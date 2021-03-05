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В Италии, Франции и Испании переболевшим COVID-19 будут вводить одну дозу вакцины
В Италии всем людям, которые уже переболели COVID-19, будут вводить только одну дозу вакцины.
В Министерстве здравоохранения отметили, что предпринятое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Таким образом, одной дозой рекомендуют прививать тех, кто переболел коронавирусной болезнью или же имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад.
Отмечается, что Италия уже третья страна ЕС, которая идет на подобный шаг - введение одной дозы вакцины переболевшим COVID-19. Такое решение также приняли во Франции и Испании.
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ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs В студії Politeka Online Надія Михайлівна Жолобак, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Таймкоды:
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=0s 0:00 Всем ли нужна вакцинация от коронавируса?
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=510s 8:30 Кому нельзя вакцинироваться
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=720s 12:00 Помогут ли антитела
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1020s 17:00 Страх подавляет иммунитет
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1140s 19:00 Прививки детям
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1285s 21:25 Почему коронавирус не изчезнет
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1365s 22:45 Чем отличаются вакцины разных производителей
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1510s 25:10 Грипп никуда не делся
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1710s 28:30 Что известно о коронавирусах
Украина до сих не определилась, как, кого и чем вакцинировать. Два мира - два образа жизни.