В Украине на 10 тыс. COVID-вакцинаций зафиксировано 126 незначительных аллергических реакций, - Степанов
Министерство здравоохранения зафиксировало 126 незначительных аллергических реакций на 10 тыс. проведенных вакцинаций от коронавируса.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"По нашей статистике, в стране на 10 тыс. проведенных вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций, практически все они имели легкую форму. Это всего 1,2%. За все время вакцинации был зафиксирован лишь один случай, который требовал наблюдения врачей. Но через несколько дней вакцинированного отпустили домой в совершенно здоровом состоянии, это медицинский работник, на следующий день он начал выполнять свои обязанности ", - рассказал Степанов.
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