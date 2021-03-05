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Новости Кнопкодавы в Раде
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46 депутатов направили в КС представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования, - Совсун

46 депутатов направили в КС представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования, - Совсун

Народные депутаты отправили в Конституционный суд представление относительно отмены решения Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки в связи с неперсональным голосованием парламентариев.

Об этом сообщила заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы отправили представление в Конституционный суд, подписались 46 депутатов от фракций "Голос" и "Европейская солидарность", а также несколько мажоритарщиков, которые являются внефракционными. Депутаты из других фракций, в частности от "Слуги народа", отказались подписывать его, но это не критично, потому что 46 подписей вполне достаточно", - отметила политик.

На уточняющий вопрос, когда именно депутаты отправили данное представление в КС, Совсун сообщила, что это произошло "вчера или позавчера".

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

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Автор: 

ВР (29233) КС (2248) Совсун Инна (76) кнопкодавство (102) Шкарлет Сергей (297)


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"голос" вынужден периодически подавать голос, чтобы про них не забыли окончательно.
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05.03.2021 12:49 Ответить
Голос сама адекватна фракція у раді.
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05.03.2021 12:54 Ответить
Так могут считать только неадекваты.
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05.03.2021 12:57 Ответить
46 депутатів направили до КС подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти, - Совсун - Цензор.НЕТ 878
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05.03.2021 12:58 Ответить
Засоряют мозги всем от сельрады до Президента.А сами годны быть только скотарями.
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05.03.2021 12:50 Ответить
Првильно, что подали. Теперь КС или отменит кнопкодавное назначение, или подтвердит свою несостоятельность.
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05.03.2021 12:54 Ответить
а як же славнозвісна сенсорна кнопка?
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05.03.2021 13:08 Ответить
46 депутатів направили до КС подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти, - Совсун - Цензор.НЕТ 6163
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05.03.2021 13:20 Ответить
"GOLOS" -molodci !!!
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05.03.2021 15:00 Ответить
 
 