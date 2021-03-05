Шокирующая история, весь МИД гудит и обсуждает. Пойманных на контрабанде сотрудников посольства Украины в Польше уже уволили, - Кулеба
Сотрудников посольства Украины в Польше, которых поймали на контрабанде, уже уволили. На сегодня готовятся определенные изменения в правилах использования дипломатического транспорта.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге явил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В частности, он назвал инцидент с контрабандой в автомобиле посольства Украины позорным случаем.
"В бусе везли золото, валюту и сигареты…. Это абсолютно шокирующая история для нас. Весь МИД гудит и обсуждает этот случай… С первого же дня мы начали действовать, оба сотрудника уволены из посольства Украины в Польше. Сейчас продолжается дисциплинарное расследование. По его результатам готов принимать самые жесткие решения", - отметил Кулеба.
Он также добавил, что сейчас готовятся изменения в правилах использования дипломатического транспорта, в том числе прорабатывается возможность пломбирования и трекинга перемещений.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрий Кулебы, 28 февраля двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.
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"Я бы, как человек чести, после истории с пойманными дипломатами-контрабандистами, подал бы в отставку, как это принято во всех развитых странах мира, но не могу по физиологическим причинам - моя министерская жопа пустила глубокие корни в тёплое и насиженное министерское кресло.
Да и Украина, к счастью, чуть-чуть совершено недоразвитая страна."
І таких інцидентів море - гугл тобі в допомогу!!!
эта власть вне закона