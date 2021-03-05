Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году, однако вирус все же продолжит существовать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Die Welt заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По словам Клюге, 2021 будет еще одним годом COVID-19.

"Но более предсказуемым и управляемым. 2020 год был более неопределенным и с научной, и с политической стороны. Год спустя мы знаем намного больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Однако для меня в моей работе важно планировать заранее. Поэтому я предполагаю, что пандемия закончится в начале 2022 года, однако это не означает, что вирус исчезнет", - подчеркнул директор Европейского бюро ВОЗ.

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