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Новости Агрессия России против Украины
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США в ОБСЕ: Оккупацией Крыма Россия отомстила Украине за курс на Европу

США в ОБСЕ: Оккупацией Крыма Россия отомстила Украине за курс на Европу

Незаконной оккупацией Крыма и разжиганием конфликта на Донбассе Россия хотела отомстить Украине за выбранный курс в Европейский Союз и трансатлантическое сообщество.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Семь лет тому назад, после того как протесты в Киеве сбросили коррумпированный режим Януковича, Москва отомстила Украине за ее решение прокладывать дорогу в Европейский Союз и трансатлантическое сообщество. 20 февраля 2014 года российские "зеленые человечки", Силы специальных операций со снятыми знаками различия, которые имели российское вооружение и пользовались военными средствами связи, захватили украинский Крымский полуостров. Через неделю они захватили парламент Крыма", - заявила дипломат.

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Она отметила, что именно с этого началась уже семилетняя кампания РФ по дестабилизации Украины и срыва, путем аннексии Крыма и конфликта на Востоке, устремлений Украины к демократическому развитию и тесным связям с Европой.

"В марте 2014 года, чтобы придать видимость легитимности своей оккупации - в нарушение международного права и пренебрегая обязательствами России как государства-участника ОБСЕ - Москва устроила в Крыму фиктивный референдум", - заявила Остриен.

Руководитель миссии США при ОБСЕ подчеркнула, что в последующие годы Россия "установила репрессивный режим, направленный против крымских татар, этнических украинцев и всех, кто выступает против оккупации".

"Сотни крымских детей растут без родителей, которых неправомерно называют экстремистами и террористами и несправедливо удерживают в российских тюрьмах за мирное противостояние оккупации", - добавила она.

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Остриен отметила, что действия России в Крыму и агрессия против Украины "угрожают европейской безопасности и подрывают принципы, закрепленные ОБСЕ и ООН, а именно что ни одна страна не может силой изменять границы другой".

Однако вместо соблюдения международных норм Россия прибегла к милитаризации оккупированного Крыма, "включая перемещение на полуостров самолетов и ракет, способных нести ядерные боеприпасы, а также другого вооружения и боеприпасов". Кроме того, РФ усилила свое военное присутствие в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, прибегая к препятствованию коммерческому судоходству и осуществлению других провокаций, заявила американский дипломат.

"Позиция США ясна: Крым - это Украина. Мы решительно подтверждаем свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Подобно тому, как мы стояли рядом с Эстонией, Латвией и Литвой во время темных десятилетий советского деспотизма, мы так же стойко стоим на стороне Украины и отвергаем попытку аннексии Россией Крыма", - заявила руководитель миссии США при ОБСЕ.

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Она призвала Россию прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политических заключенных. "Мы также призываем к предоставлению международным наблюдателям, включая Специальную мониторинговую миссию, полного и беспрепятственного доступа на всю территорию Украины, включая Крым", - добавила Остриен.

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Крым (26373) ОБСЕ (4875) россия (95418) США (26511)


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Топ комментарии
+13
ОБСЕ - союзник путіна. Це нікчемна організація. Правильно колись казав експерт з Ізраїля- ніяких ЄС, вірте тільки США.
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05.03.2021 16:55
+7
Исторические слова . Не прошло и семи лет .
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05.03.2021 16:53
+3
Американцы что то знают, запасайтесь попкорном)))
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05.03.2021 17:01
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Исторические слова . Не прошло и семи лет .
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05.03.2021 16:53 Ответить
Так, це дуже "сильна" заява. На рівні відкриття століття. Скоро так і про Будапештський меморандум заговорять.
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06.03.2021 17:07 Ответить
ОБСЕ - союзник путіна. Це нікчемна організація. Правильно колись казав експерт з Ізраїля- ніяких ЄС, вірте тільки США.
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05.03.2021 16:55 Ответить
Якшо дивитися на Грузинську війну серпня 2008 року , то саме так . Тільки неоголошене втручання США врятувало Грузинів .
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05.03.2021 17:16 Ответить
перші роки обсє в ткг представляла така собі Тальявіні., яка у 2008 році робила доклад по Грузії, і зокрема в ньому кацапія була в найкращому вигляді.
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05.03.2021 18:02 Ответить
Історія наразі змінюється блискавично , іноді навіть блисково . ))
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05.03.2021 18:29 Ответить
Зате в Україні увесь Захід обісрався.
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06.03.2021 17:08 Ответить
Капитан Марвел отдыхает
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05.03.2021 16:57 Ответить
Американцы что то знают, запасайтесь попкорном)))
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05.03.2021 17:01 Ответить
Что-то новое в репертуарчике ОБСЕ. Славная песенка. Слова, небось, Байден присоветовал? Сами бы вы хрен догадались еще триста лет. Только имейте в виду, ***** вас с финансового довольствия снимет за такие песни.
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05.03.2021 17:03 Ответить
насправді це дуже поверхня думка. кацапи не просто відомстили - це був їх крок до придушення України і затягування її в залежність від москви. Але це тільки частина плану, в якому Україна буде плацдармом для подальшого наступу кацапів на толєрастів з європи. Стати наддержавою і мати вплив на саму европу, таким чином підривати вплив США на европейському континенті.
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05.03.2021 18:09 Ответить
Дякую. Припускаю, що планам стосовно "захоплення Європи" та використання України як плацдарму в цій війні не судилося завершитися, як і подіям, які мав стпричинити в США штурм Капітолію. Дуже невчасно "здох" Трамп. Цим він підставив рф, яка поставила практично все на зеро - Трампа. Звісно, рф потроїть зусилля у цій війні. Програти для неї значить зникнути з політичної мапи світу. Але надважливий ресурс - кишенькового президента США - втрачено. Маятник стукнувся об Капітолій і розпочав зворотний рух. Тема величезна, тут нам її не подолати.
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05.03.2021 18:19 Ответить
Нам би цей моментум не проклацати. Немає бажання кацапам дати хоча б маленький шанс.
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05.03.2021 20:27 Ответить
Тут нам феєрично пощастило. Це не моментум, це період. Навіть по саму бубочку ватна верхівка це розуміє та імітує патріотичні вчинки. Наше завдання навіть не рухати маятник, а підкладати під нього тих, хто є ворогом. Маятник рухається в площині США-рф. Оскільки ми також знаходимося в цій площині, у нас з'явилася чудова нагода позбавитися явищ, осіб та обставин, що заважають побудувати дійсно незалежну державу. Звичайно, будуть загострення на фронті, диверсії та потужні операції кацапів в усіх сферах нашого життя, оскільки москва не погодиться на евтаназію. Тому це вартуватиме нашої крові.
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06.03.2021 08:30 Ответить
Все верно... Рашики не признают право Украины на существование... Поэтому глупо утверждать, что в Крыму они кому то мстили. Все строго по плану.
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05.03.2021 19:20 Ответить
В политике нет мести, но есть последствия.
Пётр Аркадьевич Столыпин
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05.03.2021 17:04 Ответить
Москва отомстила Украине за ее решение прокладывать дорогу в Европейский Союз
--------------------------
Вс' по Шекспиру:
"Так не доставайся же ты никому!"
Ничего не меняется.
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05.03.2021 17:13 Ответить
И всё? РФ отшлёпала Украину за европейский выбор?

Я думал что РФ захватив Крымский полуостров, продолжила экспансию в Черноморском бассейне. Далее была Сирия, для этого РФ заказала два командных центра - вертолётоносца класса "Мистраль" во Франции. Россия делала всё чтобы подогреть конфликт на ближнем востоке и вступить в него в качестве "миротворца-решалы". И т.д..
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05.03.2021 17:18 Ответить
были бы укры в нате и ес, почмокивали бы московиты сейчас, облизываясь и хвост собственный покусывая.. ..и все было бы Украина!..но гнилая Европа, как всегда, себя кидаловом проявила..да и Буш. мл.не настоял, еще и Грузию раздербанить позволил..эх, печалька..еще и дурни свои редкостные, тактическую ядренку москалю сдали....
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05.03.2021 17:21 Ответить
Надто просто думати що "Росія відомстила і забрала Крим".А чому тоді не забрала всю Україну?Насправді справа в іншому.Світ як завжди розколотий,і тепер на одній стороні США,на другій - Китай.А Росія вже на підхваті,так само як і Євросоюз.Штати підгрібають під себе країни,і Китай підгрібає...Наша біда в тому,що ми опинились на кордоні і нас гребуть одні і другі.І,на жаль є всі шанси що розгребуть повністю,як ото курка розгрібає гнойовисько в пошуках поживи...
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05.03.2021 17:46 Ответить
Так у кого рашка была на подхвате, когда оккупировала Крым? Кто ей отдал ПРИКАЗ?
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05.03.2021 19:25 Ответить
Історію треба вчити,щоб робити правильні висновки, друже. Війна з кацапами іде століттями, тоді ще і США не було.
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05.03.2021 19:36 Ответить
Кучрс на Європу був давно.Але саме ви,піндоси,примусили нас віддати його без бою.Добре чужими руками жар загрібати…
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05.03.2021 18:23 Ответить
Вы рвались в бой, а они вас не выпустили из Европы?
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05.03.2021 19:27 Ответить
Гав, гав....
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06.03.2021 17:11 Ответить
Росія окупант і вбивця, і США стоять на стороні України! Україна це добро яке воює проти сил зла, нікчемної, смердючої Росії!
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05.03.2021 18:53 Ответить
Включение страны в международную систему отношений, торговли, права, где доминирует не договорняк, а закон, ведет страну к прогрессу и процветанию. Так было с Западной Европой после второй мировой войны, так было с Южной Кореей, так было с Японией, Израилем и даже когда коммунистическому Китаю США открыли рынки и он был включен в систему торговли с условным Западом, он начал бурно развиваться. Вот этого никак не могут позволить москали: как это так, чтобы Украина жила лучше их, такой метрополии. Тогда не будет стремления украинцев назад в ярмо. А еще и ржать начнут над Московией.
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05.03.2021 22:23 Ответить
 
 