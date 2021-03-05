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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате обстрела российскими войсками в районе Марьинки, - украинская делегация в ТКГ

Украинский воин ранен в результате обстрела российскими войсками в районе Марьинки, - украинская делегация в ТКГ

Сегодня, 5 марта в результате обстрелов со стороны российских войск наших позиций в районе Марьинки получил ранения один военнослужащий ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что воину оперативно оказали медицинскую помощь.

"Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - добавили в украинской делегации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела вблизи Причепиловки. За сутки - четыре нарушения режима "тишины", - штаб ОС

Автор: 

обстрел (26982) ранение (3379) Марьинка (713) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+8
услышать бы главнокакбыкомандующего ... хотя...зачем? хватит фотки )))
Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами в районі Мар'їнки, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 9939

..
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05.03.2021 14:47
+6
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!
Орки, а вам всем смерть.
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05.03.2021 14:26
+6
Сподіваюсь, що мама Рима йому там ще й бронєретузи вдягнула та еврейський светер.

Згадалось:
Еврейский свитер - это свитер, который должен надеть еврейский мальчик, когда его маме холодно.
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05.03.2021 15:09
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Зелене перемир"я триває !!))
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05.03.2021 14:18 Ответить
а вони, тим часом, дрочать на фотки в Раді.
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05.03.2021 14:21 Ответить
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!
Орки, а вам всем смерть.
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05.03.2021 14:26 Ответить
Нужно срочно созывать Совет Безопасности ООН об очередной агрессии рашиских войск на на территории Украины , ставить вопрос о вводе миротворческих сил НАТО и освобождении оккупированных территорий .
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05.03.2021 14:27 Ответить
РБ ООН заблокован ********** !!!)))
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05.03.2021 14:50 Ответить
Генеральная Ассамблея должна вынести РЕЗОЛЮЦИЮ о нападении на Независимое государство и принудить рашку к миру есть же методы - санкции, а не ограничения какие то
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05.03.2021 14:58 Ответить
услышать бы главнокакбыкомандующего ... хотя...зачем? хватит фотки )))
Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами в районі Мар'їнки, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 9939

..
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05.03.2021 14:47 Ответить
Це в лісосмузі ,під Конче-Заспой !! Фотка на дембельський альбом !!!))))
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05.03.2021 14:49 Ответить
це звиздець ))) хоч де )))
таку мащю))) обійняти і ридати )))
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05.03.2021 14:59 Ответить
Сподіваюсь, що мама Рима йому там ще й бронєретузи вдягнула та еврейський светер.

Згадалось:
Еврейский свитер - это свитер, который должен надеть еврейский мальчик, когда его маме холодно.
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05.03.2021 15:09 Ответить
так! думаю вона попросила його поводиря-ермака за ним приглянути )) і контролювати і памперси і светрики )))) і рукавички на резиночці))) і ключик від сейфу на шиї... замість хрестика)
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05.03.2021 15:18 Ответить
Вася! От за шо нам таке горе? І сміх, і гріх.
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05.03.2021 15:20 Ответить
для порівняння ! все пізнається в порівнянні !!! коли просто попереджати - не працює...а коли на своїй шкурі - ото доходить (жаль не до всіх)....і не всі маємо страждати за ці...досліди...
та куди дітися? ))) ми хоч передбачали це щастя))) тому очікуване - не таке лячне ))))
а взагалі - дурдом)))) і посміховисько головноякбикомандуючий...ото трохи перебір ))))
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05.03.2021 15:30 Ответить
Так! Ніколи не думала, що під час війни нам доведеться сміятися над головнокомандувачем. Це дійсно - дурдом якись.
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05.03.2021 15:45 Ответить
і сором вселенський ( ну от що, ті хто поруч був..не бачили того сорому коли ціпляли на нього отой...броні-топік? оту нелолугу куртяяху та каску? ну пошийти спеціально для нього напіввійськову одежину мишачього розміру !! ой, уявляю як оточуючим дядькам треба було тримати емоції...бачучи оце непорозуміння)
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05.03.2021 15:50 Ответить
А зе-лупы шлют очередные ноты.....3,14дары прокацапские.
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05.03.2021 15:26 Ответить
Кстати,зебилы,ваш кацап-дермак там на форуме насчет ответок разорялся - где?
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05.03.2021 15:27 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому воїну !
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05.03.2021 16:12 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами в районі Мар'їнки, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 8151
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05.03.2021 19:34 Ответить
 
 