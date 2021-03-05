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США вводят санкции против Коломойского, а Венедиктова продолжает "его отмазывать". Зеленский ждет, что с олигархами будет бороться Байден? - Шабунин

США вводят санкции против Коломойского, а Венедиктова продолжает

В то время, как власти США вводят санкции против олигарха Игоря Коломойского, генеральный прокурор Ирина Венедиктова "продолжает отмазывать" бизнесмена.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь США объявляет санкции по Коломойскому (из-за коррупции), генпрокурор Зеленского - продолжает олигарха отмазывать. Венедиктова подписала подозрения в одном приватовском эпизоде на 136 млн грн, но уже несколько месяцев блокирует подозрения в другом – на почти 10 млрд грн. Чувствуете разницу?  136 млн и 10 млрд. И Венедиктова чувствует, и Зеленский, похоже, также", - написал Шабунин.

Он напомнил об обещании президента Владимира Зеленского бороться с олигархами. 

"Ровно так же президент "борется" с Ахметовым, руками Венедиктовой заблокировав передачу в суд "Роттердама +". Да что там олигархов, президент заместителя руководителя собственного офиса - Олега Татарова - от наказания отмазывает", - добавил Шабунин.

Он также подчеркивает, что президент Зеленский вместо этого стремится уволить директора НАБУ Артема Сытника, хотя Бюро "результативно расследует как махинации Коломойского, так и Ахметова".

"Возможно, президент Зеленский просто ожидает, что с украинскими олигархами будет бороться Байден? Когда обещания расходятся с действиями - это выглядит просто жалко, как в глазах украинцев, так и в глазах политических элит Западного мира", - подытожил Шабунин.

Как сообщалось, сегодня Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) санкции (11268) США (26511) Шабунин Виталий (535) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+51
США вводят санкции против Коломойского, а Венедиктова продолжает "его отмазывать". Зеленский ждет, что с олигархами будет бороться Байден? - Шабунин - Цензор.НЕТ 5801
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05.03.2021 17:26
+38
Все равно ИгорьВалерич вошел в историю.
Снять за копейки сериал и с его помощью ограбить целую страну.
О нем и через тыщу лет будут вспоминать. Как о Кортесе.
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05.03.2021 17:27
+36
США вводят санкции против Коломойского, а Венедиктова продолжает "его отмазывать". Зеленский ждет, что с олигархами будет бороться Байден? - Шабунин - Цензор.НЕТ 9191
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05.03.2021 17:18
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ой я вас прошу, у нас СБУ по карманам шаріт - підприємців трясе тіпа налоги не платять або гроші крадуть, а по факту потоки кришують то про що можна балакати?
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05.03.2021 18:42 Ответить
Який суд, ? Український....? Кажуть , що без повного знищення всієї зло охоронної системи, в т.ч. суддівського ОЗУ(ОПГ), ніякі реформи, нічого доброго і ефективного не буде, українська Держава не відбудеться!?! Грабуй, вбивай, роби , що хочеш, були б гроші, все відмажуть і відкупляться, управи на них зараз нема?!
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08.06.2021 04:27 Ответить
https://www.unian.net/politics/vyshki-boyko-kacuba-obvinil-lucenko-v-50-millionnoy-vzyatke-novosti-ukraina-11343587.html
Вот у кого подгорит.
Что-то цензор пасет задних...
Интересно - с кем Луценко поделился. Уж не с сивочолым?
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05.03.2021 18:56 Ответить
О , ось і секта - теорії заговора . підтягнулась ..
.Ну канєшно з ким же ще .. !! ..
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05.03.2021 19:06 Ответить
Нормально так по зе-лупам прошелся тем же местом))) И главное все правильно сказал.
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05.03.2021 18:59 Ответить
Слушні акценти привів Шабунін . Спростовується галас ОП про борця з олігархами.
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05.03.2021 20:16 Ответить
Венедиктова как по мне КОНЧЕНАЯ МРАЗЬ ! Чего стоит только ее муженек-мусорок!
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05.03.2021 23:36 Ответить
Зеворов на нары! Придет время, за все ответят!!!
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06.03.2021 09:07 Ответить
Зе пригрел венедиктову, так как и авакяна с ермаком и татарином...
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06.03.2021 17:09 Ответить
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