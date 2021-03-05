Эпидзонирование Украины: Хмельнитчина перешла в "оранжевую" зону, уровень госпитализации превышен в семи областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 5 марта произошли изменения в карте адаптивного карантина в Украине. В частности, Хмельницкая область перешла в "оранжевую" зону.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID, а также уровень госпитализаций.

В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская и Хмельницкая области. По сравнению со вчерашним днем, в "оранжевую" зону перешла Хмельницкая область, в которой превышен уровень госпитализаций.

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Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 4 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в семи областях - в Ивано-Франковской (140,8 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (104), Черновицкой (97,9), Закарпатской (92,7), Житомирской (81,8), Николаевской (66,1) и Хмельницкой (62,7) областях.

Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0%).





