РФ продлила до 2034 года запрет Джемилеву на въезд в оккупированный Крым

В оккупированном Крыму во время заседания по "делу Джемилева", которое продолжается в Армянском городском "суде", стало известно, что два года назад лидеру крымскотатарского народа был продлен запрет на въезд в Российскую Федерацию и оккупированный ею Крым до 5 марта 2034 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из ответа ФСБ на запрос суда стало известно, что 5 марта 2019 ФСБ РФ было вынесено новое постановление №140 / ЗКС / 13/857, согласно которому запрет на въезд в РФ для Мустафы Джемилева продлен до 5 марта 2034" , - сообщил адвокат Николай Полозов. По его данным, документ ФСБ о продлении запрета Джемилеву на въезд в РФ содержится в 12-м томе материалов "дела" против него.

Справка ФСБ с этой информацией, по словам адвоката, получена "в ответ на запрос суда от 19.07.20 по ходатайству защиты о предоставлении копии решения ФСБ России о запрете въезда на территорию РФ Мустафе Джемилеву". Согласно документу, лидеру крымскотатарского народу не разрешался въезд в РФ сроком до 19.04.2019 на основании решения ФСБ №140 (ЗКС) 13-1087 от 19 апреля 2014 года.

Этот запрет, считает адвокат, все это время ограничивал право Мустафы Джемилева на передвижение, однако сам документ его подзащитному не демонстрировался. Он отсутствует и в материалах дела, то есть следователь и прокурор его также не видели. Отказалась ФСБ предоставить это постановление и в суд.

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"Фактически, Мустафу Джемилева судят по обвинению в пересечении госграницы лицом, которому заведомо было известно о запрете на въезд на основании документа, который в глаза никто не видел и существование которого вызывает большие сомнения", - считает Полозов.

Напоминаем, лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву в оккупированном Крыму предъявлено обвинение в "пересечении госграницы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 УК РФ); небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224 УК РФ); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК России) ".

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