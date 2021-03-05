В 2018 Минобороны отказалось от закупки выстрелов УОФ12 по цене почти вдвое ниже, нынешнее руководство - заключило контракт, - Арьев
Нынешнее руководство Министерства обороны заключило контракт о закупке выстрелов УОФ12, руководство министерства в 2018 отказалось закупать эти снаряды по цене вдвое ниже.
Об этом в Facebook сообщил нардеп "ЕС" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, приходится подозревать должностных лиц Министерства обороны в коррупции и вредительстве. Речь идет о закупке снарядов у Болгарии. В 2018 году от этого предложения, по цене почти вдвое ниже, предыдущее руководство министерства отказалось. Нынешнее заключило контракт", - говорится в сообщении.
Так, Арьев направил в Минобороны обращение, в котором просит сообщил суть и содержание процедуры "разделения всех элементов с заменой всех порохов и порохосодержащих составляющих в выстрелах УОФ12 к МТ-12".
А также указать тип, производителя, страну происхождения, предоставить спецификации и другие потверждающие документы на "все порохи и порохосодержащие составляющие", которые были заменены во время ремонта УОФ12 в 2020 году. Назвение и реквизиты компании, которая осуществляла ремонт выстрелов УОФ12. Кроме того, проводились ли Минобороны или ВСУ испытания выстрелов УОФ12 после их ремонта.
Напомним, накануне нардеп "ЕС" Михаил Бондарь опубликовал адресованное генпрокурору Ирине Венедиктовой сообщение о совершении преступления. Он утверждает, что Минобороны закупило по повышенным ценам списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 гг. производства.
Позже в Минобороны сообщили, что выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене.
В государственной компании "Укрспецэкспорт" заявили, что информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии.
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То хто буде нести особисту відповідальність за закупівлю списаних снарядів за завищеними цінами?
Я питаю, хто буде нести відповідальність за те, що свідомо, через прокладки, за завищинеми цінами були куплені небезпечні **********?
Совпадение? Как только к власти пришел членограй, резко прекратились диверсии. Хм. Помню так Рейхстаг спалили, штгоб Алоизыча к власти привести
Шо не зебил то брехун.