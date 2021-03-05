Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского

Введение Соединенными Штатами санкций против бизнесмена, экс-председателя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского показывает, что украинская коррупция находит наказание скорее границей, чем в Украине.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, комментируя решение властей США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Санкции США показывают, что украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в Украине. Пока в Украине не проведут полноценную судебную реформу, не реформируют суды, мы не можем надеяться на равную справедливость для всех украинцев", - подчеркнула Рудик.

Также она отметила, что "Голос" призывает правоохранительные органы обратить внимание на санкции против Коломойского и не тормозить уголовные дела.

Как сообщалось, сегодня Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.

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