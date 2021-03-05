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"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен", - Ермак

Процесс вступления Украины в НАТО должен быть максимально ускорен, поскольку Украина стоит на границе защиты демократических ценностей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен. В Украине идёт война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей, поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО. Каждый день на Донбассе украинцы гибнут за свой демократический выбор", - отметил Ермак.

Глава Офиса президента напомнил, что в июне 2020 года Североатлантический альянс наделил Украину статусом участницы программы "Партнерство расширенных возможностей", что "вывело Украину на новый уровень".

По словам Ермака, "сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку исполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации".

"Членство в НАТО - наша цель", - резюмировал Ермак.

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Автор: 

НАТО (9968) членство в НАТО (1507) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+29
кто-нибудь верит Ермаку, после того как он и его кореша слили дело "вагнеровцев"?!..
дадагой Ермак!.. власть Зеленского не вечная, и тебе придется отвечать!..
будешь жить на допросах, а тюрьма станет домом родным!
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05.03.2021 13:06
+25
Ути-пути, ты ж наш обНАТОвившейся! А шо случилАсь, что ты так в НАТО захотел? Ты думаешь, что своими заявлениями ты отмажешься? Или кто-то тебе верит? Сволота.
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05.03.2021 13:05
+25
та с такими дерьмаками...и врагов не надо
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05.03.2021 13:05
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Ути-пути, ты ж наш обНАТОвившейся! А шо случилАсь, что ты так в НАТО захотел? Ты думаешь, что своими заявлениями ты отмажешься? Или кто-то тебе верит? Сволота.
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05.03.2021 13:05 Ответить
"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен", - Ермак - Цензор.НЕТ 6920
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05.03.2021 13:18 Ответить
та с такими дерьмаками...и врагов не надо
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05.03.2021 13:05 Ответить
Процесс ускорен, Ермак застыл в ожидании....
"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен", - Ермак - Цензор.НЕТ 8230
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05.03.2021 13:19 Ответить
кто-нибудь верит Ермаку, после того как он и его кореша слили дело "вагнеровцев"?!..
дадагой Ермак!.. власть Зеленского не вечная, и тебе придется отвечать!..
будешь жить на допросах, а тюрьма станет домом родным!
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05.03.2021 13:06 Ответить
Ты зачем слил операцию по "вагнеровцам" д'ерьмак?
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05.03.2021 13:07 Ответить
Не верю ни единому его слову!
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05.03.2021 13:08 Ответить
живем в таком мире, что наша реальность страшнее любого фильма ужасов
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05.03.2021 13:38 Ответить
Явно щось у хлопців підгорає. То збиралися з терористами перемовини вести, на позиції пускати, ласкаво в очі Путіну заглядали, хвостиком махали. А тепер в НАТО? А для цього справжні реформи потрібні. Невже зважаться?
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05.03.2021 13:09 Ответить
Ні! Будуть дурня в ступі товкти поки термін каденції не вийде
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05.03.2021 13:19 Ответить
Просто вітер помінявся, а зелений дим тільки за вітром.
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05.03.2021 13:20 Ответить
Фуфло для розвішування лапші в середині країни.
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05.03.2021 13:09 Ответить
Коняка ,так ты определился ,ты за дермака?
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05.03.2021 13:14 Ответить
а если тебя посадить мы вступим в НАТО еще быстрее
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05.03.2021 13:11 Ответить
"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен", - Ермак - Цензор.НЕТ 2315
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05.03.2021 13:14 Ответить
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05.03.2021 13:20 Ответить
"Членство в НАТО - наша цель", - резюмировал Ермак.Источник: https://censor.net/ru/n3251666

Агент ФСБ Козырь стал, вдруг, фанатом вступления Украины в НАТО!
Видно, сковородка подогревается!
Апрель и выход расследования по вагнеровцам все ближе!
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05.03.2021 13:11 Ответить
очередной сказочник из ФСБ РФ по кличке "Козырь"
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05.03.2021 13:11 Ответить
Чем ближе опубликование расследования белингкет,тем все чуднее слова представителей нынешней власти
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05.03.2021 13:12 Ответить
Только не при вас с Зелей.
"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен", - Ермак - Цензор.НЕТ 612
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05.03.2021 13:14 Ответить
"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен", - Ермак - Цензор.НЕТ 6326
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05.03.2021 13:18 Ответить
Удивительный контраст- умное, интеллигентное, доброе лицо с чувством юмора у Байдена и какая-то рожа дегенератская. А ведь на параше говорят и пишут точно наоборот. С чего бы это?
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05.03.2021 13:24 Ответить
Скоріше питання до українців: чому Зеленський досі президент?
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05.03.2021 13:44 Ответить
Потому, что 73% дебилов, вроде тебя, Ванек, это чмо и выбрали. Все вопросы к себе родимому.
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05.03.2021 14:35 Ответить
Ані ашиблісь в виборє.
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05.03.2021 14:45 Ответить
Звучить як погроза москалів. Ті також просяться у НАТО аби позбутися ворога з середини.
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05.03.2021 13:14 Ответить
З "Вагнерівцями" допоміг,- "пришвидше" і тут!!!
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05.03.2021 13:14 Ответить
З "Вагнерівцями" допоміг,- "пришвидше" і тут!!!
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05.03.2021 13:16 Ответить
Весна на Донбассе: чего ждать от Путина на фронте?

https://www.youtube.com/watch?v=P7ZLg5fdwtg
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05.03.2021 13:18 Ответить
нато должно просто обратиться к его брату. тот точно скажет, сколько это будет им стоить по ускоренной процедуре. )
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05.03.2021 13:18 Ответить
Так его брат погиб в АТО. Или не погиб? Он хоть сам знает -- он мертвый или живой?
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05.03.2021 13:26 Ответить
по любому - деньги вперёд! )
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05.03.2021 13:28 Ответить
А тебе твои кормильцы из рашки за такие слова по попе не дадут?
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05.03.2021 13:18 Ответить
"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен", - Ермак

ермак лично так много "для этого" сделал...
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05.03.2021 13:18 Ответить
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
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05.03.2021 13:19 Ответить
Тот случай когда дальше заголовка можно не читать.
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05.03.2021 13:20 Ответить
Ворожий агент видав чергову порцію дезінформації.
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05.03.2021 13:22 Ответить
Країни НАТО

"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен", - Ермак - Цензор.НЕТ 6534
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05.03.2021 13:23 Ответить
праска нагрівається,
єрмаку стає не комфортно
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05.03.2021 13:26 Ответить
Интересно, после слива операции, кроме Зе, кто то еще поверит этому аферисту...?
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05.03.2021 13:26 Ответить
"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен, расценки спрашивать у брата", - Ермак
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05.03.2021 13:28 Ответить
Один Баран (а может быть, Овца:
Сие не ясно до конца)...
Короче, бог весть кто, за так, один
Вдруг получил какой-то важный чин.
Вы б видели, как оный счастлив был
Такому креслу! Как в него он вплыл!
А для чего - совсем забыл.
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05.03.2021 13:28 Ответить
О, як шпигун російський заспівав! Після провалу операції вагнеровців українському керівництву буде вірити тільки мій кіт. І то не факт
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05.03.2021 13:30 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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05.03.2021 13:36 Ответить
Абирвалг! Абирвалг!
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05.03.2021 14:47 Ответить
Похоже,ермак репетирует Мабуть в 95 квартал засобирался
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05.03.2021 13:33 Ответить
Что-то зафонтанировал идеями агент "Козырь", - видать уже чувствует скорую развязку.
"Слив вагнеровцев", - был ошибкой резидента)
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05.03.2021 13:34 Ответить
"Сподіваюся, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений", - Єрмак - Цензор.НЕТ 9237
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05.03.2021 13:35 Ответить
Членство в НАТО не отменяет строительство страны и армии, более того - членство в НАТО не гарантирует безопасность восточной границы....
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05.03.2021 13:39 Ответить
Вступ до лав альянсу потребуватиме надзусиль, як в середині країни, так і на дипломатичному рівні. Нажаль не бачу таких намагань.
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05.03.2021 13:44 Ответить
Тут Зеленский интересуется, в НАТО тоже повестки присылают? А то он ссцыт немного
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05.03.2021 14:00 Ответить
А почему нам про это сообщает путинский интерфакс?
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05.03.2021 14:01 Ответить
Дорого обходится Украине маниакальные надежды клоуна на мир.
Сколько уже погибло наших ребят когда им запрещали стрелять по оккупантам?
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05.03.2021 14:11 Ответить
Ермак - ватная шестерка. То, что Украине необходимо в НАТО - бесспорно.
А когда ватник начинает руководить этим процессом, то результат вполне предсказуем.
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05.03.2021 16:03 Ответить
Когда о вступлении в НАТО говорит агент ФСБ "Козырь", то это как минимум напрягает. Что же задумали эти черти?
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05.03.2021 17:44 Ответить
Надеюсь что он вообще будет.
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05.03.2021 18:30 Ответить
А що воно таке?...
І не президент і не мзс?...
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05.03.2021 19:40 Ответить
Згадаєте через 3-5-10 років це передбачення - доки Україна не підпише договір з Росією про взаємне визнання кордону, ніхто Україну не підпустить до повного членства. Якщо Крим - це Україна, а Україна - це НАТО, то виходить Крим - це НАТО! А це означає формальну територіальну претензію НАТО до головного військового противника. Ви дійсно вірите що НАТО згодиться воювати за Україну з ядерною державою? Згадайте Будапештський меморандум.
За будь-якого президента будуть тільки непевними обіцянками годувати, та ще трохи грошей дадуть. Але не 5 параграф.
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05.03.2021 20:40 Ответить
дЕрмак, хочешь ускорить вступление Украины в НАТО? Уйди скорее - вот твой вклад.
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13.03.2021 12:27 Ответить
 
 