Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования, - МИД Литвы о просьбе Беларуси выдать Тихановскую
Литва не намерена рассматривать просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Литвы.
"Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам - ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", - подчеркнкул Ландсбергис.
Как сообщалось, сегодня Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской.
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В общем, бацьку поставили раком.
Надеюсь, Украина ответит подобным же образом.
Відповідь офіційного МЗС Литви накшталт "швидше замерзне пекло" - то хамство і дикунство. Для відмови на рівні країни, що вважає себе цивілізованою європейською демократією існує маса різних дипломатичних прийомів, наприклад - "недостатньо доказів", "стан здоров"я", врешті відсутність Ціханоускай в країні іт.п.
І з якого це переляку у вашому литовському розумінні Лукашенко є нелегітивним? Тим, що він вам не подобається, чи його вуса? Що знаходиться в союзі з РФ? Що вам погрожує? Виходячи з цієї логіки, Білорусь може не визнавати ваше керівництво, за те, що ви васькаєтеся з НАТО і ЄС, чим, доречі теж погрожуєте Білорусі...(чи НАТО-вські літаки над Прибалтикою - то втілення голубів миру для Бацьки?).
PS А відповідь литовського МЗС "швидше замерзне пекло", повторюся - то хамство і дикунство не гідне цивілізованої країни.
- И вы решили что это здесь?