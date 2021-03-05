Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг. Такое вот совпадение, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что проведение Фестиваля борща 5 марта никак не связано с годовщиной смерти Иосифа Сталина.
"Вижу посты в соцсетях, где связали наш Фестиваль борща с годовщиной смерти Сталина. Вспомнили даже об акции, которую устроили украинские эмигранты - владельцы ресторана "1203" в Вашингтоне в марте 1953-го года. Тогда ко дню смерти Сталина раздавали всем желающим бесплатный борщ. Скажу сразу, Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг… Выбранная нами, как организаторами, дата никак не связана с годовщиной смерти диктатора. Такое вот совпадение", - написал Ткаченко в Телегарм-канале, переждает Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что организаторам не нужны какие-либо годовщины, чтобы продвигать ценности.
"Мы пытаемся добиться, чтобы "Культура приготовления украинского борща" была внесена в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. И для этого устраиваем именно сегодня Всеукраинскую онлайн-презентацию - рекламное мероприятие в рамках подготовки номинационного досье в ЮНЕСКО", - заявил Ткаченко.
Он добавил, что трансляция мероприятия запланирована на YouTube-канале "Института культуры Украины" и на Фейбук-странице Минкультуры.
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теперь что, каждый год поминки по кровопивце устраивать ?
фестиваль ему блинов с лопаты, а не борща !!!!
даже об акции, которую устроили украинские эмигранты - владельцы ресторана
"1203" в Вашингтоне в марте 1953-го года. Тогда ко дню смерти Сталина
раздавали всем желающим бесплатный борщ
Більш того ресторатори-патріоти не знали як вірно написати на англійській мові назву БОРЩ?
Дивно, написано "BORSHT" замість "BORSCHT" з чого варто зробити висновок, що ті хто це написав чи недоумки безграмотні, чи той хто це написав до України мають таке відношення як глисти до космічної галузі. Але недоумкуватий дегенерат Ткаченко хайпує а такіж недоумки плескають в долоні від щастя)
Опубліковане в 8.03.1953 року в газеті Coshocton Tribune на першій шпальті.
Міністр Ткаченко - тупа потвора що розганяє фейки а Цензор іх поширює.
Це посиання на примірник газети:
https://newspaperarchive.com/coshocton-tribune-mar-08-1953-p-1/
Радостно было видеть как большевичьё сожрало друг друга!