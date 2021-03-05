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Не только COVID-19: за неделю гриппом и ОРВИ в Киеве заболели 8,5 тыс. взрослых и 6 тыс. детей

Не только COVID-19: за неделю гриппом и ОРВИ в Киеве заболели 8,5 тыс. взрослых и 6 тыс. детей

В столице увеличивается количество больных гриппом и ОРВИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Хочу отметить, что увеличивается в столице и количество больных гриппом и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины", на прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 000 больных. Из них: 8500 взрослых и более 6000 детей . Более того, 60% больных детей - школьного возраста", - сказал мэр Киева.

Он отметил, что в медучреждения города госпитализировали 754 человека, среди них - 80 детей.

Виталий Кличко призвал киевлян беречься. А при первых признаках болезни - обращаться к врачам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, выздоровели - 454, выявили 910 новых случаев, - Кличко

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В ВР слушают Степанова - Депутат от "СН" из Ивано-Франковска рассказывает министру что коек в городе нет , все заняты. Степанов рассказывает "слуге народа", что заполняемость 62%.
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05.03.2021 13:28 Ответить
 
 