РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8390 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 783 15

Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ

Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году, однако вирус все же продолжит существовать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Die Welt заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По словам Клюге, 2021 будет еще одним годом COVID-19.

"Но более предсказуемым и управляемым. 2020 год был более неопределенным и с научной, и с политической стороны. Год спустя мы знаем намного больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Однако для меня в моей работе важно планировать заранее. Поэтому я предполагаю, что пандемия закончится в начале 2022 года, однако это не означает, что вирус исчезнет", - подчеркнул директор Европейского бюро ВОЗ.

Также читайте: Ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован в Украине, - Степанов

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Геніально! Я вам більше скажу він не тільки не ісченет, а у нього є, було і буде міліонів братиків та сестричок. Бо це життя в природі. Ну це так як з приматами. Вони були, є і покищо будуть. Нова "пандемія" буде скоро і вона буде ще цікавіша. Примати такі придумкуваті в плані, як попаразитувати один над одним і покошмарити собі подібних.
показать весь комментарий
05.03.2021 11:43
+2
"Іспанка" зникла сама собою. Просто тоді ще не було ВОЗу.
показать весь комментарий
05.03.2021 11:48
+1
Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4612
показать весь комментарий
05.03.2021 11:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Геніально! Я вам більше скажу він не тільки не ісченет, а у нього є, було і буде міліонів братиків та сестричок. Бо це життя в природі. Ну це так як з приматами. Вони були, є і покищо будуть. Нова "пандемія" буде скоро і вона буде ще цікавіша. Примати такі придумкуваті в плані, як попаразитувати один над одним і покошмарити собі подібних.
показать весь комментарий
05.03.2021 11:43 Ответить
Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4612
показать весь комментарий
05.03.2021 11:44 Ответить
О, нормальне життя відтерміновується ще на рік. А потім що скажуть?
показать весь комментарий
05.03.2021 11:46 Ответить
Узнать легко.
Выделяешь левой клавишей мыши то, что они сказали сейчас.
Нажимаешь Ctrl+C
Кликаешь курсором на пустом месте, скажем в открытом Word-файле.
Нажимаешь Ctrl+V
Читаешь.
Вуаля))
показать весь комментарий
05.03.2021 11:51 Ответить
Говоря проще они через год скажут, мол "через год",
показать весь комментарий
05.03.2021 11:52 Ответить
"Іспанка" зникла сама собою. Просто тоді ще не було ВОЗу.
показать весь комментарий
05.03.2021 11:48 Ответить
убейте тех, кто предсказывал смерть коронавируса к апрелю 2021 (т.к. провакцинируется половина населения и у остальной половины будет уже выработан иммунитет и антитела )
показать весь комментарий
05.03.2021 11:51 Ответить
Та да, панове соціалісти! Всі вже зрозуміли, що ви знайшли свою «золоті жилу»!
показать весь комментарий
05.03.2021 11:59 Ответить
Єдиний шлях для цивілізації щоб позбутись цих фанатиків-ілюмінріів через розуміння проблеми і правильне голосування. Подивіться хто прикладі у світі! В Америці вони вже хочуть міняти конституцію щоб забезпечити виграші на виборах тільки своїм!
показать весь комментарий
05.03.2021 12:03 Ответить
Америку плять открыли -" но вирус не исчезнет, - ВОЗ",да вирусы ,бактерии,болезни живут вместе с человечеством с тех пор, как Адам с Евой садами Едема прогуливались.
показать весь комментарий
05.03.2021 12:12 Ответить
Як йому тисячі років,то куди ж він ісчєзніт?
показать весь комментарий
05.03.2021 12:13 Ответить
 
 