"Мы их скоро порадуем": В МИД РФ анонсировали ответ на санкции США против России
Москва в скором времени опубликует ответный стоп-лист, реагируя на последние санкции США в отношении России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "ТАСС", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Учитывая, как они (США. - Ред.) себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о сроках ответа российской стороны на последние американские санкции, связанные с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.
"Учитывая их подход к тому, чтобы придать всему этому такое феерическое информационное измерение, мы их тоже, как у нас любят говорить, услышали, восприняли", - добавила представитель МИД РФ.
Напомним,2 марта США ввели санкции против России. Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.
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В порыве страсти порванный чулок
Ты выпивши была, и честь тогда свою Сменяла на с капустой пирожок
Мария, Мария, Мария, ночная бабочка, ну кто же виноват.
Мария, Мария, Мария, огни отелей так заманчиво горят.
А дальше закружило, понесло Тебя в МГИМО, меня в родной колхоз
Я пас своих коров, ты продавала кокс
Ты обожала это ремесло
Мария, Мария, Мария, ночная бабочка, ну кто же виноват.
Мария, Мария, Мария, огни отелей так заманчиво горят.
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Станцуешь барыню?!