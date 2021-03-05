В Украине на 10 тыс. COVID-вакцинаций зафиксировано 126 незначительных аллергических реакций, - Степанов

Министерство здравоохранения зафиксировало 126 незначительных аллергических реакций на 10 тыс. проведенных вакцинаций от коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"По нашей статистике, в стране на 10 тыс. проведенных вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций, практически все они имели легкую форму. Это всего 1,2%. За все время вакцинации был зафиксирован лишь один случай, который требовал наблюдения врачей. Но через несколько дней вакцинированного отпустили домой в совершенно здоровом состоянии, это медицинский работник, на следующий день он начал выполнять свои обязанности ", - рассказал Степанов.

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