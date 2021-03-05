Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 116,2 млн, число жертв достигло 2,58 млн. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 5 марта в мире зарегистрировали 446 882 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 035 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 116 248 288 случаев инфицирования, из них 446 882 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 582 140 человек, из них 10 035 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 91,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7.
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