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Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией, - Кулеба

Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Европейского союза и другими дружественными государствами. При этом о России речь не идет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, глава МИД отметил, что поддерживает идею легализации двойного гражданства. Но есть одно исключение - это Российская Федерация, с которой не может идти речи об этом.

"Что вы увидели в решении СНБО? Вы увидели контуры позиции государства, которая должна быть отражена в законодательстве…Политика, которую мы будет реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданства со странами ЕС… со странами, которые дружественны нам и не представляют угрозы. Список этих стран будет калиброваться", - сказал Кулеба.

По его словам, второй элемент - это запрет занимать государственные должности при наличии двойного гражданства.

"Тут будет другая политика с рядом ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений", - добавил министр.

Читайте: "Из-за позиции России ТКГ все больше напоминает театр абсурда", - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+20
Відчуваю що першою дружньою країною стане Ізраїль.
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05.03.2021 10:34
+19
Ну с рашей это понятно. а кто пределяет дружественность? Ну сегодня друг. а завтра может у же и нет. Тут вот полно вокруг "друзяк" с аппетитом смотрящих на ослабленную Украину.
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05.03.2021 10:30
+14
О слуги готовят себя уже к *****. Ну ну суки.
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05.03.2021 10:31
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Ну с рашей это понятно. а кто пределяет дружественность? Ну сегодня друг. а завтра может у же и нет. Тут вот полно вокруг "друзяк" с аппетитом смотрящих на ослабленную Украину.
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05.03.2021 10:30 Ответить
хорошая тема для референдума
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05.03.2021 10:45 Ответить
О слуги готовят себя уже к *****. Ну ну суки.
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05.03.2021 10:31 Ответить
ну ну...Напринимайте всякой белеберды. Все равно новая Рада все это отменит одним законом.
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05.03.2021 10:31 Ответить
после бешенного принтера сколько работы для нового созыва, надеюсь более адекватного и профпригодного. Разребать после этого моно большинства сборища недоумков безработных домработниц, насильников. воров 4-х бутылок пива, свадебных фотографов....
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05.03.2021 10:34 Ответить
Як свідчить практика, з кожними виборами до ВР приходять ще гірші. Доведено Україною.
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05.03.2021 10:37 Ответить
Шоб сократить время - предлагаю принять новый закон на первом заседании новой Рады. ----Все законы постановления Рады предыдущего созыва считать аннулированными с момента подписания президентом Порошенко.
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05.03.2021 10:39 Ответить
Відчуваю що першою дружньою країною стане Ізраїль.
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05.03.2021 10:34 Ответить
Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1782

Ваша пГавда.
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05.03.2021 10:37 Ответить
Смішно, та ставлю на Кітай, бо вони на нашу землю заздрісно поглядають.
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05.03.2021 13:56 Ответить
Да. Тут все пороги консульства оббивают. Ждут возможности получить гражданство Украины. А потом скупать землю.
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05.03.2021 10:55 Ответить
Тобі нагадати хто протягнув закон про розпродаж землі?Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією, - Кулеба - Цензор.НЕТ 721
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05.03.2021 11:00 Ответить
А якщо завтра ще хтось нападе на Україну,з тих "дружественных" країн?Що тоді робити?
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05.03.2021 10:35 Ответить
Даже не нападёт, а поменяется власть внутри той страны!
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05.03.2021 10:38 Ответить
Брать в полон власників того громадянства =дружественної страни=.
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05.03.2021 10:38 Ответить
Не пори муру (фран.)
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05.03.2021 10:41 Ответить
Я до сих пор не могу понять, почему у нас до сих пор не визовый режим с казмордыми
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05.03.2021 10:37 Ответить
А вдруг найдётся новый идиот матович и испортит отношения, что будем делать с гражданством?
Или в Грузии победит пропарашная оппозиция?
Так и будем в ручном режиме запрещать-разрешать?
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05.03.2021 10:37 Ответить
Дозволяйте з Угорщиною, будете і в Закарпатті АТО влаштовувати зебіли!
Вони хочуть того, аби Україну роздеребанили по частинах та залишити в руїні.

Це саме план кремлядей в їх виконанні.
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05.03.2021 10:37 Ответить
Не переживайте. Легалізують лише громадянство Ізраїлю та Швейцарії.
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05.03.2021 10:48 Ответить
Мне кажется двойное гражданство лоббируют люди желающие уйти от суровых украинских налогов.
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05.03.2021 10:38 Ответить
Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3979 А если на следующих выборах в США снова победит Трамп? Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4689
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05.03.2021 10:40 Ответить
Надавати будуть ручному режимі??? Отже, можна буде елементарно його купити...А далі громадянам "дружествєнних стран" можна буде і земельку прикупити...
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05.03.2021 10:41 Ответить
С граничащими государствами двойное гражданство разрешать нельзя!!!
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05.03.2021 10:42 Ответить
Поскольку это может быть использовано в коллаборационистских целях.
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05.03.2021 10:43 Ответить
Та зеленій шоблі це все не важливо - головна мета легалізувати громадянство Ізраїлю.
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05.03.2021 10:47 Ответить
Продовжують будувати Небесний Єрусалим? Хабадні олігархи і їх мерзенні слуги готують собі площадки для втечі з мішками награбованого. Як писав Т.Г.Шевченко - НЕ ВТЕЧЕТЕ. Скоро 9 березня і вам буде не до подвіно-потріно купленого громадянства. Вам буде зашквар. Не даремно щез закон про обіг зброї з розгляду ВР.
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05.03.2021 10:49 Ответить
А Конституцию ви уже изменили?беспредельщики зеление.
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05.03.2021 10:54 Ответить
пошли вон....хотят жить заграницей, а бабло рубить в Украине. Пришел во власть, наворовал и назад в другую страну.
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05.03.2021 10:55 Ответить
так-так... щоб подвійне громадянство дозволили з таким дуже дружніми як британські території острови Мен, Гернсі, Джерсі, Олдерні, Бахрейном, Белізом, Андоррою, Гібралтаром, Монако, Ангілья, Антигуа і Барбуда, Аруба, Багамські острови, острів Барбадос, Бермуди, Британські Віргінські острови, Віргінськя острови (США), Гренада, Кайманові острови, Монсеррат, Нідерландські Антильські острови, Пуерто-Ріко, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент Люсія, Співдружність Домініки, Тперкс і Кайкос, Ліберія, Сейшельські острови, Вануату, Маршаллові острови, Науру, Ніуе, Острови Кука, Самоа, Мальдівська Республіка... і тоді кулейбо скаже - не зря мой папа ваня купил мне кресло министра...
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05.03.2021 10:58 Ответить
Так почему до сих пор не запретили российское гражданство ?
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05.03.2021 10:58 Ответить
Что значит запретить? Граждан рф считать лицами без гражданства?
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05.03.2021 11:07 Ответить
Запретить в Украине второе российское гражданство.
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05.03.2021 17:50 Ответить
Так любое второе гражданство сейчас запрещено.
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05.03.2021 17:52 Ответить
Та ты шо....не знал. Видно пропустил новость.
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05.03.2021 17:54 Ответить
Опять качели. Пятая часть населения с росс.паспортами и никак не могут легализовать.
Бараны.
Нафик ваши выборы нужны, дайте спокойно жить и через границу ездить.
Больше от таких как Кулеба ничего не нужно.
P.s. комментарии и советы от свидомых не нужны.
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05.03.2021 11:01 Ответить
Можешь объяснить, зачем нужен паспорт рф не жителю рф?
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05.03.2021 11:06 Ответить
У меня свои обстоятельства.
Это и по работе, семья.
Обещают легализовать.
Разве не выгодно патриотам чтобы я не голосовал за оппов?
Ответ очевиден.
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05.03.2021 11:12 Ответить
Так и я об этом, я не голосую за проукраинские партии типа ЕС или националистов.
Почему государство опять в ногу стреляет.
В депутаты не собираюсь, согласен на выборы не ходить, но...сделайте официальный статус российского гражданства и все.
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05.03.2021 11:23 Ответить
Тобі ж подобається Росія? То і в нас, як у Росії, - подвійне громадянство не дозволяється.
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05.03.2021 14:29 Ответить
На бутылке сидеть по закону.
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05.03.2021 17:52 Ответить
про "пятую часть населения" с паспортами Козломордии тебе Кисель с Помётом рассказали?
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05.03.2021 11:08 Ответить
Ничего не мешает это делать сейчас. Израиль не интересует другие гражданства.
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05.03.2021 11:10 Ответить
Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1930
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05.03.2021 11:17 Ответить
В Ізраїлі нема конституції, там все регулюється законами.
В одному із законів написано - "Ізраїль - держава для євреїв.". А що коли в Конституції України появиться стаття - "УКРАЇНА - держава для Українців.".

Між іншим, Ізраїль не видає своїх громадян іншим державам за злочини скоєні в тих державах.

І саме цікаве не надає інформацію про те кому надали громадянство Ізраїлю.

Я не антисеміт.
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05.03.2021 11:19 Ответить
По поводу конституции Израиля вы совершенно правы. Ее нет. И ее заменяют «Основные Законы». То, что Израиль страна для евреев (т.е. она всегда готова принять евреев независимо от их гражданства) это по моему правильно и логично. Странно, что подобного нет в Конституции Украины. Было бы правильно, что бы любой украинец мог приехать в Украину и получить гражданство.
Но Израиль выдает своих граждан. Вот совсем недавно Малка Лейфер была выдана Австралии.
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05.03.2021 11:29 Ответить
Хто матиме подвійне громадянство повинен відслужити в ЗСУ рядовим ДВА роки. Не повинен займатися політикою, не займати державні посади, не мати доступу до державної таємниці, коли вчинив злочин на території України, повинен бути виданий тією державою, що видала другий паспорт, для вчинення розслідування і судового процесу по законах України. Громадянин повинен мати лише два паспорти, у випадку порушення повинен понести покарання ДВА роки тюрми. Податки платяться пропорційно часу перебування особи в Україні і поза межами України. Повинен володіти мовою України. Діти народжені в Україні є громадянами України.
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05.03.2021 11:11 Ответить
Та іди вже до логічного кінця - громадянин України є власністю держави, так?
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05.03.2021 15:47 Ответить
Абсолютно верное решение, тем более что у половины трудоспособного населения, оно уже есть
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05.03.2021 11:14 Ответить
...що є порушення Конституції України.
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05.03.2021 11:21 Ответить
да, только последние 10 лет, об нее вытирают ноги наши правители, у которых по три , а то и больше паспортов, так что , изменят еще раз, не переживай
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05.03.2021 12:35 Ответить
Щось останнім часом Кулеба все менше подобається. Під час війни в найгірші часи які переживає Україна, питання про подвійне громадянство носить зрадницький характер.
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05.03.2021 11:33 Ответить
Кулеба - иди в жопу!!! Тварь кацапская!!! Эти гандоны уже не знают как нас подложить под московию!!! Гнида! Сначала "дружественные", а потом и Орду в друзья запишут. Твари!!!
Кто-нибудь верит этим малороссам... они маму родную продадут за путинское бабло.
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05.03.2021 11:45 Ответить
А нічого, що Конституція України це забороняє ?
Маєте 300 голосів у парламенті за її зміну в цьому питанні ?
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05.03.2021 11:49 Ответить
Землю продать они хотят с астрономическим откатом.А украинцев превратить в гоев на их же собственной земле.
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05.03.2021 12:03 Ответить
Нужно:
1) Лишить гражданства всех, у кого уже есть двойное. Они нарушили Конституцию!
2) Запретить гражданство врагов и недоброжелателей.
3) Запретить гражданство оффшоных стран.
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05.03.2021 12:04 Ответить
Треба ухвалити закон про позбавлення Українського громадянства у разі виявлення громадянства іншої держави, адже це порушення Конституції. Це вже вони готуються землю продавати.
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05.03.2021 12:07 Ответить
Не уловил глубины мысли - если разрешать двойное гражданство с дружественными странами - то почему запрещать государственную службу?
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05.03.2021 12:40 Ответить
"Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину..."
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05.03.2021 12:41 Ответить
Вы неправильно понимаете тему двойного гражданства. Если индивидууму, по какой то причине оно нужно?...значит это причина - предмет расширенных возможностей.
Т.е. человек может иметь два, три, четыре...десять гражданств, но....за это надо платить! Хотите назовите это регистрацией, хотите назовите учетом, без разницы. И даже заробитчане не всегда в нем нуждаются, а если и да...то это предмет расширенных возможностей.
Вы даже можете разрешить и ...Мертветчуку!!! иметь то же любимое двойное руснявое гражданство....но это предмет ОЧЕНЬ!!! очень расширенных возможностей, как для адвоката страны агрессора.
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05.03.2021 13:02 Ответить
Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6331
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05.03.2021 13:50 Ответить
Цікавився цим питанням - тільки у трьох країнах: США, Канаді та Ізраілі, за часи незалежності отримали громадянство близько 650 тис. громадян України. А якщо ще порахувати Європу - точно буде більше за мільйон подвійних громадян України.
Кожний 40-й громадянин України має громадянство дружньої держави!
(Не рахуючи державу-агресора.)
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05.03.2021 20:48 Ответить
 
 