет, там клиника полная- опять им будет срать в штаны Порох))))
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05.03.2021 10:43 Ответить
ценный кадр, а действительно, зачем нам эти дурацкие конкурсы, разве можно будет тогда назначить на должность таких самородков..., я думаю, даже если оно будет мотать строк, у него все равно есть шанс попасть на такую должность, а куда еще идти ворам и мошенникам? только в гфс, таможню и налоговою...
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05.03.2021 10:09 Ответить
найголовніше з єрмаком за ціну посади домовитися ....
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05.03.2021 10:12 Ответить
Даже если сдохнет - ещё полгода руководить будет. Доказано харьковскими бандитами.
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05.03.2021 10:20 Ответить
ЗЕлошари здобули нових літс.На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 130
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05.03.2021 10:10 Ответить
Це вже наслідки, а причина - 73% населення України тупе бидло
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05.03.2021 10:11 Ответить
Беспрєдєл набирає оберти .... разом із безсоромністю та безвідповідальністю влади ....
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05.03.2021 10:11 Ответить
Не ну а чо?

ЗЕ ж готов бороться с олигархами. На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 5224 Так готовым и помрет от старости в изгнании.
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05.03.2021 10:14 Ответить
_Это как раз закономерно. Удивительно бы было если бы бандитская власть внезапно честного человека туда назначила.
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05.03.2021 10:19 Ответить
Зебидло в вАсторгЄ... Бубочка реХформатор...😆
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05.03.2021 10:20 Ответить
одні хабарники міняють других, а треті - незадоволені. Кругооборот гівна на митниці.
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05.03.2021 10:24 Ответить
Интересно, членограю сколько процентов заносят, 30? Вава 30%? На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 4446
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05.03.2021 10:28 Ответить
теперь стало понятно почему выбросили голых баб, которых рассматривал Холодов... на святое руку поднял, на назначение в ГФС...
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05.03.2021 10:38 Ответить
МОЛОДЦЫ так держать теперь еще какого нибуть вора в з-не начальником полиции назначить вот и заживем
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05.03.2021 10:38 Ответить
" Расскажите мне, а какой механизм у этой избирательной слепоты?" Холодов А. Источник: https://censor.net/ru/n3251612 На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 1567
Такой же механизм как у 73% д.билов выбравших тебя. На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 3428
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05.03.2021 10:52 Ответить
А що вас дивує? Він же ехвєктівний мєнагєр
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05.03.2021 12:08 Ответить
ето одна из причин, почему Зе рейтинг падает
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05.03.2021 12:43 Ответить
Чего-то у господина Мельника нету логики. Одного коррупционера без решения суда увольняет, а другого с таким же багажом назначает. Все коррупционеры должны быть трудоустроены на высоких должностях, а то как же им жить то. И Мельник должен следовать их примеру
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06.03.2021 13:16 Ответить
 
 