В 2018 Минобороны отказалось от закупки выстрелов УОФ12 по цене почти вдвое ниже, нынешнее руководство - заключило контракт, - Арьев

Нынешнее руководство Министерства обороны заключило контракт о закупке выстрелов УОФ12, руководство министерства в 2018 отказалось закупать эти снаряды по цене вдвое ниже.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "ЕС" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, приходится подозревать должностных лиц Министерства обороны в коррупции и вредительстве. Речь идет о закупке снарядов у Болгарии. В 2018 году от этого предложения, по цене почти вдвое ниже, предыдущее руководство министерства отказалось. Нынешнее заключило контракт", - говорится в сообщении.

Так, Арьев направил в Минобороны обращение, в котором просит сообщил суть и содержание процедуры "разделения всех элементов с заменой всех порохов и порохосодержащих составляющих в выстрелах УОФ12 к МТ-12".

А также указать тип, производителя, страну происхождения, предоставить спецификации и другие потверждающие документы на "все порохи и порохосодержащие составляющие", которые были заменены во время ремонта УОФ12 в 2020 году. Назвение и реквизиты компании, которая осуществляла ремонт выстрелов УОФ12. Кроме того, проводились ли Минобороны или ВСУ испытания выстрелов УОФ12 после их ремонта.

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Напомним, накануне нардеп "ЕС" Михаил Бондарь опубликовал адресованное генпрокурору Ирине Венедиктовой сообщение о совершении преступления. Он утверждает, что Минобороны закупило по повышенным ценам списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 гг. производства.

Позже в Минобороны сообщили, что выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене.

В государственной компании "Укрспецэкспорт" заявили, что информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии.

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