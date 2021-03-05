В ВСУ зафиксирован 48-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеет 1150 человек, вакцинированы - 1168, - командование Медсил
По состоянию на 10:00 5 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, болеет 1150 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные командования Медсил.
Всего за время пандемии выздоровели 16160 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находятся 386 человек.
К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 48 летальный случай от осложнений, вызванных COVID-19.
"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Винницкой городской клинической больнице. Положительный ПЦР тест от 11.02.2021 г. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.
Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 16 человек:
Также сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 1168 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 285 военных медиков.
За минувшие сутки от COVID-19 привито 290 человек.
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Главный врач Сесилия Мюллер также сообщила, что большая партия российского Sputnik V, содержащая 100 000 доз первого компонента вакцины и 180 000 доз второго, находится на пути в Будапешт. Она добавила, что на данный момент вакцинировано 685 247 человек, из них 251 691 человек получил вторую прививку.
http://abouthungary.hu/news-in-brief/hungary-expands-number-of-pfizer-biontech-vaccines-to-nearly-11-million/
251 691 на 9,77 млн это 2,58%
Напомни мне, какой процент вакцинации способен прекратить эпидемию ковида? Так что плач Ярославны в твоем исполнении по поводу "Вот это "несмотря" вызывает просто восторг" - мимо кассы.
Во всяком случае никто чипов в вакцинах так и не нашел. Вы этим расстроены?
Вот это действительно пздц.