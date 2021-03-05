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Новости Санкции против России Репрессии в оккупированном Крыму
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Украина передала ЕС список нарушителей прав человека в оккупированном Крыму для применения к ним санкций, - Кулеба

Украина передала ЕС список нарушителей прав человека в оккупированном Крыму для применения к ним санкций, - Кулеба

Украина передала Европейскому Союзу список лиц, виновных в системном нарушении прав человека в оккупированном Крыму, и рассчитывает на введение санкций против них уже в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Санкции реальны. Мы передали (ЕС. - Ред.) список людей, которых мы считаем виновными в нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму, и безусловно, мы будем прилагать все усилия, чтобы эти санкции были применены уже в этом году, поскольку нарушения прав человека в оккупированном Крыму являются системными и кричащими", - сказал Кулеба.

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Автор: 

Крым (26373) санкции (11266) Евросоюз (17088) Кулеба Дмитрий (2880)


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Ліпше б звертали увагу на порушення прав людини на Україні!
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05.03.2021 16:37 Ответить
Надіюсь влада в Україні вже ввела санкції проти цих осіб із списку що передала?
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05.03.2021 16:38 Ответить
Как насчет нарушений прав человека МВД и ГПУ в Украине?

Может тоже пора передать?
Судилище по делу Шеремета с назначением виновных вопреки всему мало чем отличается от кацапского.
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05.03.2021 17:04 Ответить
Почему он ещё не снят с должности? Ждут пока и за него санкции введут?
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05.03.2021 17:06 Ответить
А фамілії політичних в'язнів Банкової - Антоненка, Дугарь, Кузьменко, Стерненко не забули вписати?
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05.03.2021 20:36 Ответить
 
 