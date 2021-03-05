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Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг. Такое вот совпадение, - Ткаченко

Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг. Такое вот совпадение, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что проведение Фестиваля борща 5 марта никак не связано с годовщиной смерти Иосифа Сталина.

"Вижу посты в соцсетях, где связали наш Фестиваль борща с годовщиной смерти Сталина. Вспомнили даже об акции, которую устроили украинские эмигранты - владельцы ресторана "1203" в Вашингтоне в марте 1953-го года. Тогда ко дню смерти Сталина раздавали всем желающим бесплатный борщ. Скажу сразу, Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг… Выбранная нами, как организаторами, дата никак не связана с годовщиной смерти диктатора. Такое вот совпадение", - написал Ткаченко в Телегарм-канале, переждает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что организаторам не нужны какие-либо годовщины, чтобы продвигать ценности.

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"Мы пытаемся добиться, чтобы "Культура приготовления украинского борща" была внесена в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. И для этого устраиваем именно сегодня Всеукраинскую онлайн-презентацию - рекламное мероприятие в рамках подготовки номинационного досье в ЮНЕСКО", - заявил Ткаченко.

Он добавил, что трансляция мероприятия запланирована на YouTube-канале "Института культуры Украины" и на Фейбук-странице Минкультуры.

Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг. Такое вот совпадение, - Ткаченко 01
Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг. Такое вот совпадение, - Ткаченко 02

Автор: 

Сталин Иосиф (566) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+11
А это не совпадение - в честь смерти усатого за океаном угощали бесплатным борщом:
Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг. Такое вот совпадение, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2773
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05.03.2021 16:02
+8
Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 340
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05.03.2021 16:17
+7
Виправдовується.
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05.03.2021 15:51
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Приятное совпадение
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05.03.2021 15:50 Ответить
борщ как-никак еще и поминальное блюдо.
теперь что, каждый год поминки по кровопивце устраивать ?
фестиваль ему блинов с лопаты, а не борща !!!!
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05.03.2021 22:07 Ответить
Виправдовується.
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05.03.2021 15:51 Ответить
та, походу, таки, тонко троллит эрэфийцев
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05.03.2021 15:52 Ответить
Хто, Ткаченко?
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05.03.2021 15:58 Ответить
Я конечно Ткаченко тоже мягко говоря не доверяю, но похоже что это тактика врага - "Их там нет" !
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05.03.2021 17:58 Ответить
тю...прям все сразу сопоставили ))) борщ - то святое и нефиг ему ауру портить
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05.03.2021 15:54 Ответить
так хай бісяться. берем попкорн насолоджуємось видовищем.
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05.03.2021 15:55 Ответить
чи той, берем миску борщу і насолоджуємось видовищем.
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05.03.2021 15:56 Ответить
Чекаємо на те що х.уйло здохне. Буде просто Свято, маю надію що державне, та аби як найшвидше
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05.03.2021 15:59 Ответить
А это не совпадение - в честь смерти усатого за океаном угощали бесплатным борщом:
Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг. Такое вот совпадение, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2773
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05.03.2021 16:02 Ответить
Вспомнили
даже об акции, которую устроили украинские эмигранты - владельцы ресторана
"1203" в Вашингтоне в марте 1953-го года. Тогда ко дню смерти Сталина
раздавали всем желающим бесплатный борщ
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05.03.2021 16:06 Ответить
Ну для початку 1203 - такого ресторану ніколи не існувало. 1203 це скоріш за все дата 12.03
Більш того ресторатори-патріоти не знали як вірно написати на англійській мові назву БОРЩ?
Дивно, написано "BORSHT" замість "BORSCHT" з чого варто зробити висновок, що ті хто це написав чи недоумки безграмотні, чи той хто це написав до України мають таке відношення як глисти до космічної галузі. Але недоумкуватий дегенерат Ткаченко хайпує а такіж недоумки плескають в долоні від щастя)
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05.03.2021 17:05 Ответить
Більш того модер ріже пости бо правда коле очі. На каналі анонсованого дійства 52 підписника, в понеділок подивимось кілкість переглядів.
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05.03.2021 17:09 Ответить
Це фото зроблене в містечку Coshocton штат Огайо з населенням на цей час 11 000 жителів.
Опубліковане в 8.03.1953 року в газеті Coshocton Tribune на першій шпальті.
Міністр Ткаченко - тупа потвора що розганяє фейки а Цензор іх поширює.
Це посиання на примірник газети:
https://newspaperarchive.com/coshocton-tribune-mar-08-1953-p-1/
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05.03.2021 18:02 Ответить
совпадение или очень тонкий троллинг?
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05.03.2021 16:04 Ответить
Два в одном.
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05.03.2021 16:11 Ответить
5 марта 1953-го года Сталин сдох, он лежал на полу в луже собственной мочи, но соратники решили, что ему надо отдохнуть.
Радостно было видеть как большевичьё сожрало друг друга!

Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5742
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05.03.2021 16:11 Ответить
картина маслом "Уссатый Усатый"
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05.03.2021 16:42 Ответить
сначала он пожрал почти всех большевиков, затем его сожрали те, кого он все же помиловал
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05.03.2021 16:50 Ответить
грузинский уголовник с большой дороги
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05.03.2021 16:51 Ответить
Сьогодні ще день смерті композитора Прокоф'єва, хоч хтось згадав цю видатну людину?
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05.03.2021 16:13 Ответить
Прекрасный день, солнце, пятница, сталин сдох
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05.03.2021 16:16 Ответить
Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 340
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05.03.2021 16:17 Ответить
Не дражніть мене бо я голодний!
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05.03.2021 17:41 Ответить
Я не жлоб, держи -

Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 170
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05.03.2021 18:08 Ответить
Ну ты зверь, млин.....Но зато как раз вовремя - у нас скоро обеденное время
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05.03.2021 18:39 Ответить
Ответочка Я всёёёёё помню
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05.03.2021 20:59 Ответить
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05.03.2021 21:06 Ответить
У нас сейчас ночь. И что это меняет?
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05.03.2021 23:25 Ответить
Поддерживаю. Только что поел борща с салом. Под коньяк.
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06.03.2021 00:11 Ответить
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06.03.2021 00:28 Ответить
Да ну вас на хій. Пішов, налив борщу, нарізав доброго сала з 3-ма смужками м'яса. Часничок та коньячок.
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05.03.2021 23:24 Ответить
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05.03.2021 23:25 Ответить
Нема за що
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05.03.2021 23:50 Ответить
Дічь. В день смерті Сталіна треба прямо говорити про "заслуги" Сталіна і їх наслідки для України, а не вигадувати тролінг із натяками.
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05.03.2021 16:23 Ответить
А яке відношення має наш борщ до ублюдка сраліна?
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05.03.2021 17:08 Ответить
Напевне треба бути хворим на голову щоб згадувати день смерті сраліна...
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05.03.2021 20:07 Ответить
))))))))
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05.03.2021 23:43 Ответить
 
 