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Часть СМИ Пинчука оформлена на гражданку России, – Нацсовет по телевидению и радиовещанию

Часть СМИ Пинчука оформлена на гражданку России, – Нацсовет по телевидению и радиовещанию

В части медиа-активов Пинчука Елена Тимкина указана как гражданка России, в части – Франции.



Держателем акций 5 СМИ олигарха Виктора Пинчука оказалась гражданка России Елена Тимкина.

Об этом свидетельствуют копии отчетов СМИ о структуре собственности, поданные в Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

Россиянка Елена Тимкина управляет в интересах семьи олигарха Пинчука опосредованно 9% ООО "Бойчук Студия", которое вещает под брендом "Русское Радио".

Елена Тимкина также опосредованно держит по 22,5% уставного капитала еще двух юрлиц, имеющих лицензию на вещание под торговой маркой "Русское Радио" – ООО "Телерадиоорганизация Русское Радио – Украина" и ООО "Телерадиокомпания Регион Плюс".

Также на россиянку Тимкину опосредованно оформлен 1% ООО "Радио ТОН" и 13% ООО "Радиокомпания Черкассы-выбор", которые вещают под брендом Radio Rocks.

Елена Тимкина управляет как минимум 3 офшорными компаниями, конечным бенефициаром которых является олигарх Виктор Пинчук. Это Booster Limited, Vedelle Limited и Tomkins Trading Limited.

В части медиа-активов Пинчука Елена Тимкина указана как гражданка России, в части – Франции.

Дело в том, что согласно британскому реестру юридических лиц, Елена Тимкина является гражданкой России, проживающей во Франции. Об этом говорится в учредительных документах британской Whiteacre Resources LTD (Лондон), которой Тимкина руководила с 2017 по 2018 год.

Whiteacre Resources LTD имеет общий адрес регистрации с The Elena Pinchuk Antiaids Foundation, а действующим руководителем компании указана гражданка Швейцарии Анна Нидеггер. Этот человек вместе с Тимкиной также указана как держатель акций медиа-активов Пинчука в Украине. На Whiteacre Resources LTD зарегистрированы активы на сумму 143 млн долларов США, согласно финансовой отчётности за 2019 год.

Напомним, олигарх Виктор Пинчук владеет одним из крупнейших медиа-активов в Украине, объединяющий телеканалы ICTV, CTБ, "Новый Канал", целый ряд радиостанций и печатных изданий.

Основным бизнесом Пинчука является трубно-колесная компания "Интерпайп". С 2016 года она находится в сложном финансовом положении после введения Россией ряда торговых ограничений.

В тот же год "Интерпайп" допустил дефолт по евробондам на $200 млн, перестав выплачивать проценты. Выручка российского бизнеса с 2016 по 2019 год сократилась более чем в 5 раз. 

Автор: 

Пинчук Виктор (298) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+28
Цього також треба прижучувати.
Заодно зникне одна дуже хитрозроблена партєйка хамелеонів.
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05.03.2021 16:08
+12
Кажется, разумные граждане Украины поняли, что все без исключения представители "богоизбранного народа" заключили договор с самим сатаной для уничтожения государства Украина. И, похоже, никого это не удивляет.
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05.03.2021 16:32
+10
якщо покопатися, то там і мертвечука надибаєте
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05.03.2021 16:11
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Цього також треба прижучувати.
Заодно зникне одна дуже хитрозроблена партєйка хамелеонів.
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05.03.2021 16:08 Ответить
Кучмо , всех своих родственников на 10 поколений обеспечил !
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05.03.2021 17:10 Ответить
Кучму ,Пинчука ,Литвинова и т.д. -ВСЕХ НА НАРЫ.
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05.03.2021 18:44 Ответить
Еще неизвестно - кто кого "обеспечил". Пиня был вполне не слабым бизнесменом калибра Тимошенко еще до женитьбы на Елене Франчук.
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05.03.2021 19:43 Ответить
да, до этого он был женат на дочке партийного босса калибром поменьше
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07.03.2021 09:45 Ответить
якщо покопатися, то там і мертвечука надибаєте
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05.03.2021 16:11 Ответить
Так нам это просто сообщают или будут с этим безобразием что-то делать?
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05.03.2021 16:12 Ответить
Срочно позакрывать Тв начиная с ICTV и бабло вернуть в бюджет.
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05.03.2021 16:12 Ответить
И все поделить!
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05.03.2021 16:47 Ответить
Починаючи з часів довгоносика, кожен бюджет України планувався як об'єкт поділу між гнидами і був об'єктом олігархічного дерибану!
Тому такі заклики поділити мене не дивують...
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05.03.2021 19:22 Ответить
Всі шляхи ведуть до козломордих свиней!
Треба і цього "любителя" перевірити на ковідло анальним чином (шляхом санкцій).
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05.03.2021 16:15 Ответить
Становится все интереснее и интереснее..
Что, после Байдена таки весна пришла и таки сажать будут?
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05.03.2021 16:16 Ответить
ICTV, СТБ и Новый нужно закрывать.
На очереди 1+1 и Интер.
Остальные - чуть позже.
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05.03.2021 16:24 Ответить
С каких херов?
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05.03.2021 16:48 Ответить
Було б бажання!... А за що - завжди знайдеться!
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05.03.2021 19:27 Ответить
Кажется, разумные граждане Украины поняли, что все без исключения представители "богоизбранного народа" заключили договор с самим сатаной для уничтожения государства Украина. И, похоже, никого это не удивляет.
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05.03.2021 16:32 Ответить
Ні. Просто кожен маленький представник Богообраного народу змалку знає: У нього є прекрасна Батьківщіна- Ізраїль. А країна в якій він народився- то просто місцевість для заробляння грошей, на благо своєї Батьківщини та й для самого себе.
Взагалі, Талмуд- цікава книженція.
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05.03.2021 17:03 Ответить
У Пинчука СМИ проукраинские или аполитичные.
Cвежий выпуск Антизомби на ICTV: https://www.youtube.com/watch?v=SF8KSJVkPtg
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05.03.2021 16:44 Ответить
У Баканова дружина теж громадянка РФ.
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05.03.2021 16:55 Ответить
Зебілам це до лампочки.Їх цікавила дружина Семочки.
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05.03.2021 17:04 Ответить
ЗМІ Пінчука закрити.
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05.03.2021 17:00 Ответить
А там есть СМИ, оформленные на граждан Украины?
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05.03.2021 17:10 Ответить
"Прямий " до речі ,найкращий .
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05.03.2021 17:24 Ответить
Не знаю, не бачив.
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05.03.2021 17:46 Ответить
повилазило?
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07.03.2021 09:46 Ответить
4 ю власть -под санкции.Всех олигархов 4 й власти -под санкции!
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05.03.2021 17:47 Ответить
От каналов Пинчука никаких проблем нет - там адекватные работники.
А вот НАШ - уже доболтался.
Ахметов через Мураева расшатывает обстановку - там та же песня, что "Украина сама виновата, что Путин отнял Крым", "не надо было майданить" и т.д.
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05.03.2021 18:15 Ответить
Олигархические деньги не пахнут. Для Пинчука с Кучмой. А для нас они уже просто воняют.
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05.03.2021 18:28 Ответить
Не нюхай. Пользуйся.
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05.03.2021 21:01 Ответить
ICTV, CTБ, "Новый Канал" вроде более-менее не ватные каналы, но нужно что бы СБУ более тщательно проверили на счет скрытой пропаганды Кремля.
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05.03.2021 20:57 Ответить
 
 