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Новости Борьба с коррупцией
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"Как обворовывают Украину": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, сколько бюджет недополучает из-за коррупции и масштабы теневой экономики

Сегодня, в 21:00, в прямом-эфире ток шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят вопросы борьбы с коррупцией в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В новом выпуске обсудят, сколько миллиардов крутится в теневой экономике страны и насколько реально победить коррупцию в Украине.

Кроме того, в студии Шустера прозвучат "за" и против" разрешения двойного гражданства в стране.

Гостями студии станут:

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Михеил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Алексей Любченко, глава Государственной налоговой службы Украины;

Павел Рябикин, глава Государственной таможенной службы Украины;

Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Ярослав Железняк, глава фракции партии "Голос";

Игорь Палица, глава партии "За майбутнє";

Даниил Гетманцев, нардеп "Слуги народа", глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Алексей Гончаренко, нардеп "Европейской Солидарности", член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Дмитрий Олейник, глава Федерации работодателей Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева

Автор: 

коррупция (8558) шоу Шустера (315) Шустер Савик (681) двойное гражданство (161)


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Топ комментарии
+5
"Как обворовывают Украину": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, сколько бюджет недополучает из-за коррупции и масштабы теневой экономики - Цензор.НЕТ 6079
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05.03.2021 16:46
+5
На канале ахметова)
сявик, "три рубля и ваша")
Про карупцию)
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05.03.2021 16:48
+4
Беня в зрителях. Ахметов - автор идеи. Поясняют нюансы грабежа - Бойко, Тимошенко и др.
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05.03.2021 16:36
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Беня в зрителях. Ахметов - автор идеи. Поясняют нюансы грабежа - Бойко, Тимошенко и др.
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05.03.2021 16:36 Ответить
Оскільки нема представників ЄС, то обворовує Порошенко - зуб даю. )))
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05.03.2021 16:38 Ответить
Хоча, вибачте, є Льоша Гончаренко - цього досить, щоб розтавити крапки.
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05.03.2021 16:39 Ответить
Льоша Гончаренко є представником ЄС.Всі решта є тими грабіжниками які заявлені в темі Савіка Шустера,влючаючи присосавшогося самого Савіка Шустера.
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05.03.2021 17:52 Ответить
Главный пострадавший-медведчук.Отдали человеку государственную трубу,всё было просто супер,а сейчас отняли...Ну куда это годится?
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05.03.2021 23:10 Ответить
самое интересное не освещено: сколько и как разворовывается из того, что бюджет получает...
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05.03.2021 16:37 Ответить
Ринат Леонидыч именно об єтом снимет передачу на своем канале
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05.03.2021 16:51 Ответить
Актуальная тема! 👍
Обязательно посмотрим!
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05.03.2021 16:37 Ответить
Корупція в Україні неосяжна ,всеохоплююча !!!))
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05.03.2021 16:38 Ответить
И , к сожалению , на сегодня непобедима ?
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05.03.2021 16:40 Ответить
Висновок--Україні потрібне завнішнє керування !!! )))
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05.03.2021 16:42 Ответить
+1 за зовнішнє. Байден - прийди! Зєлю, вр, кму, суддів януковоща, подвійних громадян - геть!
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05.03.2021 17:10 Ответить
Список гостей это типа ребуса : найди 2-х не коррупционеров в этом списке или как?
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05.03.2021 16:39 Ответить
Миссия невыполнима .
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05.03.2021 16:42 Ответить
А сейчас волки расскажут вам о пользе вегетарианства, слушайте внимательно поросятки.
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05.03.2021 16:44 Ответить
На жаль ,інших в Україні немає !!)))
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05.03.2021 16:43 Ответить
Циркова вистава ,боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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05.03.2021 16:40 Ответить
С таким же успехом можно и погоду пообсуждать. Все все видят, знают и понимают и шо? Давайте обсудим? Как вы, плять, зае...бали со своими беспонтовыми говорильнями!
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05.03.2021 16:42 Ответить
ооо...Йуля Тимошенко вам щас расскажет !!! мать коррупции )) (слова, Ваня не мои)))
нам не надо КАК...нам надо КТО и чтоб ему пусто было))))
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05.03.2021 16:46 Ответить
"Как обворовывают Украину": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, сколько бюджет недополучает из-за коррупции и масштабы теневой экономики - Цензор.НЕТ 6079
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05.03.2021 16:46 Ответить
Теневая економика - это ответ на социалпоппулистскую, этатистскую, мракобесную политику Украины с дебильным Налоговым Кодексом им Азарова...
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05.03.2021 16:48 Ответить
На канале ахметова)
сявик, "три рубля и ваша")
Про карупцию)
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05.03.2021 16:48 Ответить
Шоу для лохів та Нелохів..
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05.03.2021 16:54 Ответить
Вангую кто будет виноватым.Порошенко.Остальные просто зрители и гости студии.
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05.03.2021 17:10 Ответить
Зарплату им подняли что бы те коррупцией не занимались до небес , так они все равно воруют ... Так снизить им зарплату до плинтуса и пускай грабят , а антикоррупционеры пускай лучше работают , вот и все . А то задрали отовсюду хапать !
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05.03.2021 17:12 Ответить
Судя по названию там Беня и Зеля будут давать мастер-класс?
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05.03.2021 17:19 Ответить
Крадуть все і все в тіні, шо там обсуждати
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05.03.2021 17:40 Ответить
Будут обговаривать, как обкрадати більше
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05.03.2021 17:41 Ответить
Льоша Гончаренко є представником ЄС.Всі решта є тими грабіжниками які заявлені в темі Савіка Шустера,влючаючи присосавшогося самого Савіка Шустера.
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05.03.2021 17:55 Ответить
Савік за всі роки кочував з одного каналу на інший,і збирав бабло з учасників своїх передач,які обговорювали як обкрадали Україну.Один раз навіть попробував створити свій телеканал і навіть встиг і на це зібрати бабло.Він дуже добре розуміється на корупціі.Більше від нього в тому січе хіба що Порошенко,тому і вигнав Савіка з України,щоб він не запаскуджував чисту свободу слова своїми передачами...
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05.03.2021 17:56 Ответить
На телеканалі олігарха-сєпара будуть кричати «дєржі вора!» Ржу.😁
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05.03.2021 18:21 Ответить
 
 