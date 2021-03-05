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Тернопольский горсовет присвоил городскому стадиону имя командующего УПА Романа Шухевича

Тернопольский горсовет присвоил городскому стадиону имя командующего УПА Романа Шухевича

Тернопольский городской совет в пятницу, 5 марта, решил переименовать городской стадион. Стадиону присвоили имя главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА) Романа Шухевича.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение городские власти приурочили к годовщине гибели Шухевича. Теперь стадион будет называться: "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый директор Института нацпамяти Дробович про Бандеру и Шухевича: Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, без навязывания

"Очень символично, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". Главнокомандующий УПА был хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта", - пояснил городской голова Сергей Надал.

Инициативу городского головы о переименовании стадиона поддержали все депутаты горсовета.

Автор: 

стадион (185) Тернополь (769) Шухевич (249)


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Топ комментарии
+23
Ух! А я думаю- що воно за заграва за вікном!
А то у ватки лютий батхерт.
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05.03.2021 17:00
+19
Слава Роману Шухевичу !
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05.03.2021 17:04
+14
Героям Слава!!!
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05.03.2021 17:08
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Ух! А я думаю- що воно за заграва за вікном!
А то у ватки лютий батхерт.
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05.03.2021 17:00 Ответить
У ватки почнеться реальний батхерт коли у нас почнуться справжні реформи.
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05.03.2021 17:13 Ответить
ФМТ ви найкращі! 👍
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05.03.2021 17:01 Ответить
Ой, Романе, Романечку,
Кохай вату до раночку!
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05.03.2021 17:02 Ответить
Всяко лучше , чем динамо или юные надежды .
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05.03.2021 17:03 Ответить
Гарна новина.
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05.03.2021 17:03 Ответить
Они работают . К чему сарказм ?
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05.03.2021 17:05 Ответить
Вони працюють,Українці ПРАЦЮЮТЬ,а "работают" раби на росіянії.
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05.03.2021 17:07 Ответить
У Польщі кажуть, що працюють нормальні, а работають "професіональні".
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05.03.2021 18:12 Ответить
Слава Роману Шухевичу !
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05.03.2021 17:04 Ответить
Героям Слава!!!
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05.03.2021 17:08 Ответить
ХО-РО-ШО ...
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05.03.2021 17:05 Ответить
До речі, кривавий диктатор Сралін пережив Шухевича рівно на три роки.
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05.03.2021 17:06 Ответить
і відкинув копита якраз в цей день 68 років тому...
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05.03.2021 17:09 Ответить
Теперь стадион будет называться: "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича --Теперь стадион будет называться: гарно би будо : "Тернопольский городской стадион имени героя України Романа Шухевича
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05.03.2021 17:07 Ответить
Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича на проспекті Степана Бандери.
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05.03.2021 17:15 Ответить
Тернопільський міський стадіон імені героя України Романа Шухевича на проспекті героя України Степана Бандери ?
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05.03.2021 17:42 Ответить
Саме так!
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05.03.2021 18:03 Ответить
Неоднозначное решение. С поляками на ровном месте ссоримся.
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05.03.2021 17:08 Ответить
А шо там у Польщі заборонили славити Армію Крайову,яка Українців вирізала?
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05.03.2021 17:09 Ответить
Не знаю, я не лезу в это дерьмо. Я лишь констатирую факт, что такое разжигание исторических срачей наших отношений точно не улучшит, а лишь ухудшит. А от их ухудшения, Украина в любом случае потеряет больше.
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05.03.2021 17:16 Ответить
Треба раз і назавжди визначитись з Поляками,у них свої герої,у нас свої.
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05.03.2021 17:20 Ответить
Тут дело не только в поляках, но и в других народах, которые так или иначе оказались замешаны во всей этой кровавой бойне. Поляки и Степан Бандеру считается террористом. Но он, в отличие от Шухевича, никакого участия в массовых убийствах Евреев не принимал. Более того, насколько я знаю, он в своих работах писал, что любой инородец, которому близка идея независимой Украины, и который готов её защищать -- это его побратим. В то время, как участие Шухевича в уничтожении Еврейского народа -- доказанный факт. То есть, отношение Евреев к Шухевичу и Бандере кардинально разное, хотя для украинского народа они герои оба.
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05.03.2021 17:28 Ответить
Чоловіче, де є докази участі Романа Шухевича в розправах над євреями????? Чому на нюрберзькому процесі ніхто не був осуджений, навіть заочно????
Чому ж тоді в УПА існували навіть повністю єврейські з'єднання???
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05.03.2021 17:43 Ответить
Насколько я знаю, Яд ва-Шем и лично Йозеф Лапид проводили научное исследование о причастности батальона Нахтигаль к Львовскому погрому 1941 года. Ну это лет 10 назад было, уже не помню детали.
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05.03.2021 17:48 Ответить
Біографія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&section=1 ред. код ]
З вересня 1942 по лютий 1943 Наталія Шухевич, дружина головного командира УПА Романа Шухевича, переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг (в іншій транскрипції Райсинберг, Райтенберг), якій у той час було 7 років.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-novyn-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-4 [4]
В спогадах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій , син Романа Шухевича, згадує, що на початку війни сім'я Шухевичів мешкала у Львові, на вулиці Королеви Ядвіги, де їх сусідами була єврейська сім'я Вольфа і Ружі Райхенберг, які володіли магазином тканин. Їхню старшу дочку Ірму Райхенберг німці застрелили на вулиці в 1942 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-6 [6] , а молодша Ірина почала жити в сім'ї Шухевичів, вона готувалася піти до школи.
Роман Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижкоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-8 [8] . Рік народження дівчинки було змінено з 1936 на 1937 . Відповідно до нових документів Ірина значилася дочкою загиблого радянського офіцера.
Після арешту Наталії Шухевич в 1943 році Гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові, поблизу містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова, де Ірина і перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 Голокост .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-10 [10]
У 1956 році Ірина надіслала настоятельниці монастиря лист зі своєю фотографією. Врятована жінка мешкала в Україні і померла 2007 року в Києві у віці 72 років. В Києві мешкає її син Володимирhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-novyn-3 [3] . Юрій Шухевич зустрічався з ним, вже після смерті його матері.
Прізвище Райхенберг міститься в базі даних жертв нацистів меморіалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC Яд-Вашем в Ізраїлі
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05.03.2021 17:53 Ответить
Вас не змущает тот факт , що евреі ЗЕ і коломойский роблят геноцид українському народі ?
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05.03.2021 17:46 Ответить
Смущает конечно, но что я могу с этим сделать-то. Я ж не могу отвечать за то, что делают другие представители моего Народа от его имени.
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05.03.2021 17:54 Ответить
А потім знову вай-вай буде, погроми, холокост? Скільки разів вас історія вже наказувала, але ви ніяк то не запам`ятаєте. Правда, таке враження, що у вас якісь касти. Одні творять зло, а інші від того страждають. В принципі, так у всіх і всюди, але у вас то дуже вже яскраво видно.

До речі, а чого так слова жид боїшся? В Польщі то звичне слово, без будь-якого криміналу. Та й в Україні воно не заборонене.
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05.03.2021 18:11 Ответить
Слово жид в Польщі -- це назва юдеїв. Літературна, і була раніше така ж в Україні і Росії. Після революції, в якій перемогли більшовики з жидівським корінням, стали їх називати "євреями".
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05.03.2021 18:43 Ответить
У контрреволюції в Росії був лозунг : "Бей жидов, спасай Россию!"
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05.03.2021 18:45 Ответить
А я про що? І в Україні то офіційна назва, без будь-якої образи чи криміналу. То в декого на нього просто хвора реакція. Ну так то їх проблеми, думаю. Психіатрія їм на допомогу.
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05.03.2021 18:45 Ответить
Ата иегуди? Ата мэдабэр иври?
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05.03.2021 19:51 Ответить
Ма нишма?
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05.03.2021 19:52 Ответить
Я ж не могу отвечать за то, что делают другие представители моего Народа от его имени. /Проблема в недостаточной информированности украинцев. Евреи депутаты и олигархи которые на слуху и на виду - предатели и воры. Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву./ В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ. / Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского / Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП.И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов". Украинцы не знают что на каждого плохого депутата-еврея есть 10 хороших депутатов-евреев а на каждого плохого олигарха-еврея есть 10 хороших олигархов-евреев.Украинцам нужна такая информация.
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05.03.2021 19:55 Ответить
А что, слово "еврей" уже следует писать с большой буквы? Не знал...
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05.03.2021 18:02 Ответить
підтримую... ми в себе вдома маємо право називати так, як нам заманеться!!!
а те, що зараз підніметься срач зліва і справа від України, то нехай поцілують себе в одне місце. Ми - УКРАЇНЦІ, в своїй країні, що зветься УКРАЇНОЮ, маємо право шанувати своїх героїв, минулого і теперішнього! це наш обов'язок перед світлою пам'яттю цих людей!!!!
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05.03.2021 17:17 Ответить
Кацап, а ти тут чого? Тут не подають і бояри не наливають.
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05.03.2021 17:16 Ответить
Какая разница с Харьковом!!!! Последствия от вони совка будут еще долго!!!!
Тернополь- поздравляю!!! Уважуха!!!
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05.03.2021 17:09 Ответить
Цікаво, хто з ворогів України першить подасть заяву в суд про скасування рішення про присвоєння стадіону імені Романа Шухевича: дубінський чи буданський? Чи може сам портнов особисто?
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05.03.2021 17:12 Ответить
Браво!
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05.03.2021 17:15 Ответить
еще бы лавру в почаеве у маскалей отобрали....
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05.03.2021 17:20 Ответить
все лавры и монастыри!... упц мп вне закона!
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05.03.2021 17:28 Ответить
І в Києві необхідно викурити москалів з Лаври.
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05.03.2021 18:31 Ответить
Тернопільська міськрада присвоїла міському стадіону ім'я командувача УПА Романа Шухевича - Цензор.НЕТ 7283
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05.03.2021 17:23 Ответить
Так,на мою думку Шухевич єдиний націоналіст,вартий шани,пам"ятників і пам"яті.Мужній,сміливий,своїх не кидав і загинув як воїн,в бою.Всі інші,починаючи від ідеолога Донцова,який чи то циган,чи то болгарин,чи то єврей,чи то все на купу (але точно не українець) до малорослого Бандери,що розколов ОУН,набаламутив і втік за кордон (де був заколотий отруєною парасолькою) не варті мізинця Шухевича.Не маю на увазі рядової партизанки,але з верхівки він один...
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05.03.2021 17:33 Ответить
малорослого Бандери..........втік за кордон (де був заколотий отруєною парасолькою) -И он тоже? Как болгарский журналист?
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05.03.2021 18:41 Ответить
Провірся на КОВІД - у тебе втрата нюху: не відчуваєш, як смердить московським гівном від твоїх висерів.
PS "отруєною парасолькою", кажеш ... НІ, все-таки здай тест на ПЛР.
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05.03.2021 20:14 Ответить
Хто памятая минуле в тих е майбутне, красавци
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05.03.2021 17:35 Ответить
Обе Скабеевы сегодня обоссут колготки.
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05.03.2021 17:36 Ответить
А чому б не продовжити назву наприклад : Авангард Шухевича . ? )
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05.03.2021 17:50 Ответить
Тем временем - львовский горсовет присвоил звание почетного гражданина города, гражданке, которая сдала Шухевича МГБ.
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05.03.2021 18:13 Ответить
Мер Львова ще та московська гнида.
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05.03.2021 18:35 Ответить
*****))) садомазовьій...
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05.03.2021 20:55 Ответить
Вподобайка!
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05.03.2021 19:42 Ответить
-
____________ШУХЕВИЧ РОМАН ОСИПОВИЧ.___________

"Ми всі - воїни УПА і всі підпільники в тому числі і я - розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться загинути в святій боротьбі з грубою силою окупантів. Але, запевняю вас, - ми не будемо боятися вмирати, бо, вмираючи, будемо виходити з того, що станемо добривом для української землі. Ця наша рідна земля потребує ще багато добрив, щоб в майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка завершить те, що нам не судилося закінчити "... Так зусиль щоб її завершити! Слава Україні!"
-
МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !
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05.03.2021 20:06 Ответить
 
 