Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Запущен всеукраинский флеш-моб для популяризации прививочной кампании против коронавируса в Украине.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Пятый день после вакцинации. Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций или побочных эффектов. Единственное, минут 20 после прививки болело место укола. А еще через полчаса и это прошло", - отметил министр.
"Поэтому, я еще раз настаиваю, что вакцинация - единственный способ уберечь себя от COVID-19 и его страшных последствий", - добавил он.
Кроме этого министр отметил, что он приобщился к всеукраинскому флеш-мобу, нацеленному на популяризацию кампании по вакцинации в Украине.
"По хэштегу #ялікарявакцинуюсь можно будет ознакомиться с рассказами врачей, которые знают, что вакцинация равна ЖИЗНИ", - подытожил Степанов.
Как сообщалось, 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавируса.
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Інна Щер@shcherbininainn 21 ч
За словами Шмигаля, в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, і не виключений жорсткий локдаун.
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І які такі страшні наслідки у тебе є ?
Це до твоїх слів.
tZE inform
@tZEinform
·19 мин
https://www.bitchute.com/video/z7LytzP1Sf9R/
Все.... День пропал.....
Если бы ампулу с вакциной на центральном складе выбрал бы какой-нибудь Рабинович из ОПЗЖ (с соблюдением всех медицинских мер предосторожности) и в его присутствии провели бы вакцинацию Степанова, тогда бы я поверил. А так - нет веры проотвечавшимся ЗЕ-ублюдкам.