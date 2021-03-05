Тернопольский горсовет присвоил городскому стадиону имя командующего УПА Романа Шухевича

Тернопольский городской совет в пятницу, 5 марта, решил переименовать городской стадион. Стадиону присвоили имя главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА) Романа Шухевича.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение городские власти приурочили к годовщине гибели Шухевича. Теперь стадион будет называться: "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

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"Очень символично, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". Главнокомандующий УПА был хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта", - пояснил городской голова Сергей Надал.

Инициативу городского головы о переименовании стадиона поддержали все депутаты горсовета.