Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией, - Кулеба

Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Европейского союза и другими дружественными государствами. При этом о России речь не идет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, глава МИД отметил, что поддерживает идею легализации двойного гражданства. Но есть одно исключение - это Российская Федерация, с которой не может идти речи об этом.

"Что вы увидели в решении СНБО? Вы увидели контуры позиции государства, которая должна быть отражена в законодательстве…Политика, которую мы будет реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданства со странами ЕС… со странами, которые дружественны нам и не представляют угрозы. Список этих стран будет калиброваться", - сказал Кулеба.

По его словам, второй элемент - это запрет занимать государственные должности при наличии двойного гражданства.

"Тут будет другая политика с рядом ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений", - добавил министр.

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