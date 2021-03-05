США в ОБСЕ: Оккупацией Крыма Россия отомстила Украине за курс на Европу

Незаконной оккупацией Крыма и разжиганием конфликта на Донбассе Россия хотела отомстить Украине за выбранный курс в Европейский Союз и трансатлантическое сообщество.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Семь лет тому назад, после того как протесты в Киеве сбросили коррумпированный режим Януковича, Москва отомстила Украине за ее решение прокладывать дорогу в Европейский Союз и трансатлантическое сообщество. 20 февраля 2014 года российские "зеленые человечки", Силы специальных операций со снятыми знаками различия, которые имели российское вооружение и пользовались военными средствами связи, захватили украинский Крымский полуостров. Через неделю они захватили парламент Крыма", - заявила дипломат.

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Она отметила, что именно с этого началась уже семилетняя кампания РФ по дестабилизации Украины и срыва, путем аннексии Крыма и конфликта на Востоке, устремлений Украины к демократическому развитию и тесным связям с Европой.

"В марте 2014 года, чтобы придать видимость легитимности своей оккупации - в нарушение международного права и пренебрегая обязательствами России как государства-участника ОБСЕ - Москва устроила в Крыму фиктивный референдум", - заявила Остриен.

Руководитель миссии США при ОБСЕ подчеркнула, что в последующие годы Россия "установила репрессивный режим, направленный против крымских татар, этнических украинцев и всех, кто выступает против оккупации".

"Сотни крымских детей растут без родителей, которых неправомерно называют экстремистами и террористами и несправедливо удерживают в российских тюрьмах за мирное противостояние оккупации", - добавила она.

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Остриен отметила, что действия России в Крыму и агрессия против Украины "угрожают европейской безопасности и подрывают принципы, закрепленные ОБСЕ и ООН, а именно что ни одна страна не может силой изменять границы другой".

Однако вместо соблюдения международных норм Россия прибегла к милитаризации оккупированного Крыма, "включая перемещение на полуостров самолетов и ракет, способных нести ядерные боеприпасы, а также другого вооружения и боеприпасов". Кроме того, РФ усилила свое военное присутствие в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, прибегая к препятствованию коммерческому судоходству и осуществлению других провокаций, заявила американский дипломат.

"Позиция США ясна: Крым - это Украина. Мы решительно подтверждаем свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Подобно тому, как мы стояли рядом с Эстонией, Латвией и Литвой во время темных десятилетий советского деспотизма, мы так же стойко стоим на стороне Украины и отвергаем попытку аннексии Россией Крыма", - заявила руководитель миссии США при ОБСЕ.

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Она призвала Россию прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политических заключенных. "Мы также призываем к предоставлению международным наблюдателям, включая Специальную мониторинговую миссию, полного и беспрепятственного доступа на всю территорию Украины, включая Крым", - добавила Остриен.