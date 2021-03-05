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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: Хмельнитчина перешла в "оранжевую" зону, уровень госпитализации превышен в семи областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: Хмельнитчина перешла в

По состоянию на 5 марта произошли изменения в карте адаптивного карантина в Украине. В частности, Хмельницкая область перешла в "оранжевую" зону.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID, а также уровень госпитализаций.

В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская и Хмельницкая области. По сравнению со вчерашним днем, в "оранжевую" зону перешла Хмельницкая область, в которой превышен уровень госпитализаций. 

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Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 4 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в семи областях - в Ивано-Франковской (140,8 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (104), Черновицкой (97,9), Закарпатской (92,7), Житомирской (81,8), Николаевской (66,1) и Хмельницкой (62,7) областях.

Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0%).

Эпидзонирование Украины: Хмельнитчина перешла в оранжевую зону, уровень госпитализации превышен в семи областях, - Минздрав 01
Эпидзонирование Украины: Хмельнитчина перешла в оранжевую зону, уровень госпитализации превышен в семи областях, - Минздрав 02
Эпидзонирование Украины: Хмельнитчина перешла в оранжевую зону, уровень госпитализации превышен в семи областях, - Минздрав 03

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Да закройте вы уже этот Буковель!
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05.03.2021 13:24 Ответить
Нужно туда направить тургруппу из Новых Санжар для наведения порядка.
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05.03.2021 13:26 Ответить
Для изгнания бесов.
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05.03.2021 13:28 Ответить
В мене є краща пропозиція. Закрити десь бідосю на карантин. Нехай не швенькається світом за українські гроші.
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05.03.2021 13:57 Ответить
*************** Украины... Приехала вакцина - понеслось. Они ж. суки, добровольно не идут. Сейчас мы им и расскажем, и нарисуем, и насчитаем.
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05.03.2021 13:26 Ответить
Началось в колхозе утро....
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05.03.2021 13:44 Ответить
В Харькове стремный тип в скафандре раздавал в метро бутылочки с неизвестным содержимым и визитки! И это во времена карантина, корона вируса и стремительно набирающей обороты детского самовыпиливания.... при виде полиции он разбил пузырьки, а не разбитые расторптал. И полиция, все что смогла сделать - отпустила без проведения каких либо следственных действий после звонка нужному человеку! Будет ли у нас по-другому?
https://drive.google.com/file/d/1prjHPDtFTkNwwpI8MHn43exPVZCrZOqt/view?fbclid=IwAR1Yrwa-XKgMf0-RxQCMuLjR1lG3-sGK_0QWyCZZ9ZVQ8MpXej8cSoR5Xz4 Видео !
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05.03.2021 14:03 Ответить
 
 