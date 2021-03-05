От COVID-19 в зоне проведения ООС вакцинировали уже 1030 военнослужащих, из них 147 медиков, - штаб ООС

В районе проведения ООС продолжается вакцинация военнослужащих от коронавирусной болезни COVID-19 С 25 февраля в 2021 ВС Украины начата кампания по вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

На сегодняшний день Вооруженные Силы Украины получили от Министерства здравоохранения Украины 14 тыс. доз вакцины Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca и одобренной Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

По состоянию на 5 марта проведена вакцинация 1030 военнослужащих, привлеченных в состав ООС, из них 147 медицинских работников. Как сообщает медицинская служба, поствакцинальных осложнений не отмечалось.

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