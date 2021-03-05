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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские воины готовы дать отпор любым провокациям и попыткам осуществить нападение на наши позиции на Донбассе, - Ермак

Украинские воины готовы дать отпор любым провокациям и попыткам осуществить нападение на наши позиции на Донбассе, - Ермак

Украинская сторона воспринимает последние заявления пророссийских боевиков на Донбассе о намерении нанести "превентивные" удары по позициям Вооруженных Сил Украины как откровенную провокацию, и готова дать отпор любому наступлению или нападению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сегодня во время вебинара под эгидой брюссельского Центра европейской политики (ЭПС) заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Именно так он ответил на вопросы, означают ли заявления российских оккупантов на Донбассе о "превентивных" ударах по украинским войскам срыв перемирия и переговоров в Минском формате, и готова ли Украина защитить себя от полномасштабной агрессии со стороны России.

"Что касается последних заявлений, а их много со стороны так называемых сепаратистов, мы расцениваем их как провокацию. Хочу сказать совершенно четко, что украинские Вооруженные Силы будут максимально поддерживать режим прекращения огня. В то же время, если будут какие-то обострения, если будет угроза жизни наших граждан, наших военнослужащих, они абсолютно готовы дать отпор какой-либо провокации, какой-либо попытке осуществить наступление или нападение на наши позиции", - сказал Ермак.

Он отметил, что ситуация в Донбассе действительно остается хрупкой, но Украина делает все необходимое для поддержания перемирия. А если осуществляются какие-то провокации или нарушения, немедленно информирует о таких событиях наблюдателей ОБСЕ и представителей ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе, чтобы задействовать все механизмы для поддержания режима прекращения огня.

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"Украина - за мир, Украина - за прекращение войн. Но наши военнослужащие и армия являются нашим приоритетом. В этом году мы беспрецедентный бюджет для развития армии. Я очень рад, что очень плодотворно развивается сотрудничество наших военных и Министерства обороны с партнерами - европейскими, американскими, с Великобританией и другими странами. Мы делаем все шаги, которые двигают нас к миру, но мы абсолютно готовы защитить нашу страну ", - отметил руководитель ОП.

Продолжая тему международного военного и безопасности партнерства, он отметил, что Украина, которая, де-факто, стоит сегодня на защите всего цивилизованного и демократического мира, "абсолютно заслуживает" войти в семью стран НАТО. По его словам, суверенная, независимая и стабильная Украина, где царит демократия и верховенство закона, является в настоящее время ключом ко всей системе евроатлантической безопасности.

"Членство в НАТО и в ЕС - это наши цели, и подготовка к такому вступлению является нашей дорожной картой для ежедневных реформ. После получения в июне прошлого года статуса партнера НАТО с расширенными возможностями мы вышли на новый уровень сотрудничества в области обороны и безопасности. Надеемся, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен, так как именно сейчас идет война за демократические европейские ценности. Форпостом в этой борьбе является именно моя страна. Просто сейчас украинцы гибнут за свой европейский выбор. Мы не должны ни на минуту забывать об этом", - добавил Ермак.

Разговор с председателем ОП Андреем Ермаком состоялся сегодня под эгидой брюссельского Центра европейской политики (ЭДС) и был посвящен главным направлениям внутренней и внешней политики Украины.

Брюссельский Центр европейской политики (ЭПС) - ведущая аналитическая организация, работающая в интересах европейских институтов и разрабатывает рекомендации для различных направлений политики ЕС, в том числе - в сфере Общей политики ЕС в сфере безопасности и обороны, а также по иностранным делам.

боевик (16779) Донбасс (26955) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+9
Це хто говорить головнокомандуючий ??? Він вроді би завгосп по справах забезпечення Офісу президента канцтоварами ??? Яким боком він до армії ???
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05.03.2021 14:47
+8
Зеленський у нього працює президентом.
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05.03.2021 14:48
+6
Что то сегодня часть дЕрьмак всплывает. К чему бы это? Уж не к дождю ли?
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05.03.2021 14:31
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А он то ту каким боком. бла...бла...бла....типа тоже ваивал...скот.
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05.03.2021 14:29 Ответить
шОпять шото украл или слил кацапам. Заговаривает зубы
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05.03.2021 14:34 Ответить
метлы на передок привез Завхоз Ермаша или просигналить своим типа вытаскивайте меня суки вы дети...
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05.03.2021 14:46 Ответить
Ну як же, його брат загинув на російсько-українському фронті. Потім правда воскрес, щоб вирішувати кадрові питання в країні.
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05.03.2021 16:23 Ответить
Что то сегодня часть дЕрьмак всплывает. К чему бы это? Уж не к дождю ли?
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05.03.2021 14:31 Ответить
Не забуваємо - спецоперації не було, але її злив Порошенко. )))
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05.03.2021 14:44 Ответить
Він вирішив сказати, що "Просто зараз українці вмирають за свій європейський вибір". Це так безкарно бо ті, що проти ЄС, забороняють їм стріляти у відповідь, розвідку, тепловізори, безпілотники, і за це дають премії. Вмирайте мирно, бо премії не дадуть.((
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05.03.2021 15:28 Ответить
chtoto krokodiliy nizko letayut .... pochoze k remake prislo ,,.
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05.03.2021 14:37 Ответить
А яким боком це падло до наших ЗСУ?
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05.03.2021 14:38 Ответить
Воно зливає секретну інфу кацапам.
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05.03.2021 14:47 Ответить
Яким боком? Та він вже керує наповну, тепер ще й за верхоголовкома.
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05.03.2021 15:07 Ответить
chtoto krokodili nizko letayut pochoze ermaka dostali,,,.
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05.03.2021 14:42 Ответить
ЄМК ПНХ.
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05.03.2021 14:43 Ответить
Це хто говорить головнокомандуючий ??? Він вроді би завгосп по справах забезпечення Офісу президента канцтоварами ??? Яким боком він до армії ???
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05.03.2021 14:47 Ответить
Зеленський у нього працює президентом.
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05.03.2021 14:48 Ответить
У клоуна и Андрюши в последнее время сильно подгорает вследствие их делишек. Назрела необходимость станцевать щирого патрита.
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05.03.2021 14:47 Ответить
І нарід обов"язково на це поведеться, Зе + 73% - це одне ціле.
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05.03.2021 14:49 Ответить
То, можна прикувати його патріотичними ланцюгами до кулемета на на нулі.
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05.03.2021 14:51 Ответить
Може досить пускати лебедів, а підеш даси покази в ДБР?
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05.03.2021 14:49 Ответить
Хочу сказать совершенно четко, что украинские Вооруженные Силы будут максимально поддерживать режим прекращения огня.Источник: https://censor.net/ru/n3251690

падло кацапське
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05.03.2021 14:50 Ответить
А чого ж, під час тривалого перемир'я буває менше контролю, є можливість трохи й пограбувати армію та нашкодити.
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05.03.2021 15:36 Ответить
А если осуществляются какие-то провокации или нарушения, немедленно информирует о таких событиях наблюдателей ОБСЕ и представителей ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе, чтобы задействовать все механизмы для поддержания режима прекращения огня.- что он втирает ,что прорашистская кантора ОБСЕ может задействовать все механизмы для поддержания прекращения огня...Каие у ние имеются механизмы ,и сколько раз ,за времья войны с оккупантами -эта шарага задействовала какие то механизмы, которые помогли поддержать режим прекращения огня???
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05.03.2021 14:59 Ответить
Украинские воины готовы дать отпор, но все-таки не любым провокациям. Иначе главная провакация Хремля - Ермак уже лежал бы в гробу с отверстиями пулевыми во лбу.
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05.03.2021 15:00 Ответить
Воїни - готові. А от влада - сц*ть.
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05.03.2021 15:07 Ответить
" Просто зараз українці гинуть за свій європейський вибір..." "...ми готові, завжди готові відповісти на будь-яку провокацію. Якщо відбуваються провокації, ми негайно інформуємо спостерігачів..." Ми будемо виконувати перемир'я до останнього... Щоб ти здох, шакал.
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05.03.2021 15:16 Ответить
Чего этот архивариус расщебетался? Самый "взрослый" или тоже премьером мечтает стать?
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05.03.2021 15:21 Ответить
З завгоспа в прем'єри?
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05.03.2021 16:27 Ответить
Як то кажуть: МЄЧТАТЬ НЄ ВРЄДНО!
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05.03.2021 16:37 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕРМАК НЕ ХОТЯТ ОСТАНАВЛИВАТЬ ВОЙНУ - БАРЫЖАТ НА КРОВИ - ИНАЧЕ БЫ ДАВНО ОСТАНОВИЛИ - ЭТО РОВНО ТО, ШО ОНИ ГОВОРИЛИ ,ПЕРЕД ВЫБОРАМИ, В ОТНОШЕНИИ ПОРОШЕНКО
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05.03.2021 15:22 Ответить
Українські воїни готові дати відсіч будь-яким провокаціям і спробам здійснити напад на наші позиції на Донбасі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3083
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05.03.2021 15:30 Ответить
Не вірю. Коли про це мовить Єрмак, то я не вірю.
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05.03.2021 16:20 Ответить
Дерьмак - он и есть дерьмак!
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05.03.2021 16:38 Ответить
Раздухарился , толстяк. Воины то дадут. Можешь так и доложить своему куратору в кремль. Не смотря на то, что вы лишили их части военной техники и облагаете штрафами за ответку в сторону оккупантов. Поехал проверить что ещё у воинов можно отобрать и на что штрафы наложить ? Порядочный человек уже давно бы удавился на твоём месте после того, что уже всем ясно , что ты засланный казачок кремля. Ничтожество.
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05.03.2021 20:21 Ответить
нет падла... тебе уже не отмыться.....
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05.03.2021 21:08 Ответить
Мы пахали, я и трактор, ублюдок!
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05.03.2021 21:17 Ответить
это кацапский ублюдок -каким боком он к всу(
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06.03.2021 15:54 Ответить
 
 