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Новости
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Кулеба о снятии санкций с окружения Януковича: "Нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине"

Кулеба о снятии санкций с окружения Януковича:

Европейский союз постепенно снимает санкции с окружения Виктора Януковича - беглого экс-президента Украины. Это происходит потому, что в расследовании уголовных дел в отношении них нет ощутимого прогресса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в ходе онлайн-брифинга.

Комментируя снятие санкций с бывшего и. о. премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника, Кулеба сказал: "Из года в год кто-то выпадает из этого списка. Причина в том, что действительно есть промедления, нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине. Конкретно по этим людям мы подняли вопрос перед нашими правоохранительными органами о том, что нужно ускорить работу, чтобы предоставить ЕС необходимую доказательную базу для продления санкций.

При этом министр подтвердил, что политически Украина заинтересована в продлении санкций против людей из орбиты Виктора Януковича.

Напомним, ранее сообщалось, что послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка.

Также читайте: Совет ЕС на год продлил санкции для Януковича и его соратников

Автор: 

санкции (11266) Янукович Виктор (30785) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Чому нема прогресу? Бєнядіктова своя ж вдоску у Бубачки.
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05.03.2021 11:43
+3
Да ну?
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05.03.2021 11:21
+3
оце і все, що ви можете на це сказати, зелені гнидники?
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05.03.2021 11:29
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Да ну?
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05.03.2021 11:21 Ответить
Так большая часть мусора теперь на службе у сАбакова
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05.03.2021 11:26 Ответить
оце і все, що ви можете на це сказати, зелені гнидники?
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05.03.2021 11:29 Ответить
А кто пригласил российские войска на Донбасс после продажи Крыма за 3 млрд долларов заплаченных беглому?
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05.03.2021 11:29 Ответить
Кулеба может ниже почесать
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05.03.2021 11:30 Ответить
Чому нема прогресу? Бєнядіктова своя ж вдоску у Бубачки.
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05.03.2021 11:43 Ответить
От халепа
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05.03.2021 11:43 Ответить
А чем же вы, ЗЕлёные, два года занимались? Бабло из бюджета тырили и фсёёёё?
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05.03.2021 12:00 Ответить
Ворона вороне глаз не выклюет
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05.03.2021 12:25 Ответить
Надо дать им ишо 100 дней
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05.03.2021 12:32 Ответить
Надо дать им по морде.
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05.03.2021 12:46 Ответить
Один раз. От каждого избирателя. Можно за сотку. И в бюджет. И тогда точно МВФ можно послать
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05.03.2021 12:51 Ответить
Ничего ты не понимаешь в политике партии!!!!
Стерненко, Зверобой, Рифмастер, Федына намного важнее!!!!
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05.03.2021 12:10 Ответить
Дык Порошенко ещё не посажен, какой Янукович!
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05.03.2021 12:29 Ответить
Фракція ЄС вимагає (!) негайно внести до порядку денного законопроект про колабораціонізм, про що з трибуни Верховної Ради заявила Ірина Геращенко
. Ще 20.12.2017 року у Раді був зареєстрований Проект Закону про захист державності від колабораціонізму, так і не підтриманий БПП.
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05.03.2021 12:53 Ответить
 
 