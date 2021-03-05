Тернопольский горсовет присвоил городскому стадиону имя командующего УПА Романа Шухевича
Тернопольский городской совет в пятницу, 5 марта, решил переименовать городской стадион. Стадиону присвоили имя главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА) Романа Шухевича.
Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского горсовета, передает Цензор.НЕТ.
Такое решение городские власти приурочили к годовщине гибели Шухевича. Теперь стадион будет называться: "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".
"Очень символично, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". Главнокомандующий УПА был хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта", - пояснил городской голова Сергей Надал.
Инициативу городского головы о переименовании стадиона поддержали все депутаты горсовета.
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А то у ватки лютий батхерт.
Кохай вату до раночку!
Чому ж тоді в УПА існували навіть повністю єврейські з'єднання???
З вересня 1942 по лютий 1943 Наталія Шухевич, дружина головного командира УПА Романа Шухевича, переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг (в іншій транскрипції Райсинберг, Райтенберг), якій у той час було 7 років.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-novyn-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-4 [4]
В спогадах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій , син Романа Шухевича, згадує, що на початку війни сім'я Шухевичів мешкала у Львові, на вулиці Королеви Ядвіги, де їх сусідами була єврейська сім'я Вольфа і Ружі Райхенберг, які володіли магазином тканин. Їхню старшу дочку Ірму Райхенберг німці застрелили на вулиці в 1942 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-6 [6] , а молодша Ірина почала жити в сім'ї Шухевичів, вона готувалася піти до школи.
Роман Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижкоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-8 [8] . Рік народження дівчинки було змінено з 1936 на 1937 . Відповідно до нових документів Ірина значилася дочкою загиблого радянського офіцера.
Після арешту Наталії Шухевич в 1943 році Гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові, поблизу містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова, де Ірина і перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 Голокост .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-10 [10]
У 1956 році Ірина надіслала настоятельниці монастиря лист зі своєю фотографією. Врятована жінка мешкала в Україні і померла 2007 року в Києві у віці 72 років. В Києві мешкає її син Володимирhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-novyn-3 [3] . Юрій Шухевич зустрічався з ним, вже після смерті його матері.
Прізвище Райхенберг міститься в базі даних жертв нацистів меморіалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC Яд-Вашем в Ізраїлі
До речі, а чого так слова жид боїшся? В Польщі то звичне слово, без будь-якого криміналу. Та й в Україні воно не заборонене.
а те, що зараз підніметься срач зліва і справа від України, то нехай поцілують себе в одне місце. Ми - УКРАЇНЦІ, в своїй країні, що зветься УКРАЇНОЮ, маємо право шанувати своїх героїв, минулого і теперішнього! це наш обов'язок перед світлою пам'яттю цих людей!!!!
Тернополь- поздравляю!!! Уважуха!!!
PS "отруєною парасолькою", кажеш ... НІ, все-таки здай тест на ПЛР.
____________ШУХЕВИЧ РОМАН ОСИПОВИЧ.___________
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"Ми всі - воїни УПА і всі підпільники в тому числі і я - розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться загинути в святій боротьбі з грубою силою окупантів. Але, запевняю вас, - ми не будемо боятися вмирати, бо, вмираючи, будемо виходити з того, що станемо добривом для української землі. Ця наша рідна земля потребує ще багато добрив, щоб в майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка завершить те, що нам не судилося закінчити "... Так зусиль щоб її завершити! Слава Україні!"
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МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !