Ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован в Украине, - Степанов

Российский препарат "Спутник V" ни в коем случае не будет зарегистрирован в Украине в качестве вакцины от коронавируса.

Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"О "Спутнике V". Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован. То, что касается регистрации в других странах, - я уже говорил: в других странах Российская Федерация не забирала территорию и не развязывала войну. И ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину", - подчеркнул министр.

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