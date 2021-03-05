Украинский воин ранен в результате обстрела российскими войсками в районе Марьинки, - украинская делегация в ТКГ

Сегодня, 5 марта в результате обстрелов со стороны российских войск наших позиций в районе Марьинки получил ранения один военнослужащий ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что воину оперативно оказали медицинскую помощь.

"Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - добавили в украинской делегации.

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