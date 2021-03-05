РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8390 посетителей онлайн
Новости
5 689 112

Рейтинг партий: "СН" - 19,5%, "ЕС" - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, "Батькивщина" - 12,3%, "Сила и честь" - 5,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%, Радикальная партия - 5%, - опрос "Рейтинга"

Рейтинг партий:

Семь политических партий преодолели бы проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская Солидарность" - 14,7%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,3%, партию "Батькивщина" - 12,3%, партию "Сила и честь" - 5,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%, Радикальную партию - 5,0%, партию Е. Мураев "Наши" - 4,0%, партию "Голос" - 3,1%, партию Шария - 3,1%, "За майбутнє" - 3,0%, партию "Свобода" - 2,8%, партию "УДАР" - 2,7%, "Народный фронт" - 1,9%", - говорится в исследовании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рейтинг Зеленского возобновил падение: уже 22,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

 Рейтинг партий: СН - 19,5%, ЕС - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, Батькивщина - 12,3%, Сила и честь - 5,3%, Украинская стратегия Гройсмана - 5,3%, Радикальная партия - 5%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг партий: СН - 19,5%, ЕС - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, Батькивщина - 12,3%, Сила и честь - 5,3%, Украинская стратегия Гройсмана - 5,3%, Радикальная партия - 5%, - опрос Рейтинга 02

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021.

Автор: 

рейтинг (1636) Батькивщина (2013) Радикальная партия (357) Слуга народа (2629) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (1051) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Опять зебилы рейтинги покупают? На прошлых рейтингах зебилы были на 3 месте, а ЕС на первом
https://censor.net/ru/comments/locate/3251641/01921473-cfc8-70fa-809f-ef5dc7fc468b
показать весь комментарий
05.03.2021 11:21
+17
"Рейтинг" - это контора политтехнолога Грынива с БПП. Так, если кто еще не знал
показать весь комментарий
05.03.2021 11:24
+15
який лох вам вірить?
показать весь комментарий
05.03.2021 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Кто хоть за этого чмошника шЛюшка голосует?Хоть бы раз в живую увидеть
показать весь комментарий
05.03.2021 12:51 Ответить
Ото хиба шо)
показать весь комментарий
05.03.2021 14:11 Ответить
Ну извините меня, 4,4%! Это сколько таких бабушек он объездить должен был?
показать весь комментарий
05.03.2021 15:45 Ответить
Если ты реально думаешь, что развал РФ приведет к экономическому росту Украины, ты еще более наивный, чем те сельские бабки.
показать весь комментарий
05.03.2021 16:29 Ответить
А де у списку "Самопоміч" кращого мера України Садового!?
показать весь комментарий
05.03.2021 13:24 Ответить
Самопомоміч самознищилась.
показать весь комментарий
05.03.2021 14:42 Ответить
Голос всьо...
показать весь комментарий
05.03.2021 15:15 Ответить
Які мізки потрібно мати, щоби підтримувати злодія з опзж. Ці виродки розграбували Донбас. Які ж вони файні управлінці? Як грабіжників можна підтримувати?
показать весь комментарий
05.03.2021 18:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 