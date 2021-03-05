Участие США в Нормандской четверке сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе. Рассчитываем на поддержку партнеров, - Ермак

Участие США в Нормандской четверке и их принципиальная позиция по поддержке Украины могут сыграть позитивную роль урегулировании конфликта на Донбассе.

Такое мнение выразил глава Офиса президента Андрей Ермак на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с "Европейским политическим центром", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина рассчитывает на поддержку партнеров. Участие США в Нормандской четверке, их принципиальная позиция и поддержка Украины очень важны. Это сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе", - заявил Ермак

В то же время Ермак отметил, что "решение о привлечении США к переговорам будет принимать сама Нормандская четверка".

"Но это не иллюзии или идеи. Это конкретные предложения, конкретные документы, в которых есть сегодняшняя повестка Украины, в которых есть план окончания войны", - сказал он.

Глава ОПУ также добавил, что "диалог о разрешении конфликта на Донбассе продолжается, и только принципиальная консолидированная позиция международных партнеров Украины может дать результат".

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"Россия начала себя вести не как участник конфликта, а как модератор. Потому ЕС и США ввели санкции как за Донбасс, так и за Крым. Если Россия хочет остановить войну, на столе есть конкретный план. Ждем ответа от России. К тому же, если она будет ежедневно слышать об этом от всех, то будет результат, мы остановим войну в центре Европы", - подытожил Ермак.