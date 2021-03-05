Назначения в ВСП и КС необходимо отложить до установления прозрачного процесса отбора судей, - послы G7

Послы G7 призвали Съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение группы послов G7 в Твиттере.

Отмечается, что послы G7 сегодня, 5 марта, встретились с председателями Веховного Суда и Совета судей.

"Послы подчеркнули стремление G7 помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого послы G7 акцентируют внимание на том, что важнейшей частью всесторонней реформы, которая включает реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение доброчестности, этичности и квалифицированности кадров, которые получают назначения в судебной системе.

"С этой целью послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", - сказано в заявлении послов G7.

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