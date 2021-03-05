Кулеба о снятии санкций с окружения Януковича: "Нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине"
Европейский союз постепенно снимает санкции с окружения Виктора Януковича - беглого экс-президента Украины. Это происходит потому, что в расследовании уголовных дел в отношении них нет ощутимого прогресса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в ходе онлайн-брифинга.
Комментируя снятие санкций с бывшего и. о. премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника, Кулеба сказал: "Из года в год кто-то выпадает из этого списка. Причина в том, что действительно есть промедления, нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине. Конкретно по этим людям мы подняли вопрос перед нашими правоохранительными органами о том, что нужно ускорить работу, чтобы предоставить ЕС необходимую доказательную базу для продления санкций.
При этом министр подтвердил, что политически Украина заинтересована в продлении санкций против людей из орбиты Виктора Януковича.
Напомним, ранее сообщалось, что послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка.
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Стерненко, Зверобой, Рифмастер, Федына намного важнее!!!!
. Ще 20.12.2017 року у Раді був зареєстрований Проект Закону про захист державності від колабораціонізму, так і не підтриманий БПП.