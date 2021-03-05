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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 116,2 млн, число жертв достигло 2,58 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

По состоянию на утро 5 марта в мире зарегистрировали 446 882 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 035 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 116 248 288 случаев инфицирования, из них 446 882 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 582 140 человек, из них 10 035 за минувшие сутки.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 116,2 млн, число жертв достигло 2,58 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 91,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 116,2 млн, число жертв достигло 2,58 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7.
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05.03.2021 10:10 Ответить
Піди розкажи про це людям, котрі втратили близьких.
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05.03.2021 12:35 Ответить
Пацючечка! У тебе в Україні матуся ж залишилась, наскільки я пам'ятаю. А ти не боїшся, що через тебе її миттєва карма покарає і вона здохне від ковіду, у який не віриш.
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05.03.2021 12:39 Ответить
 
 