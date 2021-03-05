Приговор Стерненко: Суд не будет рассматривать ходатайство об свобождении из-под стражи. ДОКУМЕНТ

Судья оставил ходатайство об освобождении активиста Сергея Стерненко из-под стражи без рассмотрения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится в Telegram-канале активиста.

"Ходатайство об освобождении Сергея Стерненко из-под стражи суд рассматривать не будет. Следственный судья Осик оставил ходатайство без рассмотрения, поскольку, по его мнению, Сергей сегодня не был в помещении Приморского суда, а все время находился в СИЗО", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "пока адвокаты ждали рассмотрение ходатайства, Сергея без предупреждения увезли в СИЗО".

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Отметим, сегодня Стерненко подал апелляцию на приговор.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

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