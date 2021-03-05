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Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК
Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые отнесены к "красной" и "зеленой" зонам карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
В "красной" зоне находится 54 государства (неделей ранее в списке была 61 страна). Среди них: Чехия, Словакия, Молдова, США, Польша, Литва и другие.
В списке стран "зеленой" зоны находится Россия, Беларусь, Турция, Хорватия, Грузия, Египет, Германия и другие.
Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 239,6 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.
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Alan Sandera
показать весь комментарий05.03.2021 14:05 Ответить Мне нравится 0
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