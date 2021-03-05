Вопрос о включении США в состав ТКГ по Донбассу не стоит на повестке дня, - Кулеба
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На сегодня вопрос включения США в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе не стоит на повестке дня.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, несмотря на все усилия, с той стороны "мы видим сплошной деструктив и попытки перекладывать ответственность за все на Украину".
"Не то, чтобы это было что-то новое, но сейчас это вышло на какой-то топ-уровень… Что касается США, то Трехсторонняя контактная группа состоит из трех участников - Россия и Украина как стороны конфликта и ОБСЕ как посредник. Поэтому вопрос о привлечении США именно к ТКГ не стоит", - отметил Кулеба.
Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что США нужно как можно скорее привлечь к нормандскому формату, если они заинтересованы в участии в мирных переговорах по Донбассу.
Он также отметил, президент России Владимир Путин не должен быть против участия США, поскольку "мечтает сесть за один стол с мировыми лидерами".
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