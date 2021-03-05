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Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского

Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского

Введение Соединенными Штатами санкций против бизнесмена, экс-председателя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского показывает, что украинская коррупция находит наказание скорее границей, чем в Украине.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, комментируя решение властей США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Санкции США показывают, что украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в Украине. Пока в Украине не проведут полноценную судебную реформу, не реформируют суды, мы не можем надеяться на равную справедливость для всех украинцев", - подчеркнула Рудик.

Также она отметила, что "Голос" призывает правоохранительные органы обратить внимание на санкции против Коломойского и не тормозить уголовные дела.

Как сообщалось, сегодня Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) санкции (11268) США (26511) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+13
у Коломойского есть свой ручной президент
Откуда же наказание будет ?
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05.03.2021 16:49
+7
Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 8596
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05.03.2021 16:54
+6
Как вам еще объяснить тупорылым? "В Украине". А "на" идете вы, запоребриковые, и сексувльно-пешеходным маршрутом.
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05.03.2021 16:57
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Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 4319
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05.03.2021 16:48 Ответить
у Коломойского есть свой ручной президент
Откуда же наказание будет ?
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05.03.2021 16:49 Ответить
Ти про кого?
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05.03.2021 16:51 Ответить
про Байдена наверно)
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05.03.2021 16:54 Ответить
Ну ти замахнувся...! Мабуть прийняв трошки?
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05.03.2021 17:02 Ответить
Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 8596
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05.03.2021 16:54 Ответить
Мертвячук під американськими санкціями з 2014 року.
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05.03.2021 16:59 Ответить
Зачем Зеленский сделал его депутатом?
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05.03.2021 17:01 Ответить
🤥
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05.03.2021 17:05 Ответить
Зеленський? Ти взагалі щось тямиш у тому, що пишеш? А , взагалі, про що я і з ким? Здоров'я тобі і просвітління!
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05.03.2021 17:06 Ответить
Зеленський був президентом коли Медведчука реєстрували кандидатом в депутати.
Не заперечував.

Ти питай еслі шо не поняв)
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05.03.2021 17:13 Ответить
Ну так...........
На Україні, "ахтивісти", "херої", "ублюдки" і ті хто їх фінансує - не підсудні.
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05.03.2021 16:49 Ответить
Как вам еще объяснить тупорылым? "В Украине". А "на" идете вы, запоребриковые, и сексувльно-пешеходным маршрутом.
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05.03.2021 16:57 Ответить
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05.03.2021 16:58 Ответить
Не дошло? Читай внимательно.
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05.03.2021 16:59 Ответить
Олигархия всегда жила за счет благоприятной внешней коньюнктуры. В США к власти пришли левые демократы, пандемия и обвал сырья.
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05.03.2021 16:49 Ответить
левых демократов как раз не допустили к власти в США
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05.03.2021 17:01 Ответить
А йому, яка різниця? Він в темі тільки тоді, коли у відомості розписується.
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05.03.2021 17:10 Ответить
А если его прищучат, что он может рассказать
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05.03.2021 16:50 Ответить
Все розповість: хто допомагав , хто прикривав, хто відводив від пересолідування, з ким ділився, кого утримував..... У нього багато чого за плечима.
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05.03.2021 16:56 Ответить
В США все прекрасно и так знают. Секрет Полишинеля

Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 3814
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05.03.2021 17:01 Ответить
Не наважиться зелений "гідрант" Конституції - ставленик Коломойського ввести санкції проти батька.
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05.03.2021 16:51 Ответить
Будем посмотреть. Но Беня крепко держит свою куклу за крашенки делом о отмывании денег Привата. И для Бени Украина -- это последний оплот, больше ему не куда деваться.
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05.03.2021 17:05 Ответить
Это очень недвусмысленный намек Зеле.

Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 6442
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05.03.2021 16:55 Ответить
Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 1984
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05.03.2021 16:55 Ответить
Голос хтів єднатись зі СН в коаліцію, бо Порох- ворог, але щось пішло не так.
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05.03.2021 16:57 Ответить
Пинчук немного поумнее Бени оказался. Не такой наглый.
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05.03.2021 16:58 Ответить
Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране,! Что означает, что в Украине питомник в котором разводят и откармливают коррупционеров - ЗАПОВЕДНИК... А вот за границей это немножко опаснее ...
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05.03.2021 16:58 Ответить
сцикун напрягся.... блєдя почала збирати речі на крим
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05.03.2021 16:59 Ответить
Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 7586
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05.03.2021 17:04 Ответить
Здесь эта банда с одобрения 73 % безнаказанно разворовывает страну
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05.03.2021 17:07 Ответить
Горе-то какое!!!
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05.03.2021 17:08 Ответить
Вот последствия коррупции велике будівництво

Українська корупція знаходить своє покарання швидше за кордоном, ніж у країні, - Рудик про запровадження США санкцій проти Коломойського - Цензор.НЕТ 2380
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05.03.2021 18:05 Ответить
Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране - а чому це так? Дасте відповідь собі землячки?
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05.03.2021 18:31 Ответить
І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!! ЦЕ спростовує галас ,піднятий в ОП про борця з олігархами .
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05.03.2021 20:22 Ответить
 
 