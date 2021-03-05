Часть СМИ Пинчука оформлена на гражданку России, – Нацсовет по телевидению и радиовещанию

В части медиа-активов Пинчука Елена Тимкина указана как гражданка России, в части – Франции.





Держателем акций 5 СМИ олигарха Виктора Пинчука оказалась гражданка России Елена Тимкина.



Об этом свидетельствуют копии отчетов СМИ о структуре собственности, поданные в Национальный совет по телевидению и радиовещанию.



Россиянка Елена Тимкина управляет в интересах семьи олигарха Пинчука опосредованно 9% ООО "Бойчук Студия", которое вещает под брендом "Русское Радио".



Елена Тимкина также опосредованно держит по 22,5% уставного капитала еще двух юрлиц, имеющих лицензию на вещание под торговой маркой "Русское Радио" – ООО "Телерадиоорганизация Русское Радио – Украина" и ООО "Телерадиокомпания Регион Плюс".



Также на россиянку Тимкину опосредованно оформлен 1% ООО "Радио ТОН" и 13% ООО "Радиокомпания Черкассы-выбор", которые вещают под брендом Radio Rocks.



Елена Тимкина управляет как минимум 3 офшорными компаниями, конечным бенефициаром которых является олигарх Виктор Пинчук. Это Booster Limited, Vedelle Limited и Tomkins Trading Limited.



В части медиа-активов Пинчука Елена Тимкина указана как гражданка России, в части – Франции.



Дело в том, что согласно британскому реестру юридических лиц, Елена Тимкина является гражданкой России, проживающей во Франции. Об этом говорится в учредительных документах британской Whiteacre Resources LTD (Лондон), которой Тимкина руководила с 2017 по 2018 год.



Whiteacre Resources LTD имеет общий адрес регистрации с The Elena Pinchuk Antiaids Foundation, а действующим руководителем компании указана гражданка Швейцарии Анна Нидеггер. Этот человек вместе с Тимкиной также указана как держатель акций медиа-активов Пинчука в Украине. На Whiteacre Resources LTD зарегистрированы активы на сумму 143 млн долларов США, согласно финансовой отчётности за 2019 год.



Напомним, олигарх Виктор Пинчук владеет одним из крупнейших медиа-активов в Украине, объединяющий телеканалы ICTV, CTБ, "Новый Канал", целый ряд радиостанций и печатных изданий.



Основным бизнесом Пинчука является трубно-колесная компания "Интерпайп". С 2016 года она находится в сложном финансовом положении после введения Россией ряда торговых ограничений.



В тот же год "Интерпайп" допустил дефолт по евробондам на $200 млн, перестав выплачивать проценты. Выручка российского бизнеса с 2016 по 2019 год сократилась более чем в 5 раз.