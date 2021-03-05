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По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится, - Лукашенко

По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну.

Об этом сообщает госагентство ""БелТА", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оппозиции якобы надо раскачать народ, найти что-то против власти.

"Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить", - отметил он.

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Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611)


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Топ комментарии
+28
Опять не закусывал?
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05.03.2021 15:19
+27
Придурок.
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05.03.2021 15:20
+19
От других Кремль отгрьіз куски, а Беларусь глотает полностью.
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05.03.2021 15:30
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Опять не закусывал?
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05.03.2021 15:19 Ответить
Какие республики развалились? Вроде только те, где Параша занимается дестабилизацией, подстрекательством . В общем тратит миллиарды народных денег на то, что бы люди не жили спокойно по соседству с ней!
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05.03.2021 16:01 Ответить
Придурок.
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05.03.2021 15:20 Ответить
Маразм крепчал.
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05.03.2021 15:21 Ответить
Хай живе Бєларусь, а весь світ потоне в морі. Амінь.
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05.03.2021 15:21 Ответить
Да ,подопри ее своей морщинстой жопой ))
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05.03.2021 15:21 Ответить
По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 552
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05.03.2021 15:21 Ответить
По законам физики и природы,разваливается лишь дерьмо. И если тому быть,то чего тянуть ? ))
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05.03.2021 15:23 Ответить
СССРа 30 років як нема, а БССР до цих пір є. Навіть РСФСР канула в лєту.
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05.03.2021 15:23 Ответить
Кто-то до сих пор совком ещё живёт...
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05.03.2021 15:24 Ответить
петровыч, ты точно нихто, чи з дуба впав??- те ж понравилось слухать бред бульбобригадиры..
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05.03.2021 19:03 Ответить
Я к тому, что совок кончился уже как 30 лет назад. Сколько можно ещё скыглыты... Даруйте мені мою французську.
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05.03.2021 19:52 Ответить
не держится а держит...у роті куй *****
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05.03.2021 15:24 Ответить
да уж, белорусам срочно нужно отменять первую строчку своего гИмна, иначе будет беда с этим тараканом
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05.03.2021 15:26 Ответить
українці, ви ж не будете сміятися з хворої людини?
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05.03.2021 15:26 Ответить
Хвора людина !
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05.03.2021 15:27 Ответить
Рухнула УССР. А Україна хоч і повільно прогресує. Мені інколи здається, що у нас з"явився навіть власний діпстейт, раз клоуни, кацапскі агенти і інші зебіли не можуть зруйнувати Україну. Переможемо.
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05.03.2021 15:28 Ответить
в кацапстан едут только совки люди которым уже лень учить язык, не особо обремененные интеллектом вообщем.
Нормальным людям раша не нужна.
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05.03.2021 15:37 Ответить
От других Кремль отгрьіз куски, а Беларусь глотает полностью.
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05.03.2021 15:30 Ответить
От других Кремль отгрьіз куски
-----------------
Хм, а в ссср утверждали, что этот свойство менталитета именно украинца, высмеивая в анекдоте: "..усе не з'їм, але понадкусюю".
А оно вон как ....
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05.03.2021 16:37 Ответить
кремлевские нацисты высмеивали в анекдотах всех - грузин, армян, украинцев, эстонцев, чукчей...
Только "русские" у них были удалые ребята в анекдотах.
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05.03.2021 21:27 Ответить
Ещё . Ключевое наречие в его словах .
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05.03.2021 15:32 Ответить
Диктатура, в смысле, везде развалилась? А в РБ за счет него ещё держится? Или что он имеет ввиду...?
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05.03.2021 15:32 Ответить
Нового перехвата разговоров с крепким орешком нет?
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05.03.2021 15:38 Ответить
Украина так развалилась, что ты, дурак усатый, норовишь сюда впаривать беларусскую креветку. А если развалившаяся Украина откажется её покупать, что сделаешь?
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05.03.2021 15:38 Ответить
******* кацапо-совковый)))
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05.03.2021 15:40 Ответить
Всегда бывает так. Кто-то умирает первым. Кто-то последним!
Прощай, таракан!
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05.03.2021 15:40 Ответить
Президент незалежної держави вважає свою державу радянською резпублікою.
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05.03.2021 15:41 Ответить
есть подозрение что та шумиха с мидовским грузом в сторону Польши было для отвода глаз и важный груз таки попал до мида лукашенкина.
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05.03.2021 15:42 Ответить
ну вот, не на пути развала а как раз на укрепление Латвии:
Пересмотреть требования к уровню владения госязыком при найме на работу, а также обеспечить образование на языке нацменьшинств. Такие рекомендации содержатся в резолюции Комитета министров https://rus.delfi.lv/temi/sovet-evropy Совета Европы . Премьер https://rus.delfi.lv/temi/krishyanis-karinsh Кришьянис Кариньш заявил Русскому вещанию LTV7, что пока ознакомился лишь с выводами, но уверен, что правительство не намерено менять политику.

Руцкие идите вешаться, вами в Латвие не рады
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05.03.2021 15:46 Ответить
Более 9 тысяч украинских гастарбайтеров работают в Латвии. Чаще всего они заняты на стройках, производстве и сезонных работах. По европейским меркам заробитчане получают небольшие деньги, но для Украины этих средств хватает на содержание семьи.... https://nahnews.org/1016615-zarobitchanin-iz-mariupolya-rasskazal-ob-otnoshenii-k-ukraincam-v-latvii?utm_source=finobzor.ru
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05.03.2021 17:07 Ответить
sudja po tvojemu flazhku tebe etih deneg hvatilo bi na tri meseca, tak kak v Latvija oficialjnomu rabochemu s drugoi strani dolzhni platitj boljshe chem grazhdaninu ili zhitelju Latviji, a vot rusnjavim rabam ili aliens ili negrazhdaninu, chto odno i tozhe, mozhno platitj po usmotreniju, v tom chisle toljko 30% ot normaljnoi.
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05.03.2021 18:05 Ответить
Федька, а клаву перевести на кирилицу тебе в лом ? ничего же не понятно , здесь ФОРУМ украинский , просьба уважать местный народ. Согласен , что вам очень трудно живётся , ЕС помогает дотациями, зарплаты вроде приличные , но большие налоги съедают всю зарплату , страшно заболеть .... . В Латвии сейчас возникли проблемы с морскими портами - нет грузов, с железной дорогой, закрыт Шпротный завод.... население стремительно уменьшается и стареет.... Как вы с этим боретесь , ведь были же процветающей страной , которой все гордились , почему молодёжь уезжает ?
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05.03.2021 19:32 Ответить
за что она держится ? уж не за *** у х*йла она держится???
По периметру всі пострадянські республіки розвалилися, а от ця Білорусь ще тримається, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5684

...
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05.03.2021 15:44 Ответить
Беларусь держится просто из-за таких как литвин, а народ просто спокойный, но конец тебе лука этой весной, больше уже никто кроме литвина терпеть не будет. Жди скорой Гааги, или в клетке по городам на показ. Всё...Со всего мира, кроме кацапского съедутся плевать в бельмы.
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05.03.2021 15:47 Ответить
хай жыве Беларусь ! жыве вечна !!!
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05.03.2021 15:55 Ответить
Придурок и маньяк.
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05.03.2021 15:50 Ответить
Не знал что этим можно гордиться,тем что ты не развиваешся и что ты отсталый мамонт.
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05.03.2021 15:53 Ответить
У вересні 2019 цей бронтозавр https://tech.onliner.by/2019/09/02/lukashenko-6 під час зустрічі зі старшокласниками сказанув таке , що я тут в Україні як співробітник IT-компанії аж відчув за нього потужний іспанський сором:
"Любой айтишник после работы куда идет? В магазин. А там пока не IT, а крестьянин, рабочие (одежда, обувь, продукты). IT сегодня является хорошим помощником - чтобы производительность была лучше, качественный был товар, дешевле. Пока это как вспомогательный (элемент. - Прим. пресс-службы президента). Где-то с помощью IT больше продвинулись - в космосе, высоких технологиях, атомной энергетике".
...
Еталонний консервований совок у власному соку. "ЭВМ - это где-то там у военных, космонавтов и ответственных работников, а ваше деревенское дело - лопатой махать".
І так, нізащо не повірю, що у Біларусі в магазинах ще не чули про ******* каси, штрихкоди, термінали, NFC та іншу діджиталізацію... ага, сидять тітки з дерев'яними рахівницями...
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05.03.2021 16:24 Ответить
По периметру все постсоветские республики развалились

...
Ага, інфа 100%. Замість Литви, Латвії та Естонії суцільна феодальна роздробленість, як свого часу в Німеччині - карликові королівства, ландграфства та герцогства... Казахстану-Киргизстану-Узбекістану теж ніт, у кожному аулі свій мікро-хан... Молдова, Георгія, Вірменія, Азербайджан - взагалі анархія... І серед цієї постапокаліптичної дистопії гранітно стоїть СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ.
Блть, негайно дайте цьому ідіоту оселедця По периметру всі пострадянські республіки розвалилися, а от ця Білорусь ще тримається, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6417
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05.03.2021 15:54 Ответить
Зеленки нехай краще вип"є...
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05.03.2021 16:36 Ответить
Конченное существо которое не понимает что он уже угробил страну.
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05.03.2021 15:55 Ответить
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05.03.2021 20:41 Ответить
Я не шутил, это объективно. Лука, конечно надоел, но особо его упрекнуть не в чем. Он за свою страну глотку перегрызет, и это факт, и оппозицию гнобит, именно поэтому. Он так видит ситуацию, и не хочет никому прислуживать. Сколько он уже с Кремлем ссорился? За что, за скидки на газ, за прокачку нефти, т. е, за СВОЮ страну. Он пересидел, он диктатор, но для своей страны. Там нет коррупции и всякого такого. У Лукашенко много прибабахов (особо, не мне судить, я не история), но его есть за что уважать.
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05.03.2021 21:25 Ответить
Добавлю. Над Тихановской можно только смеяться.
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05.03.2021 21:27 Ответить
Ксерокопия оправдания нахождения у власти плешфюрера в лаптестане. Совпадение?
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05.03.2021 23:28 Ответить
Он за свою власть держится посиневшими пальцами. Тебе должно быть известно одно из его погонял " синие пальцы". Страна под санкциями из-за него. 55% работающих получают до 1000 рублей( менее 317 евро). Похвастаться особо нечем, диктатура в беднейшей стране Европы...
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06.03.2021 08:20 Ответить
Бред.
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05.03.2021 23:27 Ответить
крэпкій хозяйствэнник декому в Україні він дуже подобався
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05.03.2021 16:09 Ответить
лисий даун знову гівна під своїм носом нанюхався і несе якусь хрЄнь....
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05.03.2021 16:37 Ответить
Россия одобрила Беларуси кредит на миллиард долларов17:21, 21 декабрь 2020



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05.03.2021 16:57 Ответить
https://meduza.io/news/2020/12/21/rossiya-odobrila-belarusi-kredit-na-milliard-dollarov
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05.03.2021 16:58 Ответить
Ага , и Беларусы будут оплачивать за Луку все свои побои .... Ну не лохи ???
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05.03.2021 17:22 Ответить
У меня там тетка работает в противовоздушной обороне , боится хоть слово против сказать по мессенджеру , бо уволят и отберут двухкомнатную квартиру , если не хуже .
Так и живут все в страхе ... Но долго в страхе жить не получится , когда то это всем надоест и будет ж#па гореть у Луки
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05.03.2021 17:29 Ответить
Деменція
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05.03.2021 17:45 Ответить
Тихановская в Беларуси никто и звать ее никак. Как Гуайдо в Венесуэле. Приедет, посадят, и ничего это не изменит, она просто не интересна.
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05.03.2021 18:35 Ответить
а ты, тут (да и там)- кому наххх интересен..???- походу, очень противен на круг)))
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05.03.2021 19:06 Ответить
ты ябатька. на белорусских форумах тебя зачморят с кучей дизов.
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06.03.2021 08:22 Ответить
для дебила всё видится с точностью строго "НАОБОРОТ")))
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05.03.2021 19:05 Ответить
Согласен с тобой. Ты самокритичен. Респект.
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05.03.2021 19:15 Ответить
Белоруссия уже давно на переварке в кишечнике рашки.
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05.03.2021 19:24 Ответить
кончилась белорусь..... просрали вы ее..
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05.03.2021 21:06 Ответить
Саша - дебил с манией величия.
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05.03.2021 21:35 Ответить
 
 