46 депутатов направили в КС представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования, - Совсун

Народные депутаты отправили в Конституционный суд представление относительно отмены решения Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки в связи с неперсональным голосованием парламентариев.

Об этом сообщила заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы отправили представление в Конституционный суд, подписались 46 депутатов от фракций "Голос" и "Европейская солидарность", а также несколько мажоритарщиков, которые являются внефракционными. Депутаты из других фракций, в частности от "Слуги народа", отказались подписывать его, но это не критично, потому что 46 подписей вполне достаточно", - отметила политик.

На уточняющий вопрос, когда именно депутаты отправили данное представление в КС, Совсун сообщила, что это произошло "вчера или позавчера".

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

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