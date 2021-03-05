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В ВСУ зафиксирован 48-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеет 1150 человек, вакцинированы - 1168, - командование Медсил

В ВСУ зафиксирован 48-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеет 1150 человек, вакцинированы - 1168, - командование Медсил

По состоянию на 10:00 5 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, болеет 1150 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные командования Медсил.

Всего за время пандемии выздоровели 16160 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находятся 386 человек.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 48 летальный случай от осложнений, вызванных COVID-19. 

"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Винницкой городской клинической больнице. Положительный ПЦР тест от 11.02.2021 г. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 16 человек:

Также сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 1168 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 285 военных медиков.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 290 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На COVID-вакцинацию записались более 127 тыс. украинцев, - Степанов

вакцина (3815) карантин (16729) ВСУ (6560) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Небось от шмурдячной вакцины.
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05.03.2021 13:31 Ответить
Третья волна коронавируса в Италии сильнее, чем первая и вторая. В больницах Чехии отменены все операции. В Греции самая высокая заболеваемость с начала года. В Венгрии признали, что третья волна накрыла страну несмотря на вакцинацию. Вот это "несмотря" вызывает просто восторг. Может "Овценация" и есть причина "новой волны".(с)
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05.03.2021 13:37 Ответить
2 МАРТА 2021

Главный врач Сесилия Мюллер также сообщила, что большая партия российского Sputnik V, содержащая 100 000 доз первого компонента вакцины и 180 000 доз второго, находится на пути в Будапешт. Она добавила, что на данный момент вакцинировано 685 247 человек, из них 251 691 человек получил вторую прививку.

http://abouthungary.hu/news-in-brief/hungary-expands-number-of-pfizer-biontech-vaccines-to-nearly-11-million/

251 691 на 9,77 млн это 2,58%

Напомни мне, какой процент вакцинации способен прекратить эпидемию ковида? Так что плач Ярославны в твоем исполнении по поводу "Вот это "несмотря" вызывает просто восторг" - мимо кассы.
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05.03.2021 14:13 Ответить
Цыплят по осени считают... Подождем немного , потому что последствия вакцинации не знают даже врачи (не даром отказников по миру больше всего врачей) - еще не провели последний этап проверки на животных и решили проводить сразу на людях.. прививайся смело !!!
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05.03.2021 16:29 Ответить
Среди врачей много отказников, потому что многие врачи уже переболели ковидом.
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05.03.2021 17:33 Ответить
только поэтому !? может чет больше всех знают и понимают опасность !? .. или такие мысли не приходят тебе в голову !?
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05.03.2021 17:38 Ответить
Не хочу Вас огорчать, но большинство врачей о вакцинах и лекарствах судят по показаниям и противопоказаниям к их инструкциям. И в подавляющем большинстве случаев это правильный подход.
Во всяком случае никто чипов в вакцинах так и не нашел. Вы этим расстроены?
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05.03.2021 17:56 Ответить
Какие чипы !!!! ты в своем уме !!! ..любая вакцинация (а тем более спутником или индийским шмурдяком) открывает двери в сказочный мир онкологии и т.д. и т.п...вакцинация - это лекарство от Жизни !!!
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05.03.2021 20:17 Ответить
Не неси бред. Что ты еще нагадал на кофейной гуще?
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05.03.2021 21:33 Ответить
какие вы все *** наивные !!! пздц
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06.03.2021 00:16 Ответить
Мы по "наивности своей" изучаем трансляцию, сплайсинг, посттрансляционные превращения, историю вакцинации, которой более двух веков и тут вылазит поросший мхом антиваксер "ненаивный" даже не с аргументами, а с глупыми лозунгами.
Вот это действительно пздц.
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06.03.2021 08:41 Ответить
вакцины и вакцинация это - МИФ !!! поговори с любым толковым врачом любого профиля..
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06.03.2021 11:44 Ответить
Снова лозунги? Для тебя Коток толковый врач? Который свой диплом никогда не показывал и предлагает лечить онкологию гомеопатическим фуфлом? Как думаете, как много людей он отравил на тот свет такими советами?
У ЗСУ зафіксовано 48-й летальний випадок через COVID-19, хворіє 1150 осіб, вакциновані - 1168, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 1346
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06.03.2021 11:55 Ответить
у каждого врача есть свое кладбище - это я думаю понятно всем... но каждый ТОЛКОВЫЙ врач знает что такое вакцинация и ее последствия..
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06.03.2021 14:37 Ответить
В ВСУ зафиксирован 48-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеет 1150 человек, вакцинированы - 1168, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 8773
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05.03.2021 13:45 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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05.03.2021 13:46 Ответить
 
 