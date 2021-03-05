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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко объяснил, в каких случаях разрешено прививать от COVID-19 людей не из приоритетного списка

Ляшко объяснил, в каких случаях разрешено прививать от COVID-19 людей не из приоритетного списка

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине разрешено прививать людей от коронавируса не из приоритетного списка. Такое решение принято с целью рационального использования остаточных доз вакцин.

Об этом Виктор Ляшко заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если вакцина не будет использована, она подлежит утилизации. Для того, чтобы эти дозы, которые могут остаться, не пропали и не были утилизированы, внесены изменения в дорожную карту", - сказал главный санитарный врач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Простуда или незначительное повышение температуры не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, - Ляшко

Таким образом, с целью рационального использования остаточных доз разрешается приглашать к вакцинации людей, которые были не на первом этапе проведения вакцинации против COVID в случае если:

  • был зафиксирован отказ от вакцинации тех людей, которым должны были сделать прививку и ради которых был открыт десятидозный флакон;
  • когда количество людей, которые вакцинируются в день мобильной бригады было не кратно десяти и оставались пару доз препарата;
  • когда человек пришел на вакцинацию, но у него были выявлены противопоказания для вакцинации. В таких случаях вакцинация не проводится.

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вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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ну если элтной вакциной то депутат судья прокурор влиятельный бизнесмен(бандит) а быдло топчется в стороне...
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05.03.2021 10:50 Ответить
прохання до Степанова затвердити"цінник за відмову від вакцинації в черзі" у розрізі областей і розміру населених пунктів..
бо у Києві це може бути 20 000 грн,у якомусь селі продадуться і за 2 000..
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05.03.2021 12:51 Ответить
цікаво, а вчора в прямому ефірі Г+Г прививали тому що залишилось після когось?
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05.03.2021 10:52 Ответить
цікаво, як технічно то робитимуть бригади? виходитимуть на вулицю і кричатимуть "вільна каса"?
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05.03.2021 11:02 Ответить
Степанов поділив привезену партію на 2, щоб тим самим вистачило на завершення процесу? бо один раз уколотий повинен отримати ще другий укол. чи для них буде бігати шукати нову поставку із ншого вида вакцини?
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05.03.2021 11:04 Ответить
На COVID-вакцинацию записались более 127 тыс. украинцев, - Степанов. Однак під пунктом вакцинації вештались саме Педан і Руслана тому за наказом міністра залишки досталися саме цим випадковим бродягам. Брати і Сестри порадіємо за їх чудотворне спасіння.
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05.03.2021 13:21 Ответить
 
 