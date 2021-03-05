"Мы их скоро порадуем": В МИД РФ анонсировали ответ на санкции США против России

Москва в скором времени опубликует ответный стоп-лист, реагируя на последние санкции США в отношении России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "ТАСС", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Учитывая, как они (США. - Ред.) себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о сроках ответа российской стороны на последние американские санкции, связанные с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

"Учитывая их подход к тому, чтобы придать всему этому такое феерическое информационное измерение, мы их тоже, как у нас любят говорить, услышали, восприняли", - добавила представитель МИД РФ.

Напомним,2 марта США ввели санкции против России. Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.

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