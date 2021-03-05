В Италии, Франции и Испании переболевшим COVID-19 будут вводить одну дозу вакцины

В Италии всем людям, которые уже переболели COVID-19, будут вводить только одну дозу вакцины.

В Министерстве здравоохранения отметили, что предпринятое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Таким образом, одной дозой рекомендуют прививать тех, кто переболел коронавирусной болезнью или же имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад.

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Отмечается, что Италия уже третья страна ЕС, которая идет на подобный шаг - введение одной дозы вакцины переболевшим COVID-19. Такое решение также приняли во Франции и Испании.