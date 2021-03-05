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Новости Приговор Стерненко
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Приговор Стерненко: Суд не будет рассматривать ходатайство об свобождении из-под стражи. ДОКУМЕНТ

Приговор Стерненко: Суд не будет рассматривать ходатайство об свобождении из-под стражи. ДОКУМЕНТ

Судья оставил ходатайство об освобождении активиста Сергея Стерненко из-под стражи без рассмотрения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится в Telegram-канале активиста.

"Ходатайство об освобождении Сергея Стерненко из-под стражи суд рассматривать не будет. Следственный судья Осик оставил ходатайство без рассмотрения, поскольку, по его мнению, Сергей сегодня не был в помещении Приморского суда, а все время находился в СИЗО", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "пока адвокаты ждали рассмотрение ходатайства, Сергея без предупреждения увезли в СИЗО".

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Приговор Стерненко: Суд не будет рассматривать ходатайство об свобождении из-под стражи 01

Отметим, сегодня Стерненко подал апелляцию на приговор.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

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Автор: 

суд (25085) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+11
СТЕРНЕНКО З СУДУ: ВОНИ НАС БОЯТЬСЯ! ТЕРМІНОВЕ ЗВЕРНЕННЯ!

https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk
Приговор Стерненко: Суд не будет рассматривать ходатайство об свобождении из-под стражи - Цензор.НЕТ 2000
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05.03.2021 17:12
+9
Вот вам , благодарность от гниды зелемойского! Где сметуны , голосовавшие за табуретку какламоя ??? Кто сейчас 😈
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05.03.2021 17:14
+8
В чому Стерненко завинив перед владою ЗЕ? В тому що у 2014-му став активним учасником Революції Гідності, очолив одеський обласний осередок "Правого Сектору". На той момент Сергієві було 18 років. Він брав участь у травневих подіях в Одесі 2014-го року. Так, він організував та брав активну участь у в багатьох акціях в Одесі, зокрема, так звана "сміттєва люстрація", зривах концертів Ані Лорак, Світлани Лободи, Костянтина Райкіна та інших. Так, на початку 2014 року, коли в Одесі розпочалася військова операція "русская весна", навіть міліція перейшла на сторону ворога, такі люди як Стерненко цю весну там зупинили, зупинили путінську терористичну організацію Маркова "родіна". Цих людей потрібно нагороджувати орденами і медалями, а не судити. Якби не Стерненко то в Одесі було б те саме що сьогодні в Донецьку. Ви судите Стерненка, а міліціонерів які були під присягою і начепили на себе георгіївські стрічки вже судили ? На жаль, сьогодні пропутінська влада Києва бере реванш за програш "родіни" в Одесі в 2014 році. Боротьба не закінчена. Слава Україні! Героям слава!
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05.03.2021 19:26
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Прикольно ?
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05.03.2021 17:12 Ответить
Зебілам - так. Але сміятися найкраще у самому кінці. І підозрюю, що до того часу зебілам буде вже не до сміху.
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05.03.2021 17:23 Ответить
СТЕРНЕНКО З СУДУ: ВОНИ НАС БОЯТЬСЯ! ТЕРМІНОВЕ ЗВЕРНЕННЯ!

https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk
Приговор Стерненко: Суд не будет рассматривать ходатайство об свобождении из-под стражи - Цензор.НЕТ 2000
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05.03.2021 17:12 Ответить
Что такое КРИВОСУДИЕ?
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05.03.2021 17:12 Ответить
те, за що ви всі, 73/43%зебіли, галасували
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05.03.2021 17:25 Ответить
ты 50-й% зебил ты самоучка
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05.03.2021 17:34 Ответить
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/20870 вкотре підтвердив істину стосовно хронічного дебілізму в їх середовищі
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05.03.2021 17:48 Ответить
а будку судьи не забыли обработать противопожарным составом?
чы вся ватка огнеупорная?
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05.03.2021 17:13 Ответить
Вот вам , благодарность от гниды зелемойского! Где сметуны , голосовавшие за табуретку какламоя ??? Кто сейчас 😈
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05.03.2021 17:14 Ответить
Судді, мабуть, мають надію, що народ, коли буде судити на майдані, їх підведе під амністію.
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05.03.2021 17:19 Ответить
Не судіть зебілів і зєлєботів. У них нині траур. Санкції Держдепу проти Коломойського залишають перших без мрії, а других - без зарплати.
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05.03.2021 17:26 Ответить
Не дадим Серуньку в обиду!
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05.03.2021 17:34 Ответить
Тебя уже природа обидела.
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05.03.2021 17:41 Ответить
Іванов ! Іди У СРАКУ !
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05.03.2021 18:02 Ответить
А чи не можна їх поміняти місцями? Стерненка та суддя маю на увазі...
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05.03.2021 17:34 Ответить
О как: если из СИЗО в СИЗО возить - можно эти "клопотання" мурыжить вечно? Не знал.
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05.03.2021 17:35 Ответить
Адвокат подаючи клопотання про звільнення не з'ясував в юрисдикції якого суду знаходиться СІЗО????
Не вірю.
Подаючи клопотання з порушенням територіальної юрисдикції адвокат не знав, що його залишать без розгляду?????
Не вірю.
Адвокат ніколи не читав ст.206КПК ????
Точно не вірю.
На біса він тоді це клопотання подавав...
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05.03.2021 17:51 Ответить
Тоді протести будуть не зовсім мирними !

Свободу Сергію Стерненко !
Свободу ВСІМ політв"язням !
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05.03.2021 18:06 Ответить
Это будет долго и нудно. Как с Антоненко. И закончится одинаково. Условным "Ростовым" для зелени. Если так можно назвать петлю на их шеях.
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05.03.2021 18:13 Ответить
В чому Стерненко завинив перед владою ЗЕ? В тому що у 2014-му став активним учасником Революції Гідності, очолив одеський обласний осередок "Правого Сектору". На той момент Сергієві було 18 років. Він брав участь у травневих подіях в Одесі 2014-го року. Так, він організував та брав активну участь у в багатьох акціях в Одесі, зокрема, так звана "сміттєва люстрація", зривах концертів Ані Лорак, Світлани Лободи, Костянтина Райкіна та інших. Так, на початку 2014 року, коли в Одесі розпочалася військова операція "русская весна", навіть міліція перейшла на сторону ворога, такі люди як Стерненко цю весну там зупинили, зупинили путінську терористичну організацію Маркова "родіна". Цих людей потрібно нагороджувати орденами і медалями, а не судити. Якби не Стерненко то в Одесі було б те саме що сьогодні в Донецьку. Ви судите Стерненка, а міліціонерів які були під присягою і начепили на себе георгіївські стрічки вже судили ? На жаль, сьогодні пропутінська влада Києва бере реванш за програш "родіни" в Одесі в 2014 році. Боротьба не закінчена. Слава Україні! Героям слава!
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05.03.2021 19:26 Ответить
зажмурити треба трухана
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05.03.2021 19:31 Ответить
Ось и закрийте их там в готели
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05.03.2021 19:32 Ответить
Суд небудет рассматривать -нет бабла у Стерненка-будет рассматривать у дипломатов которы возят контробас за бугор
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05.03.2021 19:40 Ответить
Позор Зеленскому! Позор суду!!!
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05.03.2021 20:05 Ответить
Ну что, Сергей, не помогли тебе извинения перед зелохом?
Злопамятное чмо не простило тебе оскорбления (не то, что Порох)

Или, может, не перед тем ты извинился?
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05.03.2021 23:34 Ответить
СЕРГІЯ СТЕРНЕНКА В ПРЕЗИДЕНТИ!!! Він знає, вміє та має досвід поводження з ворогами України! «Пора! - мне шепчет голос тайный, Пора губить врагов Украйны!» - Рылеев КФ.
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06.03.2021 12:09 Ответить
суддя дочєкається нової влади...
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10.03.2021 12:07 Ответить
 
 