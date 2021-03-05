В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, выздоровели - 454, выявили 910 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки госпитализировали в больничные учреждения 120 пациентов с диагнозом коронавирус.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки выявили 910 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии 140 916 случаев заражения).

Среди заболевших 495 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 365 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 15 девочек от 5 месяцев до 16 лет и 35 мальчиков от 2 до 17 лет.

Кроме того, за сутки выявили 17 летальных случаев. (С начала пандемии умерли 2 735 человек).

120 пациентов госпитализировали в больницы Киева.

В то же время 454 человека побороли вирус (всего 96 149 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (162), Дарницком (156) и в Подольском (95).

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