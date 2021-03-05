Антикоррупционный суд отменил решение Печерского суда об изменении подследственности дела о расхищении газа "Нафтогаза", - НАБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева о передаче дела о расхищении газа НАК "Нафтогаз Украины" на 729,8 млн грн в расследование другому органу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщалось, Печерский райсуд 10 февраля принял решение о передаче дела, расследование по которому было завершено в октябре 2020 года. Речь идет о расследовании второго эпизода коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ - Новояворовской и Новороздольский. Первый - о хищении газа на 1,4 млрд грн - с декабря 2019 слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн.

18 февраля антикоррупционные органы подали апелляционную жалобу на решение суда.

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