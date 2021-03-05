Шокирующая история, весь МИД гудит и обсуждает. Пойманных на контрабанде сотрудников посольства Украины в Польше уже уволили, - Кулеба

Сотрудников посольства Украины в Польше, которых поймали на контрабанде, уже уволили. На сегодня готовятся определенные изменения в правилах использования дипломатического транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге явил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, он назвал инцидент с контрабандой в автомобиле посольства Украины позорным случаем.

"В бусе везли золото, валюту и сигареты…. Это абсолютно шокирующая история для нас. Весь МИД гудит и обсуждает этот случай… С первого же дня мы начали действовать, оба сотрудника уволены из посольства Украины в Польше. Сейчас продолжается дисциплинарное расследование. По его результатам готов принимать самые жесткие решения", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что сейчас готовятся изменения в правилах использования дипломатического транспорта, в том числе прорабатывается возможность пломбирования и трекинга перемещений.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрий Кулебы, 28 февраля двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.