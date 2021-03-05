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Новости Санкции против России
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"Мы их скоро порадуем": В МИД РФ анонсировали ответ на санкции США против России

Москва в скором времени опубликует ответный стоп-лист, реагируя на последние санкции США в отношении России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "ТАСС", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Учитывая, как они (США. - Ред.) себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о сроках ответа российской стороны на последние американские санкции, связанные с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

"Учитывая их подход к тому, чтобы придать всему этому такое феерическое информационное измерение, мы их тоже, как у нас любят говорить, услышали, восприняли", - добавила представитель МИД РФ.

Напомним,2 марта США ввели санкции против России. Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.

Также читайте: Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ

Автор: 

МИД РФ (1665) россия (95413) санкции (11266) США (26506) Захарова Мария (373)


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Топ комментарии
+58
жители воронежа привычно затаили дыхание
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05.03.2021 13:57
+48
"Мы их скоро порадуем": В МИД РФ анонсировали ответ на санкции США против России - Цензор.НЕТ 489
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05.03.2021 13:57
+40
Все понты лишнехромосомных в сторону американцев заканчиваются примерно вот так:

"Мы их скоро порадуем": В МИД РФ анонсировали ответ на санкции США против России - Цензор.НЕТ 5917
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05.03.2021 14:02
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Не пропадут - у них еще есть иные разносолы, пареная репа, суп из половы. В конце концов как сказал один их выдающийся идеолог русские тысячелетиями питались картошкой
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05.03.2021 14:50 Ответить
Ґустиє щі, хоч хрен полощі.
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05.03.2021 14:54 Ответить
Отомстим проклятой Америке

"Ми їх скоро порадуємо": У МЗС РФ анонсували відповідь на санкції США проти Росії - Цензор.НЕТ 6600
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05.03.2021 14:44 Ответить
Будьте уважні брати американці, бо мокши підкрадуться десь у третіх країнах, де ви ходите і навалять вам прямо на стежку. А воно таке смирдяче, що не відмивається роками.
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05.03.2021 14:46 Ответить
кацапы, жгите баксы, крушите айфоны, переходите на чебурнэт..... пакупай рассейскае
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05.03.2021 14:46 Ответить
Марина, на зло США, знову перестане мити голову. Ото й усе!
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05.03.2021 14:50 Ответить
русские заберут свои деньги из американских банков и штаты рухнут
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05.03.2021 14:56 Ответить
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05.03.2021 17:11 Ответить
це вже було...)
"Ми їх скоро порадуємо": У МЗС РФ анонсували відповідь на санкції США проти Росії - Цензор.НЕТ 3670
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05.03.2021 14:58 Ответить
526 Кит.., пардон, ********** предупреждение =)
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05.03.2021 17:40 Ответить
Хана Воронежу.
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05.03.2021 14:59 Ответить
А помнишь юность, школьный туалет
В порыве страсти порванный чулок
Ты выпивши была, и честь тогда свою Сменяла на с капустой пирожок
Мария, Мария, Мария, ночная бабочка, ну кто же виноват.
Мария, Мария, Мария, огни отелей так заманчиво горят.
А дальше закружило, понесло Тебя в МГИМО, меня в родной колхоз
Я пас своих коров, ты продавала кокс
Ты обожала это ремесло
Мария, Мария, Мария, ночная бабочка, ну кто же виноват.
Мария, Мария, Мария, огни отелей так заманчиво горят.
https://twitter.com/sergeenko_i
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05.03.2021 15:00 Ответить
Это примерно так же смешно, как если бы санкции против США объявило Зимбабве.
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05.03.2021 15:06 Ответить
Знайомі знайомих з-під Мошкви, кажуть ситуйовина там жопа, Знайти роботу у Машкві на ангулар JS більше ніж на 20 тис рупій нерелально. Работяги отримують не більше 5-7 тищ. Таджик місяц мете за 1-2 рупій. А шо за мкадом страшно казати. Голодовка, допригалися касапчики
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05.03.2021 15:10 Ответить
Максимально страшный ответ ненужной недостраны кацапомойки--это демонстрация машки вообще без макияжа.Думаю это серьезная пытка для любого человека имеющего зрение.
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05.03.2021 15:12 Ответить
щойно Ентоні Блінкен оголосив, що США ввели санкції проти І.Коломойського і його найближчих родичів та бізрес-партнерів. Повідомлення про санкції розміщено на порталі Держдепу.
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05.03.2021 15:24 Ответить
Здохніть, ото *порадуете*
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05.03.2021 15:33 Ответить
Забаньте собі Гугл сервіси і Майкрософт 😂, та й вцілому інет, спокійніше буде всім. А, ну і Голівуд собі забороніть, хай вата, бігає по сусідах і відеокасети копіює один в одного
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05.03.2021 15:56 Ответить
в ответ росея запретит ввоз боярышника из США ...
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05.03.2021 16:00 Ответить
Отряд Путина уничтожает айфоны и айпады! 🤣

https://www.youtube.com/watch?v=pAy23phcyPs
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05.03.2021 16:25 Ответить
заборонять бідену в'їзд на колиму? відмовлять харріс у візиті в магадан?
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05.03.2021 16:40 Ответить
И что ты, Машуня, сделаешь?
Станцуешь барыню?!
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05.03.2021 16:40 Ответить
Обосцаная *********
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05.03.2021 16:53 Ответить
покажут американцам голую попу ...
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05.03.2021 17:10 Ответить
на этой фотке Маня Захарова похожа на мужика-трансвестита
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05.03.2021 17:11 Ответить
Машка, накажи их, "Лебединое озеро" спляши!
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05.03.2021 17:30 Ответить
не уж то запретят Байдену Воронеж посещать ?
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05.03.2021 17:58 Ответить
Свисток собі в сраку засунь і свисти!
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05.03.2021 18:19 Ответить
Интересно какие же санкции рф введет против США?,вот будет хохот на весь мир,вот уж посмеемся.
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05.03.2021 18:20 Ответить
атсасете шоле?
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05.03.2021 18:48 Ответить
О! ***** проспалась? Не иначе как своих ублюдков со всем ******* из США в варониж переселят!
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05.03.2021 19:25 Ответить
Запретят выезд гражданам московии за поребрик?
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05.03.2021 20:53 Ответить
Самое время запретить у себя в россии доллар и свифт. Дави гусей, спасай россию
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06.03.2021 03:51 Ответить
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