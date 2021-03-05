"Офис Генпрокурора открыл производство в отношении руководства ОП за "сокрытие информации о Татарове", - нардеп "Голоса" Юрчишин"

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении руководства Офиса Президента за сокрытие информации о заместителе главы ОП Олеге Татарове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Пятничная утренняя переможенька. Заставил Офис Генерального прокурора открыть уголовное производство на руководство Офиса Президента за сокрытие информации о Татарове", - говорится в сообщении.

Юрчишин отметил, что по результатам обжалования Офис Генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению о совершении уголовного преступления и предоставил заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований.

"Теперь на руководство Офиса Президента Украины возбуждено уголовное дело по факту препятствования моей депутатской деятельности", - добавил парламентарий.

Нардеп рассказал, что в Офисе Президента ему дважды отказывали в предоставлении информации в отношении заместителя руководителя ОП Олега Татарова, что это является "прямым препятствием деятельности народного избранника" (ст. 351 УК).

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Напомним, ранее Юрчишин подал заявление правоохранителям, что ОП "укрывает Татарова".

18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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