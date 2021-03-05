РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8390 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
674 2

В Украине на 10 тыс. COVID-вакцинаций зафиксировано 126 незначительных аллергических реакций, - Степанов

В Украине на 10 тыс. COVID-вакцинаций зафиксировано 126 незначительных аллергических реакций, - Степанов

Министерство здравоохранения зафиксировало 126 незначительных аллергических реакций на 10 тыс. проведенных вакцинаций от коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"По нашей статистике, в стране на 10 тыс. проведенных вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций, практически все они имели легкую форму. Это всего 1,2%. За все время вакцинации был зафиксирован лишь один случай, который требовал наблюдения врачей. Но через  несколько дней вакцинированного отпустили домой в совершенно здоровом состоянии, это медицинский работник, на следующий день он начал выполнять свои обязанности ", - рассказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ой... це що ж получается, український ботокс в вигляді Юлі бреше ?
показать весь комментарий
05.03.2021 11:19 Ответить
Прикольно. Вчера было больше 250. Не договорились.
показать весь комментарий
05.03.2021 11:43 Ответить
 
 