Приговор Стерненко: Суд не будет рассматривать ходатайство об свобождении из-под стражи. ДОКУМЕНТ
Судья оставил ходатайство об освобождении активиста Сергея Стерненко из-под стражи без рассмотрения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится в Telegram-канале активиста.
"Ходатайство об освобождении Сергея Стерненко из-под стражи суд рассматривать не будет. Следственный судья Осик оставил ходатайство без рассмотрения, поскольку, по его мнению, Сергей сегодня не был в помещении Приморского суда, а все время находился в СИЗО", - говорится в сообщении.
Сообщается, что "пока адвокаты ждали рассмотрение ходатайства, Сергея без предупреждения увезли в СИЗО".
Отметим, сегодня Стерненко подал апелляцию на приговор.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.
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чы вся ватка огнеупорная?
Не вірю.
Подаючи клопотання з порушенням територіальної юрисдикції адвокат не знав, що його залишать без розгляду?????
Не вірю.
Адвокат ніколи не читав ст.206КПК ????
Точно не вірю.
На біса він тоді це клопотання подавав...
Свободу Сергію Стерненко !
Свободу ВСІМ політв"язням !
Злопамятное чмо не простило тебе оскорбления (не то, что Порох)
Или, может, не перед тем ты извинился?