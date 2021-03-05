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Новости Коронавирус и карантин
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Ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован в Украине, - Степанов

Ни при каких обстоятельствах

Российский препарат "Спутник V" ни в коем случае не будет зарегистрирован в Украине в качестве вакцины от коронавируса.

Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"О "Спутнике V". Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован. То, что касается регистрации в других странах, - я уже говорил: в других странах Российская Федерация не забирала территорию и не развязывала войну. И ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" не ведутся, - Еврокомиссия

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (95413) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
ну он же не говорит, что не будет закуплен? теперь, когда закупка зашифрована, то очень стремно делать прививку в Украине. тот же степанов с подельниками, за соответствующую мзду, под видом Pfizer-а вполне может парить **********. проверить то нет возможности.
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05.03.2021 11:16
+3
Првильно. Кацапов треба слать на Х...там ім саме і місце
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05.03.2021 11:34
+2
А якщо його на фабриці Рошен почнуть виготовляти?24% про це мріють))
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05.03.2021 11:14
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А якщо його на фабриці Рошен почнуть виготовляти?24% про це мріють))
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05.03.2021 11:14 Ответить
Хто саме з 24%? Ветерани Зінкевич і Забродський? Чи Павличко, який в молодості в УПА був?
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05.03.2021 12:14 Ответить
степанов, хочешь 100500 милионов русских рублей? - так, подержите мое пиво.. в украине зарегистрирована белорусская вакцина "попутчик-полдесятка"!
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05.03.2021 11:15 Ответить
Так вы его можете также втащить в Украину как типа Ковишилд. Название другое выдумать не сложно.
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05.03.2021 11:16 Ответить
ну он же не говорит, что не будет закуплен? теперь, когда закупка зашифрована, то очень стремно делать прививку в Украине. тот же степанов с подельниками, за соответствующую мзду, под видом Pfizer-а вполне может парить **********. проверить то нет возможности.
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05.03.2021 11:16 Ответить
завчасно виправдовується гнида
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05.03.2021 11:22 Ответить
Првильно. Кацапов треба слать на Х...там ім саме і місце
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05.03.2021 11:34 Ответить
Да ладно, а как же засекреченые производитель и поставщик в контрактах?
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05.03.2021 11:38 Ответить
Учитывая патологическую "правдивость" зелёных слуг - очень тревожное обещание....Тем более, что разглашать производителя вакцины теперь запрещено....
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05.03.2021 11:39 Ответить
Кем запрещено?
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05.03.2021 13:24 Ответить
Фуйло этим "спутником" видимо хотел уничтожить всех украинцев любых национальностей, что-бы не тратить газпромовское бабло на разные бомбометы и ракеты.

Когда-то Брежнев мразь камуняцкая тоже перестал давать жратву своим Серусерусовским рабам и заменил жратву на танки и ракеты.
И ровно через 10 лет Серусерусеру настал пистец. Будем надеяться что и кацапской "империи" уже при фуйле настанет пистец, как Серусеруру после Брежнева.
(я при Серусеру служил в Кацапии на Капустином Яре (Кап-яр) и я знаю о чем говорю.
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05.03.2021 11:45 Ответить
А хто буде виступати проти Степанова, отримає індійський Спутник)
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05.03.2021 11:47 Ответить
Хорошо хоть не спутник..
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05.03.2021 13:25 Ответить
Коли медведчуків в Україні "притиснули" - то уже "ні при яких обставинах"... А до того - "ну-у, ще немає результатів всіх випробувань", "не з"ясована ефективність", "можливі ускладнення"... Тягнув гуму, чекаючи пропозицій по відкатах. Брехуни, негідники і жулики біля керма країною...
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05.03.2021 12:18 Ответить
Оскільки деякі запеклі цензорівські антиваксери чомусь обходять теми, де обговорюють вакцину Спутник-V стороною, я їм трохи допоможу.
https://censor.net/ua/user/483230
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
https://censor.net/ua/comments/locate/3252197/01921472-5c68-70f1-bfee-a1899ebb8a31
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10.03.2021 11:43 Ответить
 
 