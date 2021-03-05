Антикоррупционный суд отменил решение Печерского суда об изменении подследственности дела о расхищении газа "Нафтогаза", - НАБУ
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева о передаче дела о расхищении газа НАК "Нафтогаз Украины" на 729,8 млн грн в расследование другому органу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как сообщалось, Печерский райсуд 10 февраля принял решение о передаче дела, расследование по которому было завершено в октябре 2020 года. Речь идет о расследовании второго эпизода коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ - Новояворовской и Новороздольский. Первый - о хищении газа на 1,4 млрд грн - с декабря 2019 слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн.
18 февраля антикоррупционные органы подали апелляционную жалобу на решение суда.
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Если бы не выбрали зеубожество---судова реформа уже бы подходила к концу 19год+ 20+ 21 так и было в планах!
Понавыбирают всякое дерьмо, а потом удивляются, что так плохо живут)))