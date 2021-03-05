Участие США в Нормандской четверке сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе. Рассчитываем на поддержку партнеров, - Ермак
Участие США в Нормандской четверке и их принципиальная позиция по поддержке Украины могут сыграть позитивную роль урегулировании конфликта на Донбассе.
Такое мнение выразил глава Офиса президента Андрей Ермак на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с "Европейским политическим центром", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина рассчитывает на поддержку партнеров. Участие США в Нормандской четверке, их принципиальная позиция и поддержка Украины очень важны. Это сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе", - заявил Ермак
В то же время Ермак отметил, что "решение о привлечении США к переговорам будет принимать сама Нормандская четверка".
"Но это не иллюзии или идеи. Это конкретные предложения, конкретные документы, в которых есть сегодняшняя повестка Украины, в которых есть план окончания войны", - сказал он.
Глава ОПУ также добавил, что "диалог о разрешении конфликта на Донбассе продолжается, и только принципиальная консолидированная позиция международных партнеров Украины может дать результат".
"Россия начала себя вести не как участник конфликта, а как модератор. Потому ЕС и США ввели санкции как за Донбасс, так и за Крым. Если Россия хочет остановить войну, на столе есть конкретный план. Ждем ответа от России. К тому же, если она будет ежедневно слышать об этом от всех, то будет результат, мы остановим войну в центре Европы", - подытожил Ермак.
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Легко и сердито.
Можно было всё дать в одной статье.
що там з татаровим ?
#стерненкуволю
Суд отменил спецконфискацию Одесского нефтеперерабатывающего завода: его вернули бизнес-партнеру ЯнуковичаКропивницкий апелляционный суд отменил решение о спецконфискации Одесского нефтеперерабатывающего завода, который ранее был признан инструментом преступлений бизнес-партнера беглого экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко и передан в собственность государства.Об этом сообщил Игорь Сильницкий, представитель адвокатской фирмы Alterra, которая занимается защитой интересов Курченко.
https://dumskaya.net/pics/b4/picturepicture_161494019464175018336555_18900.jpg По его словам, решение окончательное и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.Информацию об отмене специальной конфискации прокомментировал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко:«Власти явно понравилось продавать достижения предшественников, - отметил он. - Для начала статью 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) в прошлом году признали неконституционной. Теперь продажную судейскую шкуру и его заказчиков к ответственности не привлечешь… Вчера отменили решение на 5 млрд гривен о спецконфискации Одесского НПЗ… Следующий шаг - возвращение организованной преступной группировке Януковича спецконфискации 1,5 млрд долларов? Не зівай, Хомко, на те й ярмарка…».
Раньше смотрели в шоколадный глаз *****, теперь мечтают хотя бы заглянуть в попу Байдена.