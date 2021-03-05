Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Европейского союза и другими дружественными государствами. При этом о России речь не идет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В частности, глава МИД отметил, что поддерживает идею легализации двойного гражданства. Но есть одно исключение - это Российская Федерация, с которой не может идти речи об этом.
"Что вы увидели в решении СНБО? Вы увидели контуры позиции государства, которая должна быть отражена в законодательстве…Политика, которую мы будет реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданства со странами ЕС… со странами, которые дружественны нам и не представляют угрозы. Список этих стран будет калиброваться", - сказал Кулеба.
По его словам, второй элемент - это запрет занимать государственные должности при наличии двойного гражданства.
"Тут будет другая политика с рядом ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Ваша пГавда.
Или в Грузии победит пропарашная оппозиция?
Так и будем в ручном режиме запрещать-разрешать?
Вони хочуть того, аби Україну роздеребанили по частинах та залишити в руїні.
Це саме план кремлядей в їх виконанні.
Бараны.
Нафик ваши выборы нужны, дайте спокойно жить и через границу ездить.
Больше от таких как Кулеба ничего не нужно.
P.s. комментарии и советы от свидомых не нужны.
Это и по работе, семья.
Обещают легализовать.
Разве не выгодно патриотам чтобы я не голосовал за оппов?
Ответ очевиден.
Почему государство опять в ногу стреляет.
В депутаты не собираюсь, согласен на выборы не ходить, но...сделайте официальный статус российского гражданства и все.
В одному із законів написано - "Ізраїль - держава для євреїв.". А що коли в Конституції України появиться стаття - "УКРАЇНА - держава для Українців.".
Між іншим, Ізраїль не видає своїх громадян іншим державам за злочини скоєні в тих державах.
І саме цікаве не надає інформацію про те кому надали громадянство Ізраїлю.
Я не антисеміт.
Но Израиль выдает своих граждан. Вот совсем недавно Малка Лейфер была выдана Австралии.
Кто-нибудь верит этим малороссам... они маму родную продадут за путинское бабло.
Маєте 300 голосів у парламенті за її зміну в цьому питанні ?
1) Лишить гражданства всех, у кого уже есть двойное. Они нарушили Конституцию!
2) Запретить гражданство врагов и недоброжелателей.
3) Запретить гражданство оффшоных стран.
Вибрати не можна тільки Батьківщину..."
Т.е. человек может иметь два, три, четыре...десять гражданств, но....за это надо платить! Хотите назовите это регистрацией, хотите назовите учетом, без разницы. И даже заробитчане не всегда в нем нуждаются, а если и да...то это предмет расширенных возможностей.
Вы даже можете разрешить и ...Мертветчуку!!! иметь то же любимое двойное руснявое гражданство....но это предмет ОЧЕНЬ!!! очень расширенных возможностей, как для адвоката страны агрессора.
Кожний 40-й громадянин України має громадянство дружньої держави!
(Не рахуючи державу-агресора.)