"Как обворовывают Украину": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, сколько бюджет недополучает из-за коррупции и масштабы теневой экономики

Сегодня, в 21:00, в прямом-эфире ток шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят вопросы борьбы с коррупцией в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В новом выпуске обсудят, сколько миллиардов крутится в теневой экономике страны и насколько реально победить коррупцию в Украине.

Кроме того, в студии Шустера прозвучат "за" и против" разрешения двойного гражданства в стране.

Гостями студии станут:



Сергей Марченко, министр финансов Украины;



Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;



Михеил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);



Алексей Любченко, глава Государственной налоговой службы Украины;



Павел Рябикин, глава Государственной таможенной службы Украины;



Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;



Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";



Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";



Ярослав Железняк, глава фракции партии "Голос";



Игорь Палица, глава партии "За майбутнє";



Даниил Гетманцев, нардеп "Слуги народа", глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;



Алексей Гончаренко, нардеп "Европейской Солидарности", член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;



Виталий Кличко, мэр Киева;



Дмитрий Олейник, глава Федерации работодателей Украины.

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