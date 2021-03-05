РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8271 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 095 34

Участие США в Нормандской четверке сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе. Рассчитываем на поддержку партнеров, - Ермак

Участие США в Нормандской четверке сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе. Рассчитываем на поддержку партнеров, - Ермак

Участие США в Нормандской четверке и их принципиальная позиция по поддержке Украины могут сыграть позитивную роль урегулировании конфликта на Донбассе.

Такое мнение выразил глава Офиса президента Андрей Ермак на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с "Европейским политическим центром", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина рассчитывает на поддержку партнеров. Участие США в Нормандской четверке, их принципиальная позиция и поддержка Украины очень важны. Это сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе", - заявил Ермак 

В то же время Ермак отметил, что "решение о привлечении США к переговорам будет принимать сама Нормандская четверка".

"Но это не иллюзии или идеи. Это конкретные предложения, конкретные документы, в которых есть сегодняшняя повестка Украины, в которых есть план окончания войны", - сказал он.

Глава ОПУ также добавил, что "диалог о разрешении конфликта на Донбассе продолжается, и только принципиальная консолидированная позиция международных партнеров Украины может дать результат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен", - Ермак

"Россия начала себя вести не как участник конфликта, а как модератор. Потому ЕС и США ввели санкции как за Донбасс, так и за Крым. Если Россия хочет остановить войну, на столе есть конкретный план. Ждем ответа от России. К тому же, если она будет ежедневно слышать об этом от всех, то будет результат, мы остановим войну в центре Европы", - подытожил Ермак.

Автор: 

США (26506) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1259)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
и Тут Остапа понесло наверно пистон вставили
показать весь комментарий
05.03.2021 13:28
+3
Для кого эти бла...бла...бла... Не собираются они впрягаться.
показать весь комментарий
05.03.2021 13:29
+3
Чергова порція дезінформації від ворожого агента.
показать весь комментарий
05.03.2021 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и Тут Остапа понесло наверно пистон вставили
показать весь комментарий
05.03.2021 13:28 Ответить
Кремлівські ляльководи щось в дупу вставили !!!!)))
показать весь комментарий
05.03.2021 13:37 Ответить
А не так давно этот Остап "формулу Штайнмайера" проталкивал.
показать весь комментарий
05.03.2021 19:24 Ответить
так єто флюгер куда подуло туда и поварачивается из серии какая разница лиш бі деньги в карман капали
показать весь комментарий
05.03.2021 20:52 Ответить
Вот в цьому і сутність (сучність) наших політиків всіх пошибів.
показать весь комментарий
06.03.2021 20:21 Ответить
Для кого эти бла...бла...бла... Не собираются они впрягаться.
показать весь комментарий
05.03.2021 13:29 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
показать весь комментарий
05.03.2021 13:33 Ответить
кацапо-зебилы,вы там уже между собою договоритесь,что 3,14сдеть ))) мудень-кулеба орет другое.
показать весь комментарий
05.03.2021 13:30 Ответить
Лохтарат все схаває !!!)))
показать весь комментарий
05.03.2021 13:32 Ответить
Так в тому і справа! Дєньмак говорить те, що від нього хочуть почути. Це ще нічого не означає.
показать весь комментарий
05.03.2021 13:33 Ответить
Що сталось, в дЄрмака словесна діарея !!!))))
показать весь комментарий
05.03.2021 13:31 Ответить
Его цитаты админ может до вечера выкладывать.
Легко и сердито.
Можно было всё дать в одной статье.
показать весь комментарий
05.03.2021 13:34 Ответить
Чергова порція дезінформації від ворожого агента.
показать весь комментарий
05.03.2021 13:31 Ответить
В окончании войны на Донбассе сыграло бы роль, если бы Елдак с Зелей (хотя бы для начала) перестали выбалтывать }{уйлу государственные секреты.
показать весь комментарий
05.03.2021 13:31 Ответить
а кто такой ермак? какие его обязанности
показать весь комментарий
05.03.2021 13:36 Ответить
Шось забагато цього хлопа стало останнім часом! Зміни якісь грядуть, чи що?
показать весь комментарий
05.03.2021 13:36 Ответить
У них там своего рода ротация глашатаев, выскакивают как черти из табакерки.
показать весь комментарий
05.03.2021 19:26 Ответить
який нафік нормандський формат....
що там з татаровим ?

#стерненкуволю
показать весь комментарий
05.03.2021 13:41 Ответить
Буба розраховує, що хтось інший розгребе лайно, яке він наробив. Як зазвичай.
показать весь комментарий
05.03.2021 13:47 Ответить
Ти, падлюко, чемодан збирай, а не розраховуй.
показать весь комментарий
05.03.2021 13:48 Ответить
А в это время зеленые будут продолжать воровать.


Суд отменил спецконфискацию Одесского нефтеперерабатывающего завода: его вернули бизнес-партнеру ЯнуковичаКропивницкий апелляционный суд отменил решение о спецконфискации Одесского нефтеперерабатывающего завода, который ранее был признан инструментом преступлений бизнес-партнера беглого экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко и передан в собственность государства.Об этом сообщил Игорь Сильницкий, представитель адвокатской фирмы Alterra, которая занимается защитой интересов Курченко.
https://dumskaya.net/pics/b4/picturepicture_161494019464175018336555_18900.jpg Участие США в Нормандской четверке сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе. Рассчитываем на поддержку партнеров, - Ермак - Цензор.НЕТ 5102 По его словам, решение окончательное и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.Информацию об отмене специальной конфискации прокомментировал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко:«Власти явно понравилось продавать достижения предшественников, - отметил он. - Для начала статью 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) в прошлом году признали неконституционной. Теперь продажную судейскую шкуру и его заказчиков к ответственности не привлечешь… Вчера отменили решение на 5 млрд гривен о спецконфискации Одесского НПЗ… Следующий шаг - возвращение организованной преступной группировке Януковича спецконфискации 1,5 млрд долларов? Не зівай, Хомко, на те й ярмарка…».
показать весь комментарий
05.03.2021 13:49 Ответить
Таке враження, що Єрмак з Зеленським живуть на якійсь іншій планеті. Навіть не нашої Сонячної системи. Є хоч одна якась людина в Україні, яка б вірила в щирість Єрмака?
показать весь комментарий
05.03.2021 13:50 Ответить
Але навіщо нам інопланетяни в керівництві країни? Дострокові вибори і нехай живуть на свойому Сиріусу, ми якось без них обійдемось
показать весь комментарий
05.03.2021 13:53 Ответить
Дурний він, чи падла?
показать весь комментарий
05.03.2021 13:56 Ответить
Здали окупантам спецоперацію вагнерівців, здадуть і партнерів. Влада колаборантів і агентів Кремля.
показать весь комментарий
05.03.2021 14:18 Ответить
Ермаки и ЗЕлупоньки развернули лыжи на 180 градусов после целебных люлей из Вашингтона.

Раньше смотрели в шоколадный глаз *****, теперь мечтают хотя бы заглянуть в попу Байдена.
показать весь комментарий
05.03.2021 15:12 Ответить
щойно Ентоні Блінкен оголосив, що США ввели санкції проти І.Коломойського і його найближчих родичів та бізрес-партнерів. Повідомлення про санкції розміщено на порталі Держдепу.
показать весь комментарий
05.03.2021 15:30 Ответить
А шо так....? Дерьмачок риторику поменял!
показать весь комментарий
05.03.2021 16:27 Ответить
Мерзота! Зрадник!
показать весь комментарий
05.03.2021 18:32 Ответить
4+1 = 5 . Не віриш? Спитай у мендель...
показать весь комментарий
05.03.2021 19:30 Ответить
Кто слил операцию по вагнеровцам??? Кто после этого с дебилами захочет работать???
показать весь комментарий
05.03.2021 20:44 Ответить
так давай,вводи США в нормандский формат!что говорить-делать надо..но вы же только говорить можете..каналы мертвечука с опзж закрыли,но они не сидят!коломойский чуствует себя вольготно-когда он в розыске и под санкциями США!спложной бздежь в лужу(
показать весь комментарий
06.03.2021 15:58 Ответить
 
 