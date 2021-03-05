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Новости Конституционный кризис
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Назначения в ВСП и КС необходимо отложить до установления прозрачного процесса отбора судей, - послы G7

Назначения в ВСП и КС необходимо отложить до установления прозрачного процесса отбора судей, - послы G7

Послы G7 призвали Съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение группы послов G7 в Твиттере.

Отмечается, что послы G7 сегодня, 5 марта, встретились с председателями Веховного Суда и Совета судей.

"Послы подчеркнули стремление G7 помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого послы G7 акцентируют внимание на том, что важнейшей частью всесторонней реформы, которая включает реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение доброчестности, этичности и квалифицированности кадров, которые получают назначения в судебной системе.

"С этой целью послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", - сказано в заявлении послов G7. 

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Автор: 

G7 (833) КС (2248) посол (1796) Высший совет правосудия (568)


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Правильно все сказали.
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05.03.2021 13:24 Ответить
Знаючи нашу "владу" - зроблять все навпаки.
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05.03.2021 13:57 Ответить
Нам транша МВФ не видать как своих ушей.
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05.03.2021 14:13 Ответить
зеля не слухає розумні поради.
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05.03.2021 15:02 Ответить
Интересное предложенние. Или тонкий ннамек,на зеленые обстоятельства.
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05.03.2021 15:36 Ответить
 
 