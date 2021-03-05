О полной перезагрузке Конституционного Суда сможем заговорить в ближайшее время, - Ермак

Обновление регламента работы и состава Конституционного Суда в Украине может произойти уже в скором времени.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Судебная реформа идет в нормальном рабочем и конструктивном режиме. Была дана команда президента. Он - драйвер судебной реформы. В скором времени мы сможем говорить о полной перезагрузке Конституционного Суда, которая, надеюсь, начнется со смены его руководителя, который полностью и себя дискредитировал, и свое ведомство", - сказал Ермак.

По его словам, "на текущей неделе была представлена трехлетняя Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства, и Украина достигнет на этом пути успеха".

Ермак также напомнил, что "в Украине практически завершена реформа прокуратуры".

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