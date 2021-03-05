"Как обворовывают Украину": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, сколько бюджет недополучает из-за коррупции и масштабы теневой экономики
Сегодня, в 21:00, в прямом-эфире ток шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят вопросы борьбы с коррупцией в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В новом выпуске обсудят, сколько миллиардов крутится в теневой экономике страны и насколько реально победить коррупцию в Украине.
Кроме того, в студии Шустера прозвучат "за" и против" разрешения двойного гражданства в стране.
Гостями студии станут:
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;
Михеил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
Алексей Любченко, глава Государственной налоговой службы Украины;
Павел Рябикин, глава Государственной таможенной службы Украины;
Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Ярослав Железняк, глава фракции партии "Голос";
Игорь Палица, глава партии "За майбутнє";
Даниил Гетманцев, нардеп "Слуги народа", глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
Алексей Гончаренко, нардеп "Европейской Солидарности", член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;
Виталий Кличко, мэр Киева;
Дмитрий Олейник, глава Федерации работодателей Украины.
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нам не надо КАК...нам надо КТО и чтоб ему пусто было))))
сявик, "три рубля и ваша")
Про карупцию)