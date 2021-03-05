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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, выздоровели - 454, выявили 910 новых случаев, - Кличко

В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, выздоровели - 454, выявили 910 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки госпитализировали в больничные учреждения 120 пациентов с диагнозом коронавирус.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки выявили 910 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии 140 916 случаев заражения).

Среди заболевших 495 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 365 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 15 девочек от 5 месяцев до 16 лет и 35 мальчиков от 2 до 17 лет.

Кроме того, за сутки выявили 17 летальных случаев. (С начала пандемии умерли 2 735 человек).

120 пациентов госпитализировали в больницы Киева.

В то же время 454 человека побороли вирус (всего 96 149 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (162), Дарницком (156) и в Подольском (95).

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25490) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А шо Педаля? Двинулся уже вакциной животворящей? Он здоровый кабан, мог бы неделю подряд на разных каналах в прямом эфире колоться.
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05.03.2021 12:24 Ответить
А ти все по Чєрнавєцкаму сумуєш?
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05.03.2021 12:34 Ответить
Где ты в статье или комментарии увидел Черновецкого, прозорливый ты наш?
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05.03.2021 12:38 Ответить
Просто бачу що у тебе до Кличка просто якась патологічна ненависть.
Буде смішно якщо ти ще й не киянин.
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05.03.2021 12:43 Ответить
Та ты шо? Прямо патологическая? Так ты ещё и врач? Или просто слово модное? Киянин- не киянин.. Так по этой логике, пусть про него только в киевских газетах пишут, а не вывешивают в интернете на всеобщее обозрение..
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05.03.2021 12:51 Ответить
Зрозуміло. Ти навіть не киянин.
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05.03.2021 12:53 Ответить
Навіть не киянин... Точно. Даже стыдно сказать кому-то.
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05.03.2021 13:04 Ответить
 
 