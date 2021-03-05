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Ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован в Украине, - Степанов
Российский препарат "Спутник V" ни в коем случае не будет зарегистрирован в Украине в качестве вакцины от коронавируса.
Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"О "Спутнике V". Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован. То, что касается регистрации в других странах, - я уже говорил: в других странах Российская Федерация не забирала территорию и не развязывала войну. И ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину", - подчеркнул министр.
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Когда-то Брежнев мразь камуняцкая тоже перестал давать жратву своим Серусерусовским рабам и заменил жратву на танки и ракеты.
И ровно через 10 лет Серусерусеру настал пистец. Будем надеяться что и кацапской "империи" уже при фуйле настанет пистец, как Серусеруру после Брежнева.
(я при Серусеру служил в Кацапии на Капустином Яре (Кап-яр) и я знаю о чем говорю.
https://censor.net/ua/user/483230
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
https://censor.net/ua/comments/locate/3252197/01921472-5c68-70f1-bfee-a1899ebb8a31