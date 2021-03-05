По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну.

Об этом сообщает госагентство ""БелТА", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оппозиции якобы надо раскачать народ, найти что-то против власти.

"Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить", - отметил он.

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