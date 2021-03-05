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Новости Правосудие
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Антикоррупционный суд отменил решение Печерского суда об изменении подследственности дела о расхищении газа "Нафтогаза", - НАБУ

Антикоррупционный суд отменил решение Печерского суда об изменении подследственности дела о расхищении газа

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева о передаче дела о расхищении газа НАК "Нафтогаз Украины" на 729,8 млн грн в расследование другому органу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщалось, Печерский райсуд 10 февраля принял решение о передаче дела, расследование по которому было завершено в октябре 2020 года. Речь идет о расследовании второго эпизода коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ - Новояворовской и Новороздольский. Первый - о хищении газа на 1,4 млрд грн - с декабря 2019 слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн.

18 февраля антикоррупционные органы подали апелляционную жалобу на решение суда.

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НАБУ (4219) Газ (10223) Нафтогаз (3112) юстиция (758) Антикоррупционный суд (1206)


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ой горе та какое, пацаны деньги взяли, а дело развернули)) вот что Байден делает))
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05.03.2021 16:59 Ответить
На хитрую жопу Печерского суда нашелся... суд с винтом? Приятно.
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05.03.2021 16:59 Ответить
последний бастион набу с кс который борется с корупцией. Но людям нужны сазки в которых творятся чудеса. А хороших дел они просто не воспринимают .
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05.03.2021 18:21 Ответить
Мова йде про дубневичів - колишніх депутатів від бпп.
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05.03.2021 18:43 Ответить
Т.е. судова реформа, начатая при Порохе, работает! Нет ни у кого претензий ни к ВАКСу, ни к Верховному суду! А зебилами с 19 года по судебной реформе НИЧЕГО не сделано( только Верховный сократили в два раза, чем удлинили сроки рассмотрения дел).
Если бы не выбрали зеубожество---судова реформа уже бы подходила к концу 19год+ 20+ 21 так и было в планах!
Понавыбирают всякое дерьмо, а потом удивляются, что так плохо живут)))
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05.03.2021 23:29 Ответить
 
 