В ВСУ зафиксирован 48-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеет 1150 человек, вакцинированы - 1168, - командование Медсил

По состоянию на 10:00 5 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, болеет 1150 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные командования Медсил.

Всего за время пандемии выздоровели 16160 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находятся 386 человек.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 48 летальный случай от осложнений, вызванных COVID-19.

"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Винницкой городской клинической больнице. Положительный ПЦР тест от 11.02.2021 г. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 16 человек:

Также сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 1168 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 285 военных медиков.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 290 человек.

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