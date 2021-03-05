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Новости Коронавирус и карантин
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В Италии, Франции и Испании переболевшим COVID-19 будут вводить одну дозу вакцины

В Италии, Франции и Испании переболевшим COVID-19 будут вводить одну дозу вакцины

В Италии всем людям, которые уже переболели COVID-19, будут вводить только одну дозу вакцины.

В Министерстве здравоохранения отметили, что предпринятое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Таким образом, одной дозой рекомендуют прививать тех, кто переболел коронавирусной болезнью или же имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад.

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Отмечается, что Италия уже третья страна ЕС, которая идет на подобный шаг - введение одной дозы вакцины переболевшим COVID-19. Такое решение также приняли во Франции и Испании.

Автор: 

вакцина (3815) Испания (860) Италия (1640) карантин (16729) Франция (3500) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А кто знает , кто в Украине переболел ? Тайно и явно ?
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05.03.2021 16:44 Ответить
Зеля, ты вторую дозу сэкономил мудрому нарiду?
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05.03.2021 16:45 Ответить
В Україні скоро будуть просувати ідею, що колективний імунітет можна і без вакцини отримати, тільки тим хто залишиться живим)
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05.03.2021 17:21 Ответить
Не исключено, что так лучше, без вакцин. Или вакцинировать, но не всех.
ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs В студії Politeka Online Надія Михайлівна Жолобак, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Таймкоды:
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=0s 0:00 ​ Всем ли нужна вакцинация от коронавируса?
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=510s 8:30 ​ Кому нельзя вакцинироваться
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=720s 12:00 ​ Помогут ли антитела
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1020s 17:00 ​ Страх подавляет иммунитет
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1140s 19:00 ​ Прививки детям
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1285s 21:25 ​ Почему коронавирус не изчезнет
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1365s 22:45 ​ Чем отличаются вакцины разных производителей
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1510s 25:10 ​ Грипп никуда не делся
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1710s 28:30 ​ Что известно о коронавирусах
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05.03.2021 17:28 Ответить
Уже третья страна Европы приняла такое решение - вакцинировать одной дозой.
Украина до сих не определилась, как, кого и чем вакцинировать. Два мира - два образа жизни.
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05.03.2021 17:26 Ответить
Вопрос к знатокам - Вакцинация , это добровольное заражение болезнью чтобы иммунитет зафиксировал посещение этой болезни и мгновенно определил ее(появление антител), так вот - накуя прививаться если человек уже переболел и болезнь уже отметилась в книге посещения!!!??? .. или тут задача вакцинации в чем-то другом!?.. Странно это все..Очень странно..
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05.03.2021 17:34 Ответить
 
 