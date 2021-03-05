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Новости Агрессия России против Украины
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В 2018 Минобороны отказалось от закупки выстрелов УОФ12 по цене почти вдвое ниже, нынешнее руководство - заключило контракт, - Арьев

В 2018 Минобороны отказалось от закупки выстрелов УОФ12 по цене почти вдвое ниже, нынешнее руководство - заключило контракт, - Арьев

Нынешнее руководство Министерства обороны заключило контракт о закупке выстрелов УОФ12, руководство министерства в 2018 отказалось закупать эти снаряды по цене вдвое ниже.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "ЕС" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, приходится подозревать должностных лиц Министерства обороны в коррупции и вредительстве. Речь идет о закупке снарядов у Болгарии. В 2018 году от этого предложения, по цене почти вдвое ниже, предыдущее руководство министерства отказалось. Нынешнее заключило контракт", - говорится в сообщении.

Так, Арьев направил в Минобороны обращение, в котором просит сообщил суть и содержание процедуры "разделения всех элементов с заменой всех порохов и порохосодержащих составляющих в выстрелах УОФ12 к МТ-12".

А также указать тип, производителя, страну происхождения, предоставить спецификации и другие потверждающие документы на "все порохи и порохосодержащие составляющие", которые были заменены во время ремонта УОФ12 в 2020 году. Назвение и реквизиты компании, которая осуществляла ремонт выстрелов УОФ12. Кроме того, проводились ли Минобороны или ВСУ испытания выстрелов УОФ12 после их ремонта.

Читайте также: Нардеп "ЕС" Арьев об исключении Дубинского из фракции "СН": Идет борьба Коломойского за сохранение одного из своих ключевых "агентов влияния"

В 2018 Минобороны отказалось от закупки выстрелов УОФ12 по цене почти вдвое ниже, нынешнее руководство - заключило контракт, - Арьев 01
В 2018 Минобороны отказалось от закупки выстрелов УОФ12 по цене почти вдвое ниже, нынешнее руководство - заключило контракт, - Арьев 02
В 2018 Минобороны отказалось от закупки выстрелов УОФ12 по цене почти вдвое ниже, нынешнее руководство - заключило контракт, - Арьев 03
В 2018 Минобороны отказалось от закупки выстрелов УОФ12 по цене почти вдвое ниже, нынешнее руководство - заключило контракт, - Арьев 04

Напомним, накануне нардеп "ЕС" Михаил Бондарь опубликовал адресованное генпрокурору Ирине Венедиктовой сообщение о совершении преступления. Он утверждает, что Минобороны закупило по повышенным ценам списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 гг. производства.

Позже в Минобороны сообщили, что выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене.

В государственной компании "Укрспецэкспорт" заявили, что информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии.

Также читайте: Закон "Об оборонных закупках" никак не запустят, за 2 месяца Минобороны объявило почти в 6 раз меньше лотов, чем год назад, - эксперт Кириенко

Автор: 

Арьев Владимир (660) боеприпасы (2333) Минобороны (9305) оборона (5201) закупки (750)


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Топ комментарии
+9
Потому,что теперь Наем все контролирует
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05.03.2021 15:47
+7
При минулому президенту підірвали п"ять складів,при Зелі ще не одного.Петро по всіх пунктах переграє кловуна))
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05.03.2021 15:52
+7
Він будує "б....ський цирк",і набарає у кловуни бувших президентів))
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05.03.2021 16:00
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Потому,что теперь Наем все контролирует
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05.03.2021 15:47 Ответить
Напевно відбулося страшне обезцінення євро.
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05.03.2021 15:53 Ответить
Неужели за такие деньжыщи производить у себя в Украине не выгодно? Не верю!
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05.03.2021 15:50 Ответить
Коли президент кондитер,то він будує шакаладні фабрики а не патронні заводи.
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05.03.2021 15:53 Ответить
Коли президент клоун то ......
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05.03.2021 15:57 Ответить
Він будує "б....ський цирк",і набарає у кловуни бувших президентів))
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05.03.2021 16:00 Ответить
Дякую посміявся, але важко зєлєнському, бо саме воно там, хоча в нього є помічники, такі як ти. Клоун строітєль, смішно. Скоріше клоун сцикурярського жанру.
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05.03.2021 16:05 Ответить
Зараз у Зеліному цирку два кловуна,Старий Лис,та Сивий Гетьман,там допомога не потрібна.
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05.03.2021 16:06 Ответить
В тебе такі ж приходи як і в зє сцикуна? І часто?
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05.03.2021 16:11 Ответить
Приходи до у ПЦУ.А шо ти сказати хотів,борець за шакаладні обгортки?
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05.03.2021 16:16 Ответить
Я зємалороський твій діалект не розумію, Українською пиши, чи ти наркоман як і зєлєнський?
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05.03.2021 16:18 Ответить
По звернись до перекладача,є такий хлоп у Лондоні,звати його Міша РуССкий.
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05.03.2021 16:28 Ответить
Наркоман якийсь ти....
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05.03.2021 16:32 Ответить
Так кажуть шо Міша наркоман у Лондоні.
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05.03.2021 16:39 Ответить
А сколько тогда ещё было не сгоревших артскладов?
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05.03.2021 15:52 Ответить
При минулому президенту підірвали п"ять складів,при Зелі ще не одного.Петро по всіх пунктах переграє кловуна))
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05.03.2021 15:52 Ответить
Певно немає вже що підривати.
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05.03.2021 15:54 Ответить
Це як з реформами Петра,він все реформував,Зелі нема що робити))
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05.03.2021 15:56 Ответить
Кумедні ви, як і ваш зЕзідент. Два роки при владі, а в тому що лайно за шалені гроші купили винен Порох. Коли це почне вибухати на артскладах, кого звинувачувати?
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05.03.2021 16:00 Ответить
А коли почне вибухати?У вас є інфа від Арьєва?
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05.03.2021 16:02 Ответить
Це питання до тарана. Як і хто буде заряджати і стріляти цим? Мабуть, той же таран, з замами, та хомчак. Можете і ви приєднатися до "фельдмаршалів".
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05.03.2021 16:05 Ответить
А хто при Петрі заряджав?
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05.03.2021 16:08 Ответить
Ті, хто при Петрі заряджали, при уклоністові пішли у відставку.
То хто буде нести особисту відповідальність за закупівлю списаних снарядів за завищеними цінами?
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05.03.2021 16:19 Ответить
Розкажи про міномет "Молот"))Хто поніс відповідальність?
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05.03.2021 16:27 Ответить
Спитай у ВАЗеленського. Він вже два роки, як презЕдент.
Я питаю, хто буде нести відповідальність за те, що свідомо, через прокладки, за завищинеми цінами були куплені небезпечні **********?
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05.03.2021 16:32 Ответить
У Зелі ми спитаємо,на наступних виборах,як спитали у Петра на минулих,про склади,"молот" та Іловайськ з Дебальцево.Від вас нічого не залежить))
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05.03.2021 16:36 Ответить
Як я розумію, конкретної відповіді на конкретне питання, по темі статті, не буде.
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05.03.2021 16:40 Ответить
Конкретна відповідь,********** пригодні,і жодна експертиза не підтвердила зворотьнє.На все добре))
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05.03.2021 16:45 Ответить
Яка експертиза?
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05.03.2021 17:00 Ответить
При минулому президенту підірвали п"ять складів,при Зелі ще не одного.

Совпадение? Как только к власти пришел членограй, резко прекратились диверсии. Хм. Помню так Рейхстаг спалили, штгоб Алоизыча к власти привести
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05.03.2021 16:39 Ответить
А нащо їм свою майбутню власність підривати?
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05.03.2021 17:33 Ответить
Погано рахуєш!
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05.03.2021 21:37 Ответить
Просто надо надо добазарится с сепарами, и выменять снаряды за бутылку или литруху за снаряд , шахтеры будут рады такой сделке.
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05.03.2021 15:58 Ответить
Арьев нагло врет и манипулирует. Он прекрасно знает, что УОФ 12 в 2018 г. предлагали "прямо со склада", где они пролежали 40 лет. Поэтому и цена была низкая. А нынешнюю партию продавали после "капитального восстановления" с заменой пороха и взрывателя. Для начала надо не просто получить "справку от МО" (т.к. соврут 100%), а провести экспертизу этого самого "капитального восстановления". А уже потом делать громогласные заявления или ... пренести извинения за клевету.
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05.03.2021 16:17 Ответить
Наглое вранье.
Шо не зебил то брехун.
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05.03.2021 16:36 Ответить
Шо не упортый, то словесный понос без смысла и содержания.
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05.03.2021 16:39 Ответить
в зад пошло чмо продажное. Одни армию разворовывают а ты говно за них тут отмазки лепиш. Мародер.
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05.03.2021 16:44 Ответить
Понимаю, Андрюша, что тебе платят за то что бы ты "зраду" разгонял и мешал ВСУ закупать новые боеприпасы. Но ты это, не пались так явно. Шифруйся техничнее.
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05.03.2021 17:24 Ответить
зебилы нехерово прибарахлились.
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05.03.2021 16:38 Ответить
Ну вообще-то гарантийный срок хранения ВВ а-9-1 (2), которым снаряжаются арт. боеприпасы - 10 лет. Арт пороха вряд ли больше. Так что унитарный выстрел, по идее, да, надо разбирать и менять ВВ и порох.
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05.03.2021 19:44 Ответить
Когда уже почистят армию от этих госексуалистов !
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05.03.2021 23:45 Ответить
 
 