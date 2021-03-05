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Новости Борьба с коронавирусом
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От COVID-19 в зоне проведения ООС вакцинировали уже 1030 военнослужащих, из них 147 медиков, - штаб ООС

От COVID-19 в зоне проведения ООС вакцинировали уже 1030 военнослужащих, из них 147 медиков, - штаб ООС

В районе проведения ООС продолжается вакцинация военнослужащих от коронавирусной болезни COVID-19 С 25 февраля в 2021 ВС Украины начата кампания по вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

На сегодняшний день Вооруженные Силы Украины получили от Министерства здравоохранения Украины 14 тыс. доз вакцины Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca и одобренной Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

По состоянию на 5 марта проведена вакцинация 1030 военнослужащих, привлеченных в состав ООС, из них 147 медицинских работников. Как сообщает медицинская служба, поствакцинальных осложнений не отмечалось.

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Автор: 

вакцина (3815) операция Объединенных сил (6766) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
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Тока таке.

От COVID-19 в зоне проведения ООС вакцинировали уже 1030 военнослужащих, из них 147 медиков, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1464
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05.03.2021 17:18
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Военные - народ подневольный. Тут вы со своей "вакцинацией" развернетесь!
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05.03.2021 16:57 Ответить
Ти про що?
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05.03.2021 17:05 Ответить
Ватник сожалеет , что не "спутник" . Не бери в голову . Оформи ему спам .
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05.03.2021 17:08 Ответить
Я про те, що населення України послало на ху...тір степанова з його індійськими помиями, а в ЗСУ наказу будуть змушені підкоритися.
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05.03.2021 17:23 Ответить
Эта "вакцина" КовидШит не заригистрирована в Украине. Я, во всяком случае, ни разу не видел сообщения с номером регистрации и ссылкой на такую регистрацию.
Кто-то видел?
Поделитесь, пожалуста.
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05.03.2021 17:03 Ответить
Вроде регистрировали. Те самые чуваки индейского происхождения шо щебенку на Велике Крадивництво продавали.
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05.03.2021 17:08 Ответить
Вроде...
Номер регистрации знаете? Поделитесь, пожалуйста. Я номера регистрации не нашел.
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05.03.2021 17:14 Ответить
Тока таке.

От COVID-19 в зоне проведения ООС вакцинировали уже 1030 военнослужащих, из них 147 медиков, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1464
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05.03.2021 17:18 Ответить
У Польщі померла вчителька, яка раніше отримала щеплення від коронавірусу

04.03.2021
36-річна жінка померла 1 березня. Згідно з інформацією, наданою веб-сайту leszno.naszemiasto.pl Пшемиславом Гжешковяком, окружним прокурором м. Лешно, розпочати розслідування у разі смерті такої молодої людини, яка додатково не страждала на хронічні захворювання, є стандартною процедурою.
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05.03.2021 18:17 Ответить
Я ще жодного разу не бачила, щоб хоч одну смерть пов*язали зі щепленням. А вже скільки їх є по різних країнах.
То тільки смерті всі ковідні.
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06.03.2021 04:36 Ответить
 
 