Украинский воин ранен в результате обстрела российскими войсками в районе Марьинки, - украинская делегация в ТКГ
Сегодня, 5 марта в результате обстрелов со стороны российских войск наших позиций в районе Марьинки получил ранения один военнослужащий ВС Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
Отмечается, что воину оперативно оказали медицинскую помощь.
"Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - добавили в украинской делегации.
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+8 Вася Шевченко #371210
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Орки, а вам всем смерть.
..
таку мащю))) обійняти і ридати )))
Згадалось:
Еврейский свитер - это свитер, который должен надеть еврейский мальчик, когда его маме холодно.
та куди дітися? ))) ми хоч передбачали це щастя))) тому очікуване - не таке лячне ))))
а взагалі - дурдом)))) і посміховисько головноякбикомандуючий...ото трохи перебір ))))