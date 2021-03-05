Украина передала ЕС список нарушителей прав человека в оккупированном Крыму для применения к ним санкций, - Кулеба

Украина передала Европейскому Союзу список лиц, виновных в системном нарушении прав человека в оккупированном Крыму, и рассчитывает на введение санкций против них уже в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Санкции реальны. Мы передали (ЕС. - Ред.) список людей, которых мы считаем виновными в нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму, и безусловно, мы будем прилагать все усилия, чтобы эти санкции были применены уже в этом году, поскольку нарушения прав человека в оккупированном Крыму являются системными и кричащими", - сказал Кулеба.

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