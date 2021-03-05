Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования, - МИД Литвы о просьбе Беларуси выдать Тихановскую

Литва не намерена рассматривать просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Литвы.

"Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам - ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", - подчеркнкул Ландсбергис.

Как сообщалось, сегодня Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской.

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