Защита Кузьменко, Антоненко и Дугарь считает недопустимыми и ложными ряд комментариев Авакова в интервью Мосейчук

Защитники Антоненко, Дугарь и Кузьменко обратились к СМИ. Они возмущены ложными заявлениями министра внутренних дел во время его интервью. Они утверждают, что министр и его подчиненные не намерены расследовать преступление и требуют объективности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении сайта "Сенс Україна".

Как отмечают защитники, в ходе интервью, которое глава МВД Арсен Аваков дал 1 марта 2021 г. в программе ТСН VIP ведущей Наталье Мосейчук, министр озвучил неправдивую информацию относительно так называемых аргументов следствия и "18 контраргументов", которые назвал "мифами".

"Я сейчас не хочу уходить в детали, конечно… Ну потому что, например, когда говорят: "Нет, рост не тот, потому что экспертизы нет", а экспертиза есть и рост — тот. И этот вопрос там описан. Потом говорят, что: "А вы знаете, эта женщина была в этот момент… ребенка встречала в аэропорту… а это была тоже неправда". Потом говорят, что этот мужчина был в бане у другого человека. Вот в этом интервью вот он говорит на митинге возле ГПУ эти вещи. А на следующий день этот человек приходит и говорит: "извините" и под камеру говорит, "я ошибся, он был у меня в другой день там", что он ошибся. И таких вещей накопилось огромное количество. И реальных, мягко говоря, нестыковок… ну практически не существует. Дальше - это вопрос веры. Это то, как преподнесет или атакующий или защищающийся ситуацию", - приводят слова Авакова защитники Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Сторона защиты считает подобные комментарии со стороны министра недопустимыми и считает необходимым предоставить свое опровержение.

"Во-первых, стороне защиты приписываются аргументы, которые она никогда не выражала и каким сразу лепится ярлык "мифов".

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Одним из основных аргументов защиты является тот факт, что в 2016 году двумя квалифицированными экспертами рост предполагаемого преступника (в обуви и головном уборе) был независимо определен на уровне 170 и 172 см с максимальной погрешностью 3%, что никак не соответствует росту господина Антоненко 180 см (без обуви и головного убора). "Рост не тот", не потому, что "экспертиз нет", а именно потому, что они есть, и причем в количестве 2 штук. По этому поводу у обвинения разумных объяснений нет. В опровержение этого аргумента защиты следствие смогло только найти эксперта 5 (самого низкого) квалификационного класса, который заявил, что он не в состоянии измерить рост злоумышленников по видео. Поэтому, ни одной экспертизы, которая определяет, что "рост - то", не существует. Есть две экспертизы "рост - не тот" и одна - "не знаю". Господин министр публично солгал", - говорится в сообщении.

"Эта женщина, которая в тот момент встречала ребенка в аэропорту" - это, вероятно, Юлия Кузьменко, которая накануне (а не в день) трагических событий в ночь с 18 на 19 июля 2016 встречала ребенка в аэропорту и никогда ничего другого не утверждала . Преступление происходило в ночь с 19 на 20 июля и события предыдущей ночи не являются надлежащей информацией.

"Мужчина, который говорит, что этот человек был в бане" - это, вероятно, господин Ермилов, который заявлял в СМИ, что в ту роковую ночь господин Антоненко был у него в Ворзеле, то есть имеет алиби. Защита немедленно проверила эту информацию и выяснила, что она ложная и ни разу на нее не ссылалась. Следствие проверило ее только через месяц.

Во-вторых, как отмечается в обращении адвокатов, "утверждение министра, что якобы реальных нестыковок у обвинения не существует, как мы видим, не только не соответствует действительности, а еще является вмешательством в работу суда и нарушением презумпции невиновности. Министр внутренних дел таким образом фактически одобрительно прокомментировал способность, весомость и непротиворечивость доказательств стороны обвинения".

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"Кроме того, господин министр как в этом интервью, так и в следующем интервью господину Гордону открыто высказывал мнение, что суд ( "и не просто суд, а суд присяжных") в очередной раз оставляет господина Антоненко под стражей, мол, это свидетельствует об обоснованности выдвинутых обвинений и весомости анонсированных им и его подчиненными "доказательств", причем оценку им оказывают якобы независимо выбранные присяжные. Но правда заключается в том, что по части 3 статьи 331 УПК Украины этот вопрос решают не присяжные, а лично судья и ни один суд никогда не анализировал доказательства и не обосновал содержание господина Антоненко в заключении иначе, чем как только тяжестью предъявленного ему обвинения, без каких-либо дополнительных аргументов (что в частности является существенным нарушением прав человека). Теперь, после слов министра становится очевидным, что настоящей целью длительного содержания господина Антоненко под стражей, в том числе через контролируемую прокуратуру и судью, является легитимизация и моральное оправдание действий полиции и клеветы в личном исполнении господина министра и господина президента, а совсем не предотвращение побега или влияния на свидетелей. Это поведение государства Украина называется "ограничением свободы человека в других целях, чем те, для которых оно разрешено" (ст. 18 ЕКПЧ)", - сказано в заявлении.

В-третьих, отмечают защитники, это как раз сторона обвинения, в том числе сам господин министр, его заместитель, должностные лица Национальной полиции неоднократно были уличены в распространении сплетен и мифов, которые не были подтверждены, в суде не фигурируют, но озвучивались в средствах массовой информации как якобы достоверные факты.

"Это, в частности миф о сходстве взрывного устройства с другим, которое не взорвалось в Косове Ивано-Франковской области, о причастности к преступлению семьи Грищенко и ложь о знакомстве обвиняемых с ними во время событий, о подрыве электроопор на Херсонщине, о хромоте преступника на видео и несуществующая хромота господина Антоненко, о каком-то "нехарактерном поведении телефонов", о якобы установленном составе взрывчатки, которой взорвали автомобиль Павла Шеремета, а также миф о наличии метки места и времени в районе места преступления якобы в телефоне Юлии Кузьменко (телефон изготовлен в 2018 году, а геометки - 2016 года), о тайных покровителях из СБУ, о подделке Яной Дугарь каких-то медицинских карт, о "разведывательных книгах". Рассказывалось даже о каком-то внезапном обогащении Юлии Кузьменко, что тоже оказалось липой. Каждое из этих абсурдных заявлений или опровергнуто, или содержит нерелевантную информацию. Например, в "разведывательных книгах" Яны Дугарь, которые на самом деле являются обычными пособиями для солдат и сержантов и были найдены вовсе не у нее, содержится информация о поведении во время ядерного взрыва, а ее так называемая "сумка сапера" не была найдена следователями, хотя существует и представляет собой набор легальных инструментов (проволока, пассатижи и т.д.), которые вовсе не предназначены для "разведки" и фотографирования камер видеонаблюдения. "Геометки Юлии Кузьменко" мало того, что были созданы самой полицией, ее время отличается от даты преступления на 22 часа, а позиция - на 2 км от него.

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Сам господин министр, например, на полном серьезе заявлял по телевидению, что господин Антоненко накануне взрыва фотографировал в районе места событий просто стоящие автомобили для того, чтобы в дальнейшем изготовить их точные копии и проникнуть на этих дублях незаметно на место преступления!

Заместитель министра А.Геращенко неоднократно публично утверждал, что Антоненко хранит дома взрывчатку в виде "одной из половинок мины МОН-50", а отсутствие взрывчатки внутри - объяснял внештатной круглой дыркой в ​​найденной неподалеку пустой коробке от мины. Сам господин министр заявил в прямом эфире, что этой коробкой "можно убить огромное количество людей" и в ней сохранялся "тротил", часть которого исчезла (мины МОН-50 тротилом не снабжаются)", - отмечают защитники.

Защитники также акцентируют внимание на том, что считают необходимым обратить внимание "на утверждение уважаемого господина министра в его интервью госпоже Мосийчук (дословно): "и, условно говоря, здесь обвинители, в данном случае следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что добиться истины в данном процессе заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше. Ни журналисты, чьим коллегой он являлся, ни этот самый… [кто суд? президент?"]

"Это, мягко говоря, является проявлением неуважения не только к защите, но и ко всему гражданскому обществу, потерпевшим, суду присяжных и к Президенту Украины, который настаивал именно на дальнейшем выявлении заказчиков, но почему-то об этом своем поручении министру забыл и больше не вспоминает", - сказано в заявлении.

"Сколько времени отведено господину Авакову на поиск организаторов и настоящих исполнителей преступления? Кто изготовил взрывное устройство? Кто нажал на курок? Кто все это финансировал? Куда делись озвученные господином министром тайные "покровители из СБУ"? Куда делся белорусский след и как он согласуется с безумной версией о дестабилизации? Как обвиняемые связывались с заказчиками и получали от них инструкции? Как они отчитались о содеянном? Как все трое передвигались на место преступления и обратно? И наконец, с чего это они согласились на предложение неизвестных людей убить неизвестного им журналиста?

Если бы господин министр и его подчиненные действительно были намерены расследовать преступление, если бы они хотели найти заказчика и верили бы в виновность схваченных ими лиц, то "вероятным исполнителям" как обычно предлагали бы признание и соглашение в обмен на сотрудничество и имена заказчиков. Нашим подзащитным ни разу даже подобные вопросы не задавались. Это означает, что либо доказательства отсутствуют, либо настолько слабы, что нечем было давить, либо настоящие заказчики и исполнители давно известны.

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Если бы министр Аваков, Генпрокурор или полиция потребовали бы истины по делу, они бы не скрывали от защиты, суда и общества оригинальный английский текст выводов Айвона Бирча, стоимость и способ оплаты его услуг, его настоящий род занятий, выводы ФБР по взрывчатке, оригиналы всех видео, полный вывод Министерства юстиции по вопросам подделки психологических экспертиз. Президент или Генеральный прокурор должны напомнить ГБР о его обязанности расследовать имеющиеся уголовные производства против возможных фальсификаторов доказательств. Потому что если бы они хотели объективности, то она должна была быть во всем.

Нельзя считать искренним поведение политиков, которые теперь во всем полагаются на суд и декларируют невмешательство, однако сопротивляются проведению в деле надлежащих следственных экспериментов, объективных экспертиз с привлечением настоящих уважаемых международных экспертов, в том числе на полиграфе. Достаточно отпустить Андрея Антоненко из-под стражи и выдать защите мандат на подобные действия - предоставить определенные указания Министерству юстиции. Напомним, привлечение иностранных экспертов без решения руководителя государственного экспертного учреждения невозможно, что ставит защиту в неравные условия с обвинением. На этом и основана вся комбинация с так называемым британским экспертом - защита просто лишена законной возможности привлечь другого", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, защитники просят СМИ распространить это заявление, а ТСН - предоставить им эфир для выступления в порядке предусмотренного законом права на ответ.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".