Украинские воины готовы дать отпор любым провокациям и попыткам осуществить нападение на наши позиции на Донбассе, - Ермак

Украинская сторона воспринимает последние заявления пророссийских боевиков на Донбассе о намерении нанести "превентивные" удары по позициям Вооруженных Сил Украины как откровенную провокацию, и готова дать отпор любому наступлению или нападению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сегодня во время вебинара под эгидой брюссельского Центра европейской политики (ЭПС) заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Именно так он ответил на вопросы, означают ли заявления российских оккупантов на Донбассе о "превентивных" ударах по украинским войскам срыв перемирия и переговоров в Минском формате, и готова ли Украина защитить себя от полномасштабной агрессии со стороны России.

"Что касается последних заявлений, а их много со стороны так называемых сепаратистов, мы расцениваем их как провокацию. Хочу сказать совершенно четко, что украинские Вооруженные Силы будут максимально поддерживать режим прекращения огня. В то же время, если будут какие-то обострения, если будет угроза жизни наших граждан, наших военнослужащих, они абсолютно готовы дать отпор какой-либо провокации, какой-либо попытке осуществить наступление или нападение на наши позиции", - сказал Ермак.

Он отметил, что ситуация в Донбассе действительно остается хрупкой, но Украина делает все необходимое для поддержания перемирия. А если осуществляются какие-то провокации или нарушения, немедленно информирует о таких событиях наблюдателей ОБСЕ и представителей ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе, чтобы задействовать все механизмы для поддержания режима прекращения огня.

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"Украина - за мир, Украина - за прекращение войн. Но наши военнослужащие и армия являются нашим приоритетом. В этом году мы беспрецедентный бюджет для развития армии. Я очень рад, что очень плодотворно развивается сотрудничество наших военных и Министерства обороны с партнерами - европейскими, американскими, с Великобританией и другими странами. Мы делаем все шаги, которые двигают нас к миру, но мы абсолютно готовы защитить нашу страну ", - отметил руководитель ОП.

Продолжая тему международного военного и безопасности партнерства, он отметил, что Украина, которая, де-факто, стоит сегодня на защите всего цивилизованного и демократического мира, "абсолютно заслуживает" войти в семью стран НАТО. По его словам, суверенная, независимая и стабильная Украина, где царит демократия и верховенство закона, является в настоящее время ключом ко всей системе евроатлантической безопасности.

"Членство в НАТО и в ЕС - это наши цели, и подготовка к такому вступлению является нашей дорожной картой для ежедневных реформ. После получения в июне прошлого года статуса партнера НАТО с расширенными возможностями мы вышли на новый уровень сотрудничества в области обороны и безопасности. Надеемся, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен, так как именно сейчас идет война за демократические европейские ценности. Форпостом в этой борьбе является именно моя страна. Просто сейчас украинцы гибнут за свой европейский выбор. Мы не должны ни на минуту забывать об этом", - добавил Ермак.

Разговор с председателем ОП Андреем Ермаком состоялся сегодня под эгидой брюссельского Центра европейской политики (ЭДС) и был посвящен главным направлениям внутренней и внешней политики Украины.

Брюссельский Центр европейской политики (ЭПС) - ведущая аналитическая организация, работающая в интересах европейских институтов и разрабатывает рекомендации для различных направлений политики ЕС, в том числе - в сфере Общей политики ЕС в сфере безопасности и обороны, а также по иностранным делам.