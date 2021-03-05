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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК

Минздрав сократил перечень стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые отнесены к "красной" и "зеленой" зонам карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В "красной" зоне находится 54 государства (неделей ранее в списке была 61 страна). Среди них: Чехия, Словакия, Молдова, США, Польша, Литва и другие.

В списке стран "зеленой" зоны находится Россия, Беларусь, Турция, Хорватия, Грузия, Египет, Германия и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 239,6 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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Минздрав сократил перечень стран красной зоны по количеству активных случаев COVID-19 01

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карантин (16729) Минздрав (4899) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Ізраїлі всіх вакцинували і він в червоній?! Білорусь де нічого й не вводили і кацапи в зеленій: думав ппобите дно деЗЕбілізму вже не пробити. А ні
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05.03.2021 14:05 Ответить
 
 