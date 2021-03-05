По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну.
Об этом сообщает госагентство ""БелТА", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, оппозиции якобы надо раскачать народ, найти что-то против власти.
"Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить", - отметил он.
Топ комментарии
+28 Solomon #418722
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+27 Oljik
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+19 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий05.03.2021 15:30
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Нормальным людям раша не нужна.
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Хм, а в ссср утверждали, что этот свойство менталитета именно украинца, высмеивая в анекдоте: "..усе не з'їм, але понадкусюю".
А оно вон как ....
Только "русские" у них были удалые ребята в анекдотах.
Прощай, таракан!
Пересмотреть требования к уровню владения госязыком при найме на работу, а также обеспечить образование на языке нацменьшинств. Такие рекомендации содержатся в резолюции Комитета министров https://rus.delfi.lv/temi/sovet-evropy Совета Европы . Премьер https://rus.delfi.lv/temi/krishyanis-karinsh Кришьянис Кариньш заявил Русскому вещанию LTV7, что пока ознакомился лишь с выводами, но уверен, что правительство не намерено менять политику.
Руцкие идите вешаться, вами в Латвие не рады
...
"Любой айтишник после работы куда идет? В магазин. А там пока не IT, а крестьянин, рабочие (одежда, обувь, продукты). IT сегодня является хорошим помощником - чтобы производительность была лучше, качественный был товар, дешевле. Пока это как вспомогательный (элемент. - Прим. пресс-службы президента). Где-то с помощью IT больше продвинулись - в космосе, высоких технологиях, атомной энергетике".
...
Еталонний консервований совок у власному соку. "ЭВМ - это где-то там у военных, космонавтов и ответственных работников, а ваше деревенское дело - лопатой махать".
І так, нізащо не повірю, що у Біларусі в магазинах ще не чули про ******* каси, штрихкоди, термінали, NFC та іншу діджиталізацію... ага, сидять тітки з дерев'яними рахівницями...
...
Ага, інфа 100%. Замість Литви, Латвії та Естонії суцільна феодальна роздробленість, як свого часу в Німеччині - карликові королівства, ландграфства та герцогства... Казахстану-Киргизстану-Узбекістану теж ніт, у кожному аулі свій мікро-хан... Молдова, Георгія, Вірменія, Азербайджан - взагалі анархія... І серед цієї постапокаліптичної дистопії гранітно стоїть СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ.
Блть, негайно дайте цьому ідіоту оселедця
Так и живут все в страхе ... Но долго в страхе жить не получится , когда то это всем надоест и будет ж#па гореть у Луки