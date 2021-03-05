"Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса будут делать общественным деятелям, - Ляшко"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал Приказ № 369 от 01.03.2021 о внесении изменений в Дорожную карту, которые позволяют использовать возможные остатки вакцин для проведения прививок от коронавируса общественным деятелям с целью популяризации вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифигне главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ляшко уточнил, что провакцинированы общественные деятели могут быть в случаях, когда во время прививочной сессии против COVID-19 зафиксирован отказ от иммунизации среди людей, предварительно давших согласие на прививку, когда количество людей недостаточно для полного использования открытых флаконов с вакциной, или же в случае выявления противопоказаний к вакцинации во время осмотра.

Он отметил, что один флакон вакцины Oxford/AstraZeneca (CoviShield) состоит из десяти доз.

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