Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса будут делать общественным деятелям, - Ляшко
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал Приказ № 369 от 01.03.2021 о внесении изменений в Дорожную карту, которые позволяют использовать возможные остатки вакцин для проведения прививок от коронавируса общественным деятелям с целью популяризации вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщил сегодня на брифигне главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Ляшко уточнил, что провакцинированы общественные деятели могут быть в случаях, когда во время прививочной сессии против COVID-19 зафиксирован отказ от иммунизации среди людей, предварительно давших согласие на прививку, когда количество людей недостаточно для полного использования открытых флаконов с вакциной, или же в случае выявления противопоказаний к вакцинации во время осмотра.
Он отметил, что один флакон вакцины Oxford/AstraZeneca (CoviShield) состоит из десяти доз.
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Інші в цьому зеленому цирку світитись не будуть. Якщо будуть вважати за потрібне, провакинуються тихо.
Ага, в прямом эфире, передача каждую неделю, например, по четвергам.
И будет такой диалог в семьях:
- Дорогая, что у нас сегодня по телеку?
- Да прививка политика очередного, сегодня кажись Ляшко прививают, будем смотреть?
- А после него что?
- А после него футбол.
- Вот футбол и включим.