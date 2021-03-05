США вводят санкции против Коломойского, а Венедиктова продолжает "его отмазывать". Зеленский ждет, что с олигархами будет бороться Байден? - Шабунин

В то время, как власти США вводят санкции против олигарха Игоря Коломойского, генеральный прокурор Ирина Венедиктова "продолжает отмазывать" бизнесмена.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь США объявляет санкции по Коломойскому (из-за коррупции), генпрокурор Зеленского - продолжает олигарха отмазывать. Венедиктова подписала подозрения в одном приватовском эпизоде на 136 млн грн, но уже несколько месяцев блокирует подозрения в другом – на почти 10 млрд грн. Чувствуете разницу? 136 млн и 10 млрд. И Венедиктова чувствует, и Зеленский, похоже, также", - написал Шабунин.

Он напомнил об обещании президента Владимира Зеленского бороться с олигархами.

"Ровно так же президент "борется" с Ахметовым, руками Венедиктовой заблокировав передачу в суд "Роттердама +". Да что там олигархов, президент заместителя руководителя собственного офиса - Олега Татарова - от наказания отмазывает", - добавил Шабунин.

Он также подчеркивает, что президент Зеленский вместо этого стремится уволить директора НАБУ Артема Сытника, хотя Бюро "результативно расследует как махинации Коломойского, так и Ахметова".

"Возможно, президент Зеленский просто ожидает, что с украинскими олигархами будет бороться Байден? Когда обещания расходятся с действиями - это выглядит просто жалко, как в глазах украинцев, так и в глазах политических элит Западного мира", - подытожил Шабунин.

Как сообщалось, сегодня Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.

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