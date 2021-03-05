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Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования, - МИД Литвы о просьбе Беларуси выдать Тихановскую

Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования, - МИД Литвы о просьбе Беларуси выдать Тихановскую

Литва не намерена рассматривать просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Литвы.

"Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам - ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", - подчеркнкул Ландсбергис.

Как сообщалось, сегодня Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской.

Читайте также: Литва не выдаст Тихановскую Беларуси: "Любой запрос о выдаче будет действием чисто ритуальным"

Автор: 

Беларусь (7888) Литва (2450) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+32
Литва хоч і маленька країна але має балтійський характер. Молодці і тим більше вже давно член НАТО та ЄС і забули за Рашу як за страшний сон на болотах.
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05.03.2021 16:31
+24
Спасибо Литве за такое тактичное напоминание о существовании ада, а значит и ответственности перед Богом!
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05.03.2021 16:26
+16
Нормально так послали нахєр бульбофюрерка наші литовські брати.
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05.03.2021 16:37
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Спасибо Литве за такое тактичное напоминание о существовании ада, а значит и ответственности перед Богом!
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05.03.2021 16:26 Ответить
Рашистов и их підлабузників даже в ад не пустят.
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05.03.2021 16:56 Ответить
Вялікі дзякуй Літве . Жыве Беларусь !
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05.03.2021 19:07 Ответить
Такой язык дипломатии, без дурацкой толерастичной многословности, мне очень нравится!
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05.03.2021 20:19 Ответить
Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования, - МИД Литвы о просьбе Беларуси выдать Тихановскую - Цензор.НЕТ 9157
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05.03.2021 16:27 Ответить
перевожу: таракан не пройдет !
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05.03.2021 17:07 Ответить
Картофельный царь в агонии . Не берите в голову , берегите свою страну .
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05.03.2021 16:28 Ответить
Это хорошо. Там в Литве у нее особняк, охрана, полное довольствие.
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05.03.2021 16:28 Ответить
Бєларусам треба зрозуміти, що вони ніякі не бєларуси, а литвини. Білоруси - це кацапи, тобто москалі. Литвини - європейський народ. Хоча вибір за вами.
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05.03.2021 16:35 Ответить
Разумно.
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05.03.2021 17:26 Ответить
біло руси, західна Україна називалось на деяких картах краса рус, до чого це, білоруси вони в першу чергу--- руси а вообще Білорусь це змішане населення литвинів та русів і ще москалів)))
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05.03.2021 17:34 Ответить
Как ты думаешь, когда она будет президентом то тоже присвоит сыну звание генерал-майор?
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05.03.2021 16:39 Ответить
Тьотка злила спротив, бо хоче кохання з кацапами. Ось причина.
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05.03.2021 16:41 Ответить
Звание президента она присвоила себе, думаю и сына не обидит.
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05.03.2021 17:25 Ответить
Не думай, это не твое
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05.03.2021 17:52 Ответить
от ты как всегда- ни литвин ты, не бреши, собако...)))= быдло-рус ты обнаковенный)))
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05.03.2021 19:29 Ответить
Литва хоч і маленька країна але має балтійський характер. Молодці і тим більше вже давно член НАТО та ЄС і забули за Рашу як за страшний сон на болотах.
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05.03.2021 16:31 Ответить
бувають маленькі країни, але не буває маленьких націй
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05.03.2021 16:35 Ответить
Лукашенко знищив націю, він законсервув совок у межах країни Бєларусь.
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05.03.2021 16:36 Ответить
Та зробив з неї музей савєцкага саюза під відкритим небом.
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05.03.2021 16:38 Ответить
ще не зовсім знищив, нація лишилася, але у процесі винищення с часу Кастуся Калиновського, лідера національно-визвольного руху 1863 р. у Білорусі
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05.03.2021 16:42 Ответить
Менше 10% бєларусів користуються рідною мовою, це критично мало - нація зникає, коли у неї відбирає мову (С) Л.Костенко. Бєларусь стає ворогом України, бо злигалась з московією. Але ми переможемо, бо за нами правда.
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05.03.2021 16:47 Ответить
річ не в тім, йшлося про литовськку націю, але чи залишиться білоруська нація на цьому світі залежить від саміх білорусів
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05.03.2021 16:54 Ответить
Лука ж сам ее выпроводил за пределы Беларуси, теперь назад хочет заполучить ее? - полный неадекват-самодур
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05.03.2021 16:33 Ответить
Прибалты всегда действуют правильно.
В общем, бацьку поставили раком.
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05.03.2021 16:34 Ответить
Девятый круг ада как раз замёрзший, и такие как Лука и }{уйло стоят там вмёрзшие в лёд.
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05.03.2021 16:34 Ответить
Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования, - МИД Литвы о просьбе Беларуси выдать Тихановскую - Цензор.НЕТ 8042
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05.03.2021 16:38 Ответить
Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования, - МИД Литвы о просьбе Беларуси выдать Тихановскую - Цензор.НЕТ 7529
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05.03.2021 16:43 Ответить
и не плохо тролит булбашского президента, не плохо (непутаем бульбашейс белорусами, это две большие разницы)
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05.03.2021 16:35 Ответить
Всё правильно! Молодцы литовцы! 👍
Надеюсь, Украина ответит подобным же образом.
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05.03.2021 16:36 Ответить
Нормально так послали нахєр бульбофюрерка наші литовські брати.
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05.03.2021 16:37 Ответить
Кацап, Литва пишеться з великої літери
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05.03.2021 17:11 Ответить
Спасибо!!!! Вы Супер!!!!
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05.03.2021 16:43 Ответить
И почему Тихановская в Украину не убежала ...?
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05.03.2021 16:44 Ответить
Etogo i naddo bylo ozidat,A davlenije na rezim toze nabirajet skorost ekonomiceskom plane takze.Ix zakazi otdajut drugim v tom cysle i Ukraine,nesmotria na to sto tam desevle
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05.03.2021 17:08 Ответить
_Ай маладца! Ну красавчики же! Не то что Запад - реверансы делает "дипломатические" - это перед людоедами-то! Палваны, *****!!
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05.03.2021 17:12 Ответить
Даля Грибаускайте тоже в бытность президентом растолковывала и объясняла Европе, что такое Рашка, а Европа всё гнет спину, не панимает, якобы.
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05.03.2021 18:09 Ответить
Даля Грибаускайте тоже в бытность президентом растолковывала и объясняла Европе, что такое Рашка, а Европа всё гнет спину, не панимает, якобы.
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05.03.2021 18:12 Ответить
Швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги, - МЗС Литви про прохання Білорусі видати Тіхановську - Цензор.НЕТ 4950
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05.03.2021 18:31 Ответить
Маленькое но очень ГОРДОЕ и САМОДОСТАТОЧНОЕ государство!!! Респект Лиетау!!!
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05.03.2021 20:05 Ответить
Є два аспекти питання. Перше, це міжнародні Договори (зокрема між РБ і Литвою) про співробітництво у правовій сфері, зокрема і щодо видачі злочинців. Литва зобов"язана екстрадувати Ціханоускаю Білорусі на вимогу офіційної влади і правоохоронних органів цієї країни. А Білорусь зобов"язана забезпечити справедливий суд над нею з участю міжнародних організацій, судових інстанцій, адвокатів. Це, доречі, набагато сильніше ударило би по режиму Лукашенки, ніж просто втеча Ціханоускай за кордон..
Відповідь офіційного МЗС Литви накшталт "швидше замерзне пекло" - то хамство і дикунство. Для відмови на рівні країни, що вважає себе цивілізованою європейською демократією існує маса різних дипломатичних прийомів, наприклад - "недостатньо доказів", "стан здоров"я", врешті відсутність Ціханоускай в країні іт.п.
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05.03.2021 20:36 Ответить
Tak Belorus LItve neotdajiot daze vojenix prestupnikov na kotorix lezit smert mirnix liudej .Druggoje LItva nepriznajut lukosenka i ego vlast kak legativnom.Dumaju otvetil
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05.03.2021 22:19 Ответить
"Білорусь не віддає Литві навіть військових злочинців..." То чим тоді Литва відрізняється від Білорусі, не віддаючи їй злочинця Ціханоускаю (котра підбурювала людей до державного перевороту з метою усунення законного конституційного Президента Лукашенка? А потім втекла до Литви...)
І з якого це переляку у вашому литовському розумінні Лукашенко є нелегітивним? Тим, що він вам не подобається, чи його вуса? Що знаходиться в союзі з РФ? Що вам погрожує? Виходячи з цієї логіки, Білорусь може не визнавати ваше керівництво, за те, що ви васькаєтеся з НАТО і ЄС, чим, доречі теж погрожуєте Білорусі...(чи НАТО-вські літаки над Прибалтикою - то втілення голубів миру для Бацьки?).
PS А відповідь литовського МЗС "швидше замерзне пекло", повторюся - то хамство і дикунство не гідне цивілізованої країни.
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06.03.2021 16:30 Ответить
Vi cytajete novosti sto ves ES nepriznajiot lukosenko kak legativno.Ne tolko LItva no vse strani i Ukraina v tom cysle.Tak vyxodit sto mi dolzni govorit ili slusat nelegativnogo prezidenta,kak dosputim Janukovica sto on tak skazet.Tichonovskuju mi priznali kak lidera Belorus naroda,takze i ES strani ejio takoj cytajet.MI politiceskix nekogda nevydovali,daze i legatvinim vlastiam kak dosputim raske.Cesno skazat nam ego nelegatvnogo prezidenta mnenije neinteresna sto on tam priznajet ili net mi imejem ES s nimi torgujem,govorim,a Belorus anrodu mi pomogajem studentam bezplatna ucioba zdes uxnim,mnogo ix rabotajet zdes bolse cem s Ukraini,ix kompanijam zdes sozdali uslovija rabotat.Narod mi poderzyvajem,a vot banditski rezim kotori bjiot,sadit v tiurmu ili ubyvajet svojix liudej net.Vase mnenije poderzivat bandytov lukosenko kotoryje ubyvajet sadit v tiurmu jest ne Evropejjskaja bolse sovetskaja
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06.03.2021 18:52 Ответить
Vot jesli idios na ulice i vydes sto ubyvajet celoveka,kak dumajete nado emu pomoc ili projti kak ne cego nebylo.Vot mi ne mozem projti,a vi vidimo prosli bi poskolku nezametili sto tam tvoritsia kak bi eto nezamecaja
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06.03.2021 19:04 Ответить
За Вашою логікою, якщо група бандитів спробує здійснити в Литві державний переворот, а потім втече до Білорусі, - то офіційний Мінськ на вашу вимогу видати злочинців у праві відповісти, наприклад - "швидше Дніпро поверне свої води назад, ніж ми навіть розглядатимемо вашого запиту"? Гарне у вас, "європейсько" - литовське розуміння міжнародних стосунків у правовій сфері...
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08.03.2021 10:21 Ответить
Ves Belorus narod stal bandytami,krome lukosenko u vas.Tichonovksu mi cytajem kak vygrvsuju vybori i lidera opoziciji.Mi ne vydem ejio naruseniji krome to sto vygrala vybori.Ja ecio raz govoriu nestavte nam lukosenko on nam ne drug i ego mnenyje nam neinteresna,on tak otstavsi ot zyzni i ekonomiceski ugrobil stranu jesli sravnit s nasej ekonomikoj oni otstali na 30 let kak minimum
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08.03.2021 11:45 Ответить
всегда интересно наблюдать украиномовного набутылочника в его естественной среде обитания
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07.03.2021 09:42 Ответить
Доктор! В регистратуре меня послали на х*й!
- И вы решили что это здесь?
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06.03.2021 07:43 Ответить
достойный ответ!!!
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06.03.2021 10:51 Ответить
 
 