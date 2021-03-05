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Ляшко объяснил, в каких случаях разрешено прививать от COVID-19 людей не из приоритетного списка
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине разрешено прививать людей от коронавируса не из приоритетного списка. Такое решение принято с целью рационального использования остаточных доз вакцин.
Об этом Виктор Ляшко заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если вакцина не будет использована, она подлежит утилизации. Для того, чтобы эти дозы, которые могут остаться, не пропали и не были утилизированы, внесены изменения в дорожную карту", - сказал главный санитарный врач.
Таким образом, с целью рационального использования остаточных доз разрешается приглашать к вакцинации людей, которые были не на первом этапе проведения вакцинации против COVID в случае если:
- был зафиксирован отказ от вакцинации тех людей, которым должны были сделать прививку и ради которых был открыт десятидозный флакон;
- когда количество людей, которые вакцинируются в день мобильной бригады было не кратно десяти и оставались пару доз препарата;
- когда человек пришел на вакцинацию, но у него были выявлены противопоказания для вакцинации. В таких случаях вакцинация не проводится.
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бо у Києві це може бути 20 000 грн,у якомусь селі продадуться і за 2 000..