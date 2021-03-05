Рейтинг партий: "СН" - 19,5%, "ЕС" - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, "Батькивщина" - 12,3%, "Сила и честь" - 5,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%, Радикальная партия - 5%, - опрос "Рейтинга"

Семь политических партий преодолели бы проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская Солидарность" - 14,7%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,3%, партию "Батькивщина" - 12,3%, партию "Сила и честь" - 5,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%, Радикальную партию - 5,0%, партию Е. Мураев "Наши" - 4,0%, партию "Голос" - 3,1%, партию Шария - 3,1%, "За майбутнє" - 3,0%, партию "Свобода" - 2,8%, партию "УДАР" - 2,7%, "Народный фронт" - 1,9%", - говорится в исследовании.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021.