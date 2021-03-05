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Вопрос о включении США в состав ТКГ по Донбассу не стоит на повестке дня, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Вопрос о включении США в состав ТКГ по Донбассу не стоит на повестке дня, - Кулеба

На сегодня вопрос включения США в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе не стоит на повестке дня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, несмотря на все усилия, с той стороны "мы видим сплошной деструктив и попытки перекладывать ответственность за все на Украину".

"Не то, чтобы это было что-то новое, но сейчас это вышло на какой-то топ-уровень… Что касается США, то Трехсторонняя контактная группа состоит из трех участников - Россия и Украина как стороны конфликта и ОБСЕ как посредник. Поэтому вопрос о привлечении США именно к ТКГ не стоит", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для достижения полной "тишины" на Донбассе требуется большая политическая воля сторон, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что США нужно как можно скорее привлечь к нормандскому формату, если они заинтересованы в участии в мирных переговорах по Донбассу.

Он также отметил, президент России Владимир Путин не должен быть против участия США, поскольку "мечтает сесть за один стол с мировыми лидерами".
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Кулеба, це потрібно було заявити ще рік тому, коли вступав на посаду.
Чи бубочка не дозволяв повторювати найочевидніші істини від Порошенка?
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05.03.2021 10:07 Ответить
"Стоїть" питання по відновленню антипутінської, антикасапської міжнародної коаліції на чолі України, Грузії, Молдови, Японії, Німеччини, Фінляндії (держав, у яких касапи окуповали і анексували значні території) та США. От відновіть таку коаліцію, і її можна розпочинати з США. Бо дуже легко було порушити те, що створив Порошенко... відновити - в мільон раз важче
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05.03.2021 10:14 Ответить
Вы охерели ? Нахер вы вообще нужны без США ? Только и можете,что скулить.
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05.03.2021 10:14 Ответить
У кульбабы не стоить...
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05.03.2021 10:16 Ответить
Это заявление антиукраинское, против интересов Украины, а сам кульбаба - мерзавец!
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05.03.2021 10:39 Ответить
Вопрос о включении США в состав ТКГ по Донбассу не стоит на повестке дня, - Кулеба..."зеленая власть" не имеет разрешения от мацковских хозяев поднимать на всех уровнях ,начиная от минского сходняка и до ООН вопрос о включении США в переговорный процесс по Донбассу,
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05.03.2021 11:16 Ответить
Потому что ТКГ. Было бы ЧКГ - тогда бы стоял.
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05.03.2021 11:25 Ответить
Понятное дело,зе-лупы - вашему хозяину х..у..й..лу это не нужно.
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05.03.2021 13:48 Ответить
 
 