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Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов

Запущен всеукраинский флеш-моб для популяризации прививочной кампании против коронавируса в Украине.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Пятый день после вакцинации. Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций или побочных эффектов. Единственное, минут 20 после прививки болело место укола. А еще через полчаса и это прошло", - отметил министр.

"Поэтому, я еще раз настаиваю, что вакцинация - единственный способ уберечь себя от COVID-19 и его страшных последствий", - добавил он.

Кроме этого министр отметил, что он приобщился к всеукраинскому флеш-мобу, нацеленному на популяризацию кампании по вакцинации в Украине.

"По хэштегу #ялікарявакцинуюсь можно будет ознакомиться с рассказами врачей, которые знают, что вакцинация равна ЖИЗНИ", - подытожил Степанов.

Как сообщалось, 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 12,5 тыс. человек вакцинированы от коронавируса в Украине, - Минздрав

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Сьогодні 172 людини в Україні вже не зможуть порадіти за гарне самопочуття цього бадьорого міністра.
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05.03.2021 09:55
+2
Дуже схоже йому якусь вітамінку кольнули.☺
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05.03.2021 09:55
+2
Вколіть йому ще. Живуче падло. Ні вірус смертельний не бере, ні вакцина. Куля б допомогла, та нажаль часи ліберальні...
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05.03.2021 09:55
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Інна Щер@shcherbininainn 21 ч

За словами Шмигаля, в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, і не виключений жорсткий локдаун.
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05.03.2021 09:55 Ответить
Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов - Цензор.НЕТ 8182
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05.03.2021 10:09 Ответить
Сьогодні 172 людини в Україні вже не зможуть порадіти за гарне самопочуття цього бадьорого міністра.
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05.03.2021 09:55 Ответить
Кількість нейронів у мозку Зеленського зменшується обернено пропорційно до кількості відкритих магазинів Рошен. ))
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05.03.2021 10:05 Ответить
Дуже схоже йому якусь вітамінку кольнули.☺
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05.03.2021 09:55 Ответить
Вколіть йому ще. Живуче падло. Ні вірус смертельний не бере, ні вакцина. Куля б допомогла, та нажаль часи ліберальні...
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05.03.2021 09:55 Ответить
Значить то була не вакцина. То був укол щастя. 😊
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05.03.2021 09:55 Ответить
Враховуючи, що Степанов дуже непопулярний, то треба ще з Чекатилом запустити. І Коломойського можна покрутити.
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05.03.2021 09:55 Ответить
У Степанова была одна побочка после вакцинации, но он скрыл. Сильное слюноотделение в предвкушении хорошего отката
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05.03.2021 09:57 Ответить
_Этат пабочка был ещё до того, как оно ширнулось непонятно чем (говорит что ковишилдой, но оно врёт как дышит).
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05.03.2021 10:01 Ответить
"Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов" - Ну это вполне отвратительно и жаль.
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05.03.2021 09:58 Ответить
от вакцин по схемам любой дурак будет чувствовать прекрасно Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов - Цензор.НЕТ 1679
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05.03.2021 10:04 Ответить
_Они как раз и не дураки - по крайней мере менее чем те, кто верит в их слова вместо дел - они грабители (мародёры) и враги Украины!
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05.03.2021 10:06 Ответить
По схемам это типа как через прокладку Богатырёву.
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05.03.2021 10:20 Ответить
Говорят что у некоторых после вакцинации стул не важный
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05.03.2021 10:01 Ответить
штирить досі Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов - Цензор.НЕТ 6777
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05.03.2021 10:01 Ответить
Відкат - це побічний ефект вакцинації і він в одиничних випадках. Всі б хотіли такого ефекту, але - зась.))
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05.03.2021 10:01 Ответить
Чуєш, Степанов, ну, ти ж, типу, перехворів на ковід.
І які такі страшні наслідки у тебе є ?
Це до твоїх слів.
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05.03.2021 10:03 Ответить
Последовательность теряется, всё теперь будет у него отрывками и методом втыка Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов - Цензор.НЕТ 6807
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05.03.2021 10:06 Ответить
Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов - Цензор.НЕТ 153 Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов - Цензор.НЕТ 5199
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05.03.2021 10:05 Ответить
_Всё что они говорят надо игнорировать. Кроме антиукраинских заявлений (не говоря уж о делах), за это - на концерт задорнова.
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05.03.2021 10:08 Ответить
Після вакцинації фіз. розчином дійсно не буває ніяких алергічних реакцій та побічних ефектів.
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05.03.2021 10:08 Ответить
коли ти вкрадеш на закупці шмурдяка купу грошей, ти будеш відчувати себе "прєкрасно".
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05.03.2021 10:11 Ответить
Судячи з останніх заяв Стєпашки , на шось таки йому вакцина вплинула . І явно не на імунутет від ковіду . Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов - Цензор.НЕТ 6513 .
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05.03.2021 10:12 Ответить
хто зна шо йому вкололи...все засекрєчєно
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05.03.2021 10:14 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·19 мин

Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов - Цензор.НЕТ 9431
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05.03.2021 10:15 Ответить
от плацебо еще никто не умирал
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05.03.2021 10:21 Ответить
Как то пофиг...
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05.03.2021 10:23 Ответить
Ото люди і переживають, що ти, зараза, =чувствуєш= себе прекрасно.
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05.03.2021 10:30 Ответить
Що ж йому тоді вкололи? 😊 Чи це з тієї серіі, що Клоун хворів?
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05.03.2021 10:35 Ответить
жаль... очень жаль... неужели уже и надежда пропадет, что этот поц исчезнет с телеэкранов...
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05.03.2021 10:39 Ответить
А як же ... звичайно ж вітамінки пішли на користь .. Собі вони зашкодять
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05.03.2021 10:45 Ответить
ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ ЖИЖИ ПРОБОЛТАЛСЯ
https://www.bitchute.com/video/z7LytzP1Sf9R/
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05.03.2021 11:00 Ответить
С каких пор, физраствор стал влиять на симптомы аллергии? Даун.
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05.03.2021 11:09 Ответить
Да,после укола Pfizer,который ему сделали под видом тех помоев,что он приволок от индийских дикарей,так и должно быть,человек будет себя чувствовать хорошо.
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05.03.2021 11:16 Ответить
Какое разочарование!!!!
Все.... День пропал.....
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05.03.2021 12:22 Ответить
Лично я не верю, что Степанов вакцинировался индийской вакциной. Он же один из клоунов падлючего ЗЕ-шапито, которые брешут, как последние проотвечавшиеся петухи.
Если бы ампулу с вакциной на центральном складе выбрал бы какой-нибудь Рабинович из ОПЗЖ (с соблюдением всех медицинских мер предосторожности) и в его присутствии провели бы вакцинацию Степанова, тогда бы я поверил. А так - нет веры проотвечавшимся ЗЕ-ублюдкам.
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05.03.2021 12:39 Ответить
После американской вакцины вряд ли...решил народ натрахать
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05.03.2021 13:08 Ответить
Степанов про свій стан після вакцинації: Почуваюся чудово. Жодних алергічних реакцій і побічних ефектів - Цензор.НЕТ 1337
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05.03.2021 15:05 Ответить
 
 