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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Офис Генпрокурора открыл производство в отношении руководства ОП за "сокрытие информации о Татарове", - нардеп "Голоса" Юрчишин

Офис Генпрокурора открыл производство в отношении руководства ОП за

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении руководства Офиса Президента за сокрытие информации о заместителе главы ОП Олеге Татарове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Пятничная утренняя переможенька. Заставил Офис Генерального прокурора открыть уголовное производство на руководство Офиса Президента за сокрытие информации о Татарове", - говорится в сообщении.

Юрчишин отметил, что по результатам обжалования Офис Генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению о совершении уголовного преступления и предоставил заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований.

"Теперь на руководство Офиса Президента Украины возбуждено уголовное дело по факту препятствования моей депутатской деятельности", - добавил парламентарий.

Нардеп рассказал, что в Офисе Президента ему дважды отказывали в предоставлении информации в отношении заместителя руководителя ОП Олега Татарова, что это является "прямым препятствием деятельности народного избранника" (ст. 351 УК).

Офис Генпрокурора открыл производство в отношении руководства ОП за сокрытие информации о Татарове, - нардеп Голоса Юрчишин 01

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Напомним, ранее Юрчишин подал заявление правоохранителям, что ОП "укрывает Татарова".

18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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Автор: 

Юрчишин Ярослав (158) Офис Президента (1796) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+33
Памперс переполнен. Каждый сам за себя. Спасательных кругов, явно не хватит. Кто больше сдаст - меньше получит. Успехов зебилоиды.
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05.03.2021 11:03
+19
Исход этого уголовного производства предсказуем - Татаров кристально чист и назначен на должность законно.... А за моральный ущерб государство должно выплатить ему компенсацию в 5 млн. грн. Зеленский не обижает патриотов ....кремля....
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05.03.2021 11:33
+12
А по Ермаку когда? А по Портнову? А по вагнеровцам? Это первое, что на ум приходит. А там столько всякого!
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05.03.2021 11:45
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Памперс переполнен. Каждый сам за себя. Спасательных кругов, явно не хватит. Кто больше сдаст - меньше получит. Успехов зебилоиды.
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05.03.2021 11:03 Ответить
Как открыл, так и закроет!
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05.03.2021 11:12 Ответить
Спектакль...
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05.03.2021 14:11 Ответить
Страмота. Виглядає так, ніби ця бєгла шавка татаров байстрюк путлера.
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05.03.2021 14:45 Ответить
Как внесли в реестр, так и закроют дело ! В крайнем случае их обяжет это сделать Печерский суд.....
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05.03.2021 11:15 Ответить
ЯКЩО БУДУТЬ ЯКІСЬ ВИСНОВКИ, СУДИ ПОСАДКИ КЕРІВНИЦТВА ОП, ТОДІ МОЖНА ПОЧАТИ ВІРИТИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ.
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05.03.2021 11:15 Ответить
Не в этой жизни...
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05.03.2021 11:34 Ответить
А раньше - как их садили! Аж гай шумiв. Были же времена...
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05.03.2021 11:45 Ответить
Раніше вони втікали, аж п'яти "свєркалі". А тепер прилипли, як блохи до пса.
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05.03.2021 14:48 Ответить
Верить зелёному вообще НЕЛЬЗЯ!!!
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05.03.2021 16:12 Ответить
Як не розслідуй --- виходиш сам на себе, ну шо за нах....
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05.03.2021 11:19 Ответить
щось аж геть сумно від таких "перемог", чергова бумажка якою татарін-змій підітреться та й по всьому.
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05.03.2021 11:21 Ответить
Исход этого уголовного производства предсказуем - Татаров кристально чист и назначен на должность законно.... А за моральный ущерб государство должно выплатить ему компенсацию в 5 млн. грн. Зеленский не обижает патриотов ....кремля....
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05.03.2021 11:33 Ответить
только не государство, а налогоплательщики
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05.03.2021 11:51 Ответить
они патриоты только своей шкуры. Другое дело, что становлению Украины, как правового государства с одним для всех законом они будут сопротивляться всеми силами.
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05.03.2021 17:08 Ответить
Справу вони як-небудь потихеньку закриють, але сам факт відкриття - приємний. Значить, думають про майбутнє і бояться відповідальності.
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05.03.2021 11:37 Ответить
А по Ермаку когда? А по Портнову? А по вагнеровцам? Это первое, что на ум приходит. А там столько всякого!
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05.03.2021 11:45 Ответить
Ну, та суддя Вовк з Печерського суда постановив від імені України виплатити Портнову 6 млн. грн. моральної шкоди
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05.03.2021 12:24 Ответить
Не чуть вовка, чи в ліс збіг...
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05.03.2021 14:56 Ответить
А Бєнядіктова не хоче відкрити дєло проти преЗЕдента...який приховав 5 лямів,від декларування !?...
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05.03.2021 16:08 Ответить
"Golos" - RESPEKT !!!
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05.03.2021 12:24 Ответить
Боюсь как бы это был не фейк. Но может все таки правда и волшебный пендель Байдена зашевелил это коррупционное болото. На что я очень надеюсь.
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05.03.2021 12:45 Ответить
це коли проти юридичної особи порушуюється кримінал ? видно, всім вже перемикає від власного величчя. пане Юрчишин! відкрийте кодекс, кримінальна відповідальність персоніфікована - посадова особа ОП, та, яка володіє правом прийняття рішення. А тут Вовк швидко вправить мізки. Горе політики і горе юристи. Слава праці на "благо" України.
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05.03.2021 12:49 Ответить
Сваволя чиновників перейшла всі межі.
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05.03.2021 14:58 Ответить
если малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак не избавиться в ближайшее время от татарова, портнова, ермака и вениКдиктовой ему конец....
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05.03.2021 15:31 Ответить
Казав сліпий- побачимо,шо вони там нарозслідують...
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05.03.2021 15:59 Ответить
"Офис Генпрокурора открыл производство в отношении руководства ОП за "сокрытие информации о Татарове", - нардеп "Голоса" Юрчишин"
-------
та харе уже петь - вы сегодня не в голосе...
Офис Генпрокурора на сегодня может тока открыть футляр, достать дудку,
и аккомпонементом в писюанисткую мелодию бубе поддудеть.
и ето все.
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06.03.2021 04:04 Ответить
Теперь у нас не только глава НАБУ коррупционер, но и ОП уголовники.
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06.03.2021 07:39 Ответить
 
 