РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11810 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
638 22
карантин (16725) Степанов Максим (2060) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Количество ПЦР-тестирований на коронавирус увеличено в 400 раз по сравнению с началом пандемии, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Количество ПЦР-тестирований на коронавирус увеличено в 400 раз по сравнению с началом пандемии, - Степанов

Министерство здравоохранения увеличило количество ПЦР-тестов в 400 раз с начала пандемии COVID-19. В начале пандемии количество тестов составляло 200 в сутки.

Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня оборудована кислородом 59471 кровать, запустили в работу около 6 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. А возможности тестирования увеличили с 200 тестов в сутки в начале пандемии до 80 тысяч на сегодня. То есть, в 400 раз. И это только тестирование методом ПЦР", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 172 человека, зафиксированы 10 155 новых случаев заражения, выздоровели 4 149 человек

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
просто идиот с калькулятором.
показать весь комментарий
05.03.2021 10:35
+2
Не слушайте его. Он открывает рот , только чтобы соврать.
показать весь комментарий
05.03.2021 10:36
+2
запустили в работу около 6 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких Источник: https://censor.net/ru/n3251626сколько- и сколько куплено за счёт Минздрава а не подарено фондами Количество ПЦР-тестирований на коронавирус увеличено в 400 раз по сравнению с началом пандемии, - Степанов - Цензор.НЕТ 8651
показать весь комментарий
05.03.2021 10:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
просто идиот с калькулятором.
показать весь комментарий
05.03.2021 10:35 Ответить
Он даже не подозревает, что его сравнение напоминает беседу прораба с Федей из "Операции Ы (напарник)": наш трест построил 713 домов, что ровно в 713 раз больше, чем было построено в 1913 году.
показать весь комментарий
05.03.2021 11:53 Ответить
канєш, бо тепер будь яка захолустна приватна клініка швидко зробить пцр тест всього за півдня- день, тоді як в державних(поза межею києва) від 3днів. в моєму райцентрі їх ніхто не робить, все везеться в облцентр, а там роботою завалені всі- державні і приватні
показать весь комментарий
05.03.2021 10:35 Ответить
Да ! УЖ Министр!
показать весь комментарий
05.03.2021 10:36 Ответить
Не слушайте его. Он открывает рот , только чтобы соврать.
показать весь комментарий
05.03.2021 10:36 Ответить
запустили в работу около 6 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких Источник: https://censor.net/ru/n3251626сколько- и сколько куплено за счёт Минздрава а не подарено фондами Количество ПЦР-тестирований на коронавирус увеличено в 400 раз по сравнению с началом пандемии, - Степанов - Цензор.НЕТ 8651
показать весь комментарий
05.03.2021 10:39 Ответить
Грустно, но статистика показывает, что умерло 88 процентов больных, прошедших эти самые чудесные аппараты вентиляции легких.
показать весь комментарий
05.03.2021 10:49 Ответить
статистику в студию Кількість ПЛР-тестувань на коронавірус збільшено в 400 разів порівняно з початком пандемії, - Степанов - Цензор.НЕТ 6870
показать весь комментарий
05.03.2021 10:51 Ответить
Интернет в помощь.
показать весь комментарий
05.03.2021 10:53 Ответить
Да, и у нас, и в США.
показать весь комментарий
05.03.2021 11:49 Ответить
ШВЛ вбиває при ковідній пневмонії тих, кому "забувають" дати антикоагулянтну терапію.
показать весь комментарий
05.03.2021 10:57 Ответить
А вот одну нашу знакомую (58 лет) в полном смысле слова спасли пиявки. Когда стали серьезно ухудшаться все показатели, началась пневмония, ее сестра, без всякого медицинского образования но с большим жизненным опытом и полным понимаем профанации современной медицины, поставила больной 25 пиявок за один сеанс, на следующий день снова. Потом еще через день. И обошлось без всяких докторов в белых халатах, эвакуации на спецмашине в защитных балахонах, тем более, ИВЛ-убийце.
показать весь комментарий
05.03.2021 16:54 Ответить
Количество ПЦР-тестирований на коронавирус увеличено в 400 раз по сравнению с началом пандемии, - Степанов - Цензор.НЕТ 3910
показать весь комментарий
05.03.2021 10:40 Ответить
Шаурму цьому патріоту!
показать весь комментарий
05.03.2021 10:40 Ответить
он уже орден лингам Шиви носит - не зя орден выбьет Кількість ПЛР-тестувань на коронавірус збільшено в 400 разів порівняно з початком пандемії, - Степанов - Цензор.НЕТ 4510
показать весь комментарий
05.03.2021 10:41 Ответить
А по сравнению с 1913 годом в 100 тысяч миллионов раз.
показать весь комментарий
05.03.2021 10:48 Ответить
Менше тестів - менша захворюваність. Більше тестів - більша захворюваність.
Тести, що дають до 90 і більше відсотків хибнопозитивних результатів: https://cormandrostenreview.com/report/

Так усіма І маніпулюють.
показать весь комментарий
05.03.2021 10:56 Ответить
бреше як собака ....
показать весь комментарий
05.03.2021 11:03 Ответить
Да что уж там, в бесконечность раз(при делении на 0) с 1914 2018 года.
показать весь комментарий
05.03.2021 11:06 Ответить
Як завжди нам демонструють один бік реальності і забувають сказати про головне - незмінно останнє 47 місце у Європі за кількістю тестувань на 1 млн. популяції https://www.worldometers.info/coronavirus/
показать весь комментарий
05.03.2021 11:20 Ответить
Откуда 80 тысяч??? За неделю или за месяц?
показать весь комментарий
05.03.2021 12:35 Ответить
 
 