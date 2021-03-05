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Новости Коронавирус и карантин
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Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса будут делать общественным деятелям, - Ляшко

Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса будут делать общественным деятелям, - Ляшко

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал Приказ № 369 от 01.03.2021 о внесении изменений в Дорожную карту, которые позволяют использовать возможные остатки вакцин для проведения прививок от коронавируса общественным деятелям с целью популяризации вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифигне главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ляшко уточнил, что провакцинированы общественные деятели могут быть в случаях, когда во время прививочной сессии против COVID-19 зафиксирован отказ от иммунизации среди людей, предварительно давших согласие на прививку, когда количество людей недостаточно для полного использования открытых флаконов с вакциной, или же в случае выявления противопоказаний к вакцинации во время осмотра.

Он отметил, что один флакон вакцины Oxford/AstraZeneca (CoviShield) состоит из десяти доз. 

Читайте также: Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Йдіть на х@й зі своєю вакцинацією.
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05.03.2021 11:45
+3
карасеву что ли?
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05.03.2021 11:41
+3
Оце правильно. Заодно и засвітите тих "деятєлєй", які за Зєлю.
Інші в цьому зеленому цирку світитись не будуть. Якщо будуть вважати за потрібне, провакинуються тихо.
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05.03.2021 11:46
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карасеву что ли?
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05.03.2021 11:41 Ответить
Может у Карасёва после вакцинации бородавки пропадут
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05.03.2021 11:45 Ответить
Его бородавки очень хорошо сочетаются с цветастыми кружевными пиджаками, золотыми цепями с килограммовыми медальонами, браслетами, кольцами и лаком на ногтях....Ему бы в 95 квартал или в бродячий цирк....А лучше всего - в кремль, шизоидного карлика развлекать и восхвалять
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05.03.2021 12:07 Ответить
Йдіть на х@й зі своєю вакцинацією.
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05.03.2021 11:45 Ответить
Дивіться який масовий інформаційний терор вони влаштовують. Головне привчить приматів, а далі піде по накатаній. Вікно Овертона і скриня Пандори відкриті.
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05.03.2021 11:45 Ответить
Оце правильно. Заодно и засвітите тих "деятєлєй", які за Зєлю.
Інші в цьому зеленому цирку світитись не будуть. Якщо будуть вважати за потрібне, провакинуються тихо.
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05.03.2021 11:46 Ответить
вне очереди)))
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05.03.2021 11:52 Ответить
Цікаво,а скільки доз знадобиться общєствєнному дєятєлю Юзіку?))
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05.03.2021 11:53 Ответить
А общественный деятель Сивоха тоже будет на сцене под камерами ширяться или оно уже в лугандоне "Спутником" самоуничтожилось?
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05.03.2021 12:12 Ответить
Ты, млять, для начала вставь запись на вакцинирование в хелси.ми !
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05.03.2021 12:26 Ответить
Ляшко! Брехать перестаньте, і "громадські діячі" для "популяризації" не ************ - люди почнуть вам довірять...
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05.03.2021 12:33 Ответить
_По мнению дегенератов и мародёров если кто-то из актёров, певцов и т. д. якобы укололся их дерьмом - то это убедительный научный аргумент для того чтобы и я тоже себе это дерьмо вколол? Да вы ипанутые, нахер...
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05.03.2021 12:41 Ответить
Гасять пожежу.
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05.03.2021 12:49 Ответить
"Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса будут делать общественным деятелям, - Ляшко"

Ага, в прямом эфире, передача каждую неделю, например, по четвергам.
И будет такой диалог в семьях:
- Дорогая, что у нас сегодня по телеку?
- Да прививка политика очередного, сегодня кажись Ляшко прививают, будем смотреть?
- А после него что?
- А после него футбол.
- Вот футбол и включим.
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05.03.2021 12:58 Ответить
Напоминаю политикам, что вы таки не Мэрилин Монро и смотреть на ваши обнаженные тушки не просто неинтересно, а и омерзительно.
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05.03.2021 13:00 Ответить
А тепер, наказом Міністра оборони для популяризации служби в ВСУ, треба направити вакцінованих Педана і ... в зону проведення ООС на Донбасі у відповідності до їх військового фаху і звань.
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05.03.2021 13:27 Ответить
Шо шляшко, ніхто не бере прививки?
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05.03.2021 14:03 Ответить
Это мудро - политических конкурентов ЗЕ-шапито надо убирать всеми доступными способами, наивных дурней - в гроб загонять. Можно даже морды бить, если вакцинироваться индийской бурдой откажутся.
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06.03.2021 04:56 Ответить
Какой маладец... Нашли лазейку обойти пенсионеров красиво...А место в "папулярной очереди" халявное или нет? А вакцина индийская для прастого народа или Pfizer? Ай-да деятели...
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06.03.2021 13:18 Ответить
 
 