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Новости Конституционный кризис
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О полной перезагрузке Конституционного Суда сможем заговорить в ближайшее время, - Ермак

О полной перезагрузке Конституционного Суда сможем заговорить в ближайшее время, - Ермак

Обновление регламента работы и состава Конституционного Суда в Украине может произойти уже в скором времени.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Судебная реформа идет в нормальном рабочем и конструктивном режиме. Была дана команда президента. Он - драйвер судебной реформы. В скором времени мы сможем говорить о полной перезагрузке Конституционного Суда, которая, надеюсь, начнется со смены его руководителя, который полностью и себя дискредитировал, и свое ведомство", - сказал Ермак.

По его словам, "на текущей неделе была представлена трехлетняя Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства, и Украина достигнет на этом пути успеха".

Ермак также напомнил, что "в Украине практически завершена реформа прокуратуры".

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Автор: 

КС (2248) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+7
Это он на допросе рассказал?
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05.03.2021 13:32
+6
Сообщение ГБР о допросах Ермака это такая же имитация как сообщение о санкциях на самолеты Медведчука вШвейцарии. Страной ПРавят имитаторы- гниды вшей Парти Регионов.
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05.03.2021 13:37
+5
Что-то этот старший по скрепкам и дыроколам сильно разговорился сегодня, прямо глава страны, а не завхоз в ОПе.
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05.03.2021 13:39
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Это он на допросе рассказал?
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05.03.2021 13:32 Ответить
Ніт. Посли сказали падаждать.
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05.03.2021 13:34 Ответить
Сообщение ГБР о допросах Ермака это такая же имитация как сообщение о санкциях на самолеты Медведчука вШвейцарии. Страной ПРавят имитаторы- гниды вшей Парти Регионов.
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05.03.2021 13:37 Ответить
Что-то этот старший по скрепкам и дыроколам сильно разговорился сегодня, прямо глава страны, а не завхоз в ОПе.
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05.03.2021 13:39 Ответить
Єрмак пускає лебедів бо, над ним нависло звинувачення в державній зраді.
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05.03.2021 13:54 Ответить
А остальные судьи как работали,так и продолжат брать взятки?
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05.03.2021 13:59 Ответить
Президент гарант Конституції чи він її убивця? Тоді напишіть в Основному законі - Президент є трунар Конституції!
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05.03.2021 14:06 Ответить
Зчем нам тот Конституционный Суд, когда у нас сам Бубочка Гарант Конституции.
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05.03.2021 14:08 Ответить
Я вже заплутався хто тут в Україні президент по факту Єрмак чи Зеленський? Нагадує 1985 рік коли переплелись формальні і неформальні організації.
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05.03.2021 14:21 Ответить
а посли радять "https://censor.net/ua/news/3251664/pryznachennya_u_vrp_i_ks_neobhidno_vidklasty_do_vstanovlennya_prozorogo_protsesu_doboru_suddiv_posly"
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05.03.2021 15:05 Ответить
Напомните кто такой ерьмак? Правильно шлюха- секретарша. Шлюха не может рассказывать целой стране как жить .
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05.03.2021 16:17 Ответить
 
 